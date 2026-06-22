مذاکرات فنی ایران و آمریکا در مورد سازوکار‌های اجرای یادداشت تفاهم اسلام آباد و تشکیل گروه‌های فنی مربوطه از امروز (دوشنبه) در سوئیس برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - مذاکرات فنی ایران و آمریکا در مورد سازوکار‌های اجرای یادداشت تفاهم اسلام آباد و تشکیل گروه‌های فنی مربوطه از امروز (دوشنبه) در سوئیس برگزار می‌شود. ریاست هیات ایران در مذاکرات فنی بر عهده کاظم غریب آبادی، معاون وزیر خارجه است.

براساس این گزارش در هیئت فنی ایران کارشناسان حوزه سیاسی، اقتصادی و حقوقی حضور دارند. این مذاکرات فنی با حضور نمایندگان ایران، آمریکا و دو کشور میانجی مذاکرات پاکستان و قطر در سوئیس برگزار می‌شود.

تیم اصلی مذاکره کننده ایران به ریاست قالیباف سوئیس را به مقصد تهران ترک کرده ولی هیات‌های فنی به مذاکرات خود در سوئیس ادامه می‌دهند.

سخنگوی وزارت امور خارجه بامداد روز دوشنبه در پایان مذاکرات ایران و آمریکا در سوئیس با اشاره به روند این مذاکرات نتیجه مجموع پیام‌های رد و بدل شده میان دو طرف از ساعت حدود ۶ بعد از ظهر تا بامداد روز دوشنبه، را ۲ یا ۳ مورد مهم عنوان کرد: یکی در رابطه با بند یک (۱) یادداشت تفاهم، سازوکاری با حضور میانجی‌ها برای نظارت بر ادامه توقف جنگ پیش‌بینی شد. این سازوکار یک ساز و کار جدیدی است تحت عنوان «دکانفلیکشن سل» (ساز و کار کنترل یا مدیریت منازعه). این سازوکار ایجاد شد تا مطمئن شویم که توقف جنگ در لبنان پایدار خواهد بود. در اینجا منظور از آتش‌بس قاعدتاً توقف جنگ است. طبق بند یک یادداشت تفاهم، جنگ و عملیات نظامی در همه جبهه‌ها از جمله در لبنان باید خاتمه پیدا کند. فلسفه تشکیل این سازوکار این است که ما از این به بعد شاهد ادامه توقف جنگ در لبنان باشیم.»

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان گفت: «در مورد بقیه بند‌ها هم که لازمه آغاز مذاکرات برای توافق نهایی است، گفت‌و‌گو‌های خوبی صورت گرفت، تبادل پیام‌های مهمی انجام شد از جمله در رابطه با بند ۱۰ و ۱۱ موضوعات مربوط به صدور مجوز‌های لازم برای فروش نفت ایران و همینطور تعهد طرف مقابل برای آزادسازی دارایی‌های محدودشده یا مسدودشده ایران. در این مورد هم پیشرفت‌های خیلی خوبی صورت گرفت.»

بقائی گفت: «در رابطه با مباحث مرتبط با عبور ایمن کشتی‌ها از تنگه هرمز، یک سازوکاری قرار شد ایجاد شود که این به نظر من بسیار مهم است. در مجموع برای زمینه‌سازی جهت آغاز مذاکرات مربوط به توافق نهایی، گام‌های مهمی توافق شد؛ امیدواریم که در اجرا هم ما شاهد جدیت طرف مقابل باشیم.»

سخنگوی هیات مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی ایران در سوئیس افزود: نکته دیگر این است که قرار شد گروه‌های فنی به کار خود ادامه دهند.

منبع: ایسنا

برچسب ها: مذاکرات ایران و آمریکا ، مذاکرات سوئیس
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۰
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۴ ۰۱ تير ۱۴۰۵
مگه بند اول توافق اجرایی شده که تیم فنی میخواد تا جمعه بمونه؟
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۸ ۰۱ تير ۱۴۰۵
مگه قرار نبود تا اونا به تعهدات خودشون از جمله بند 1 تفاهم نامه عمل نکنند، وارد مذاکرات نشیم؟پس چی شد؟مردم برای همین چیزاست که از مذاکرات میترسند وگرنه مذاکرات که به خودی خود بد نیست
۱
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۷ ۰۱ تير ۱۴۰۵
شعام تو آتش بس تحمیلی گفت هسته ای مذاکره نداریم و تنگه بسته و غرامت میدن و از منطقه میرن!!!!الان که تنگه بازه و هسته ای مذاکره میشه و اسمی از خسارت نیومده!۳۰ ساله دارید مذاکرات فنی میکنید و هر بار بدتر از بار قبل!
۰
۱۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۷ ۰۱ تير ۱۴۰۵
پس تنگه باز شده
ترامپ گفته بود اگه باز نشه نمی‌ذاره عاشقان مذاکره به کشور برگردن
۱
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۹ ۰۱ تير ۱۴۰۵
1-عقب نشینی کامل صهیونیست از لبنان. 2-پرداخت نقدی پولهای بلوکه شده ایران. 3-صادرات گاز و نفت و پتروشیمی و ... ایران. 4-کنترل کامل ایران برتنگه هرمز و گرفتن عوارض. 5-احترام کامل به حقوق هسته ای ایران. 6-رفع کامل تحریم های ظالمانه علیه ایران. 7-پرداخت کامل و نقدی غرامت جنگ به ایران. 8-پرداخت غرامت خون های ریخته شده توسط آمریکا و اسرائیل که حد و مرز ندارد. 9-قصاص قاتلین خواسته ما مردم است
۲
۱۱
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United States of America
ناشناس
۱۵:۵۴ ۰۱ تير ۱۴۰۵
امر دیگه ای باشه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۲ ۰۱ تير ۱۴۰۵
و اخراج امریکا از منطقه.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۲ ۰۱ تير ۱۴۰۵
دقیقا دقیقا دقیقا
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۴ ۰۱ تير ۱۴۰۵
این مذاکرات خوبی که بوده انشالله نتیجه خوب شو همه متوجه بشویم انشالله
۷
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۳ ۰۱ تير ۱۴۰۵
این مذاکرات هم نتیجه ای نخواهد داشت
۱
۱۹
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