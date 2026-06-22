باشکاه خبرنگاران جوان - معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار زنجان از پایان فعالیت اداره‌های این استان دو ساعت زودتر در روز دوشنبه، دوم تیر همزمان با حرکت دسته عظیم حسینیه اعظم زنجان خبر داد.

کاوه حقیقی اظهار کرد: این تصمیم با هدف فراهم کردن زمینه حضور کارکنان دستگاه‌های اجرایی و عموم مردم در آیین باشکوه عزاداری دسته حسینیه اعظم زنجان اتخاذ شده است.

دسته حسینیه اعظم زنجان که هر سال در روز هشتم ماه محرم (یوم‌العباس) برگزار می‌شود، یکی از بزرگ‌ترین و شناخته‌شده‌ترین آیین‌های عزاداری کشور است. قدمت حسینیه اعظم به اواخر دوره صفویه و به روایتی دوره افشاریه می‌رسد و این آیین در سال ۱۳۸۷ به‌عنوان نخستین آیین عزاداری کشور در فهرست میراث معنوی ایران به ثبت رسید. این مراسم هر سال با حضور صدها هزار عزادار از سراسر کشور برگزار می‌شود و علاوه بر عزاداری، به دلیل سنت دیرینه نذر و قربانی، جایگاه ویژه‌ای در فرهنگ مذهبی زنجان دارد.