باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی فوتبال ایران در بازی دوم مرحله گروهی جام جهانی مقابل تیم بلژیک به تساوی بدون گل رسید و این بر خلاف تصورات بلژیکی‌ها بود و تیم ملی و ستاره‌های این تیم مورد انتقاد شدید رسانه‌ها قرار گرفت.



سایت sporza بلژیک در ابنباره نوشت: برای بلژیک به نظر نمی‌رسد هنوز جام جهانی آغاز شده باشد. بلژیکی‌ها اگر تیبو کورتوا را نداشتند به ایران باخته بودند.



این سایت نوشته است: رودی گارسیا سرمربی بلژیک نباید دنبال نقاط قوت بلژیک در رسانه‌ها و مطبوعات باشد چرا که تیم بلژیک باز هم دچار یک حماقت تمام عیار شد و ۹۰ دقیقه مقابل ایران به مشکل خورد. تساوی در این دیدار با توجه به شرایط بازی و کارت قرمز ناتان انگوی و چند موقعیت خوب برای تیم ملی ایران نتیجه‌ای نیست که از آن شکایت کنند.



روزنامه هلندی AD در پایان نوشت: برای بلژیک، به نظر نمی‌رسد جام جهانی هنوز شروع شده باشد. پس از دو مسابقه، هنوز هیچ یک از شیاطین سرخ گلی نزده‌اند و با تنها دو امتیاز، بلژیکی‌ها باید در آخرین بازی گروهی تمام تلاش خود را بکنند.



شاید جمله‌ی کوتاه زلاتان ابراهیموویچ در استودیوی فاکس اسپورتس، به بهترین شکل، برداشتی را که بلژیکی‌ها از بازی داشتند، خلاصه کند: نیمه اول خوابم برد، نیمه دوم هم خوابم برد.



روزنامه AD نوشت: لوکاکو برای اولین بار در یک سال در یک مسابقه فوتبال به میدان رفت. این مهاجم که با مصدومیت‌های زیادی دست و پنجه نرم می‌کرد، تنها در تعداد انگشت‌شماری از بازی‌ها به عنوان بازیکن تعویضی برای باشگاهش ناپولی به میدان رفت. این که فقط بگوییم لوکاکو آماده نبود عادلانه نیست چرا که ۱۰ نفر دیگر هم بد بودند.



نشریه اتلتیک خاطرنشان کرد: بلژیک به وضوح فاقد یک مهاجم پویا است. آنها بازی را تا حد زیادی تحت کنترل داشتند، اما نتوانستند از سد ایران عبور کنند، تیمی که -صادقانه بگویم شکست دادنش حتی آنقدر‌ها هم دشوار به نظر نمی‌رسید.



اکیپ نوشت: این به اعتماد به نفس لوکاکو کمکی نمی‌کند. او ریتم نداشت، واکنش‌های کندی داشت و در برخی پاس‌ها ناشیانه عمل می‌کرد. او کاملاً توسط دفاع ایران مهار شده بود. لوکاکو در زمین ناگام و ضعیف بود و در هوا اثری از او نبود. همین اتفاق در مورد تعدادی از هم‌تیمی‌هایش که پاس‌هایشان را با عجله می‌دادند یا توپ را به اندازه کافی دقیق لمس نمی‌کردند، نیز رخ داد. بدون تیبو کورتوا، آنها حتی شکست می‌خوردند؛ بنابراین کورتوا ۱ امتیاز را برای بلژیک گرفت، اما همتای او در طرف دیگر زمین بود که بیشترین ستایش را دریافت کرد. علیرضا بیرانوند دروازه‌بان ایران با ۷ سیو در مقابل شیاطین سرخ به ایران کمک کرد تا یک امتیاز کسب کند.



گاردین همچنین نوشت: «هر زاویه از این سیو باورنکردنی، به معجزه‌آسایی کل ماجرا کمک کرد. وقتی توپ جلوی پای ماکسیم دکوئیپر افتاد، به نظر می‌رسید بیرانوند از بازی خارج شده است، اما وقتی او روی چمن‌ها می‌دوید، با دست چپ قوی‌اش راه را سد کرد. سیو بیرانوند، شیاطین سرخ را در آخرین بازی گروهی خود تحت فشار زیادی قرار می‌دهد. اگر آنها دوباره مقابل نیوزیلند امتیاز از دست بدهند، دومین حذف متوالی در مرحله گروهی جام جهانی در انتظارشان است. در مقابل اسم چند بازیکن مطرح بلژیک یک علامت سوال است. علامت سوالی که می‌توانند آن را در بازی شنبه مقابل نیوزیلند پاک کنند و این در صورتی است که بر نیوزیلند غلبه کنند.