باشگاه خبرنگاران جوان - مذاکرات فنی ایران و آمریکا در مورد سازوکارهای اجرای یادداشت تفاهم اسلام آباد و تشکیل گروههای فنی مربوطه از امروز (دوشنبه) در سوئیس برگزار میشود. ریاست هیات ایران در مذاکرات فنی بر عهده کاظم غریب آبادی، معاون وزیر خارجه است.
براساس این گزارش در هیئت فنی ایران کارشناسان حوزه سیاسی، اقتصادی و حقوقی حضور دارند. این مذاکرات فنی با حضور نمایندگان ایران، آمریکا و دو کشور میانجی مذاکرات پاکستان و قطر در سوئیس برگزار میشود.
تیم اصلی مذاکره کننده ایران به ریاست قالیباف سوئیس را به مقصد تهران ترک کرده ولی هیاتهای فنی به مذاکرات خود در سوئیس ادامه میدهند.
سخنگوی وزارت امور خارجه بامداد روز دوشنبه در پایان مذاکرات ایران و آمریکا در سوئیس با اشاره به روند این مذاکرات نتیجه مجموع پیامهای رد و بدل شده میان دو طرف از ساعت حدود ۶ بعد از ظهر تا بامداد روز دوشنبه، را ۲ یا ۳ مورد مهم عنوان کرد: یکی در رابطه با بند یک (۱) یادداشت تفاهم، سازوکاری با حضور میانجیها برای نظارت بر ادامه توقف جنگ پیشبینی شد. این سازوکار یک ساز و کار جدیدی است تحت عنوان «دکانفلیکشن سل» (ساز و کار کنترل یا مدیریت منازعه). این سازوکار ایجاد شد تا مطمئن شویم که توقف جنگ در لبنان پایدار خواهد بود. در اینجا منظور از آتشبس قاعدتاً توقف جنگ است. طبق بند یک یادداشت تفاهم، جنگ و عملیات نظامی در همه جبههها از جمله در لبنان باید خاتمه پیدا کند. فلسفه تشکیل این سازوکار این است که ما از این به بعد شاهد ادامه توقف جنگ در لبنان باشیم.»
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان گفت: «در مورد بقیه بندها هم که لازمه آغاز مذاکرات برای توافق نهایی است، گفتوگوهای خوبی صورت گرفت، تبادل پیامهای مهمی انجام شد از جمله در رابطه با بند ۱۰ و ۱۱ موضوعات مربوط به صدور مجوزهای لازم برای فروش نفت ایران و همینطور تعهد طرف مقابل برای آزادسازی داراییهای محدودشده یا مسدودشده ایران. در این مورد هم پیشرفتهای خیلی خوبی صورت گرفت.»
بقائی گفت: «در رابطه با مباحث مرتبط با عبور ایمن کشتیها از تنگه هرمز، یک سازوکاری قرار شد ایجاد شود که این به نظر من بسیار مهم است. در مجموع برای زمینهسازی جهت آغاز مذاکرات مربوط به توافق نهایی، گامهای مهمی توافق شد؛ امیدواریم که در اجرا هم ما شاهد جدیت طرف مقابل باشیم.»
سخنگوی هیات مذاکرهکننده جمهوری اسلامی ایران در سوئیس افزود: نکته دیگر این است که قرار شد گروههای فنی به کار خود ادامه دهند.
منبع: ایسنا