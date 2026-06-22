نخستین مرحله از پایش بیماری‌های سل و بروسلوز در سال ۱۴۰۵، در بزرگترین واحد پرورش گاو شیری استان مازندران واقع در شهرستان میاندورود اجرا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - حمیدرضا جمشیدی رئیس اداره دامپزشکی میاندورود گفت: نخستین مرحله از پایش بیماری‌های سل و بروسلوز در سال ۱۴۰۵، با هدف ارزیابی سلامت گله و پیشگیری از بیماری‌های مشترک انسان و دام، در بزرگترین واحد پرورش گاو شیری استان مازندران واقع در شهرستان میاندورود اجرا شد.

او افزود:این عملیات با بهره گیری از توان فنی و اجرایی کارشناسان شهرستان و هماهنگی اداره کل دامپزشکی استان مازندران صورت گرفته است.

جمشیدی گفت: در این مرحله، تمامی دام‌های سنگین موجود در این مجتمع صنعتی بالغ بر ۳ هزار رأس مورد آزمایش‌های تخصصی و بررسی‌های بالینی مرتبط با دو بیماری سل و بروسلوز قرار گرفتند تا وضعیت بهداشتی گله به دقت سنجیده شود.

رئیس اداره دامپزشکی میاندورود با اشاره به اهمیت راهبردی این پایشها، افزود: اجرای منظم برنامه‌های تشخیصی و مراقبتی در واحد‌های دامپروری، نقش کلیدی در کنترل بیماری‌های قابل انتقال از دام به انسان، حفظ سرمایه‌های ملی دامی و تأمین امنیت غذایی جامعه دارد.

او در پایان ضمن قدردانی از همکاری مدیریت این واحد دامداری، گفت: این برنامه‌ها بر اساس دستورالعمل‌های سازمان دامپزشکی کشور در سایر واحد‌های دامپروری شهرستان نیز تداوم خواهد یافت تا سطح سلامت دام و بهداشت عمومی ارتقا پیدا کند.

برچسب ها: دامپزشکی مازندران ، واکسیناسیون دام
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