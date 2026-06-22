رئیس کل بانک مرکزی گفت: با پیشرفت مذاکرات، انتظار داریم درآمد‌های ارزی دولت افزایش یابد و قدرت تأمین ارز بانک مرکزی از محل منابع مسدودی بانک، بیشتر شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - همتی رئیس کل بانک مرکزی که در پایان مذاکرات سوئیس در زوریخ با خبرنگاران صحبت می‌کرد، گفت: با برقراری آرامش در منطقه و پیش بینی‌ای که از درآمد‌های دولت و منابع بانک مرکزی وجود دارد، انتظارات تورمی کاهش پیدا خواهد کرد. 

رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: برنامه‌های جدی برای کنترل نقدینگی و مهار تورم و نیز تأمین ارز مواد اولیه و واسطه‌ای واحد‌های تولیدی داریم. بخشی از افزایش تورم کالایی به محدودیت‌های وارداتی ناشی از جنگ باز می‌گردد که در روز‌های آتی از این فشار تورمی کاسته خواهد شد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت

برچسب ها: رئیس کل بانک مرکزی ، مذاکرات ایران و آمریکا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۴ ۰۱ تير ۱۴۰۵
چه عجب جناب همتی نطقشون باز شد!!! شما که در دوران شهید رییسی هزار و یک توییت می زدید و راهکار ارائه می دادید چرا الان که مسئولیت دارید فقط سکوت پیشه می کنید؟
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