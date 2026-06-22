نخستین سیستم پیشرفته داخلی تشخیص داغی سرمحور (هات‌باکس و هات‌ویل) با طراحی و اجرای شرکت دانش‌بنیان صنعتی فرد ایران و با حمایت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، نصب، راه‌اندازی و پس از انجام موفق تست‌های میدانی، وارد مرحله بهره‌برداری شد.

این سامانه با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین پایش حرارتی و الگوریتم‌های پیشرفته مبتنی بر هوش مصنوعی، امکان کنترل و ارزیابی مستمر دمای سرمحورها و چرخ‌های واگن‌های عبوری را در حین حرکت قطار و بدون نیاز به توقف قطار فراهم می‌کند و با تشخیص به‌موقع افزایش غیرعادی دما، نقش مؤثری در پیشگیری از بروز سوانح احتمالی در شبکه ریلی ایفا می‌نماید.

شرکت دانش‌بنیان صنعتی فرد ایران به عنوان مجری این پروژه، با بیش از ۶۵ سال سابقه فعالیت مستمر در صنعت توزین کشور، از پیشگامان این حوزه در ایران به شمار می‌رود. این شرکت طی دهه‌های فعالیت خود، با تمرکز بر هوشمندسازی سیستم‌های توزین استاتیک و دینامیک در عرصه‌های جاده‌ای و ریلی، پروژه‌های متعددی را در سطح ملی و بین‌المللی طراحی، اجرا و عملیاتی کرده است.

فرد ایران با تکیه بر دانش فنی متخصصان داخلی، بهره‌گیری از فناوری‌های روز دنیا و توسعه راهکارهای مبتنی بر تحلیل داده و هوش مصنوعی، توانسته است نقش مؤثری در ارتقای زیرساخت‌های اندازه‌گیری، پایش و ایمنی در شبکه‌های حمل‌ونقل ایفا کند. اجرای پروژه‌های متعدد در حوزه توزین ریلی و جاده‌ای، تجربه ارزشمندی را برای این مجموعه فراهم آورده که اکنون در توسعه سامانه‌های هوشمند ایمنی ریلی از جمله سیستم تشخیص داغی سرمحور به کار گرفته شده است.

سامانه نصب‌شده نیز حاصل همین رویکرد فناورانه و تجربه انباشته صنعتی است و با ارائه گزارش‌های تحلیلی دقیق و پیش‌بینی‌محور، امکان شناسایی سریع ناهنجاری‌های فنی ناوگان در حال حرکت و کاهش مخاطرات عملیاتی را فراهم می‌سازد.

بهره‌برداری از این سامانه، گامی مهم در مسیر توسعه فناوری‌های بومی، تقویت ایمنی شبکه ریلی کشور و استمرار حضور مؤثر شرکت فرد ایران در پروژه‌های راهبردی ملی و بین‌المللی حوزه حمل‌ونقل به شمار می‌رود.