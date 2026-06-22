تیم ملی فوتبال ایران پس از دو نمایش امیدوارکننده در جام جهانی ۲۰۲۶، حالا بیش از هر زمان دیگری به صعود از مرحله گروهی نزدیک شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی فوتبال کشورمان یکشنبه شب نمایشی کم‌نقص و حتی شاید بتوان گفت با حداقل اشتباه مقابل بلژیک، تیم دهم رده‌بندی فیفا داشت.

ملی‌پوشان فوتبال ایران در بیستمین بازی خود در ادوار جام جهانی به واقع نمره «بیست» گرفتند و حالا بدون شکست به کار خود در جام جهانی ۲۰۲۶ ادامه خواهند داد. بازی تیم ملی مقابل بلژیک آنقدر خوب بود که حالا خیلی‌ها با اطمینان بیشتری از صعود به مرحله حذفی حرف می‌زنند. تیم ملی فوتبال ایران که در تمام ادوار جام جهانی تا پایان دور دوم حداقل یک باخت داشته، حالا بدون شکست دنبال صعود است.

آیا واقعاً چنین پتانسیلی در تیم ملی ایران وجود دارد؟ جواب مثبت است، اما برای تحقق آن باید شرط و شروطی را مدنظر قرار داد. تیم ملی فوتبال ایران از جام جهانی ۱۹۷۸ آرژانتین که برای نخستین بار حضور در بزرگ‌ترین فستیوال فوتبال دنیا را تجربه کرد تا به امروز همیشه در نیمه راه مرحله گروهی حداقل یک یا دو بازی خوب داشته است.

تیم تحت هدایت حشمت مهاجرانی در جام جهانی ۱۹۷۸ بعد از باخت ۳ بر صفر مقابل هلند، نایب قهرمان دوره گذشته در بازی اول، در مسابقه دوم یک امتیاز از اسکاتلند، نماینده قدرتمند اروپا گرفت، اما در نهایت با شکست در بازی آخر مقابل پرو به قعرنشینی در گروهش بسنده کرد.

تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۱۹۹۸ نیز نمایشی خیره‌کننده مقابل یوگسلاوی در بازی اول داشت و در مسابقه دوم خود موفق به شکست آمریکا شد، اما انگار بعد از کسب نخستین برد خود در تاریخ جام جهانی اشباع شد و در بازی آخر مقابل آلمان دنبال یک پایان آبرومندانه بود و در نهایت با یک باخت ۲ بر صفر به رتبه سوم گروه F مسابقات اکتفا کرد.

بعد از غیبت در جام جهانی ۲۰۰۲ و نمایشی ضعیف در جام جهانی ۲۰۰۶، فوتبال ایران مجدداً غیبت در یک دوره جام جهانی را تجربه و بعد از هشت سال به جام جهانی ۲۰۱۴ راه پیدا کرد. در آن دوره از جام جهانی تیم تحت هدایت کارلوس کی‌روش جام را با تساوی بدون گل مقابل نیجریه آغاز کرد و در مسابقه دوم مقابل آرژانتین، نایب قهرمان آن دوره از مسابقات فقط می‌توان گفت بدشانس بود که با گل دقایق پایانی لیونل مسی باخت. بعد از این دو نمایش فراتر از انتظار فرصت صعود نزدیک‌تر از همیشه به فوتبال ایران بود، اما با باخت ۳ بر یک در بازی آخر مقابل بوسنی تمام رؤیا‌ها نقش بر آب شد و تیم امیدوار ایران باز هم در قعر جدول گروهش در جام جهانی ایستاد.

در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه، شروع تیم ملی فوتبال ایران عالی بود. با گل به خودی دقیقه ۵+۹۰ عزیز بوحدوز، بازیکن مراکش تیم ملی با برد جام جهانی را آغاز کرد، اتفاقی که برای نخستین بار رخ داد و امیدواری به صعود را زنده کرد، حتی با حضور دو قدرت فوتبال اروپا در گروه تیم ملی، اسپانیا و پرتغال. تیم ملی در بازی دوم جانانه با اسپانیا جنگید و با یک گل شکست خورد و در بازی آخر به تساوی یک - یک مقابل پرتغال بسنده کرد. شاید اگر در بازی آخر قدری دقت عمل بازیکنان بیشتر بود، تیم کی‌روش صعودی نوبرانه را تجربه می‌کرد، اما باز هم تیم ملی فوتبال ایران در گام آخر کم آورد و در گروهش سوم شد.

برای فوتبال ایران جام جهانی ۲۰۲۲ با شکستی سنگین مقابل انگلیس آغاز شد (با نتیجه ۶ بر ۲)، اما برتری دو گله در بازی دوم مقابل ولز غم باخت در بازی اول را از بین برد و صعود از همیشه به فوتبال ایران نزدیک‌تر شده بود. تیم ملی در حالی که با یک تساوی به مرحله بعد صعود می‌کرد در بازی آخر با یک گل به آمریکا باخت تا حسرت صعود به مرحله حذفی در ششمین حضور در جام جهانی نیز بر دل فوتبالدوستان ایرانی بماند.

حالا تیم ملی فوتبال ایران در هفتمین جام جهانی تاریخ خود با دو امتیاز رتبه دوم گروهش (گروه G مسابقات) را در اختیار دارد. در این جام جهانی که برای نخستین بار تیم‌های سوم گروه‌ها نیز به مرحله حذفی صعود می‌کنند، تیم ملی برای صعود چشم به بازی آخر مقابل مصر دوخته است. تجربه ادوار گذشته جام‌های جهانی بهترین چراغ راه برای امیر قلعه‌نویی و شاگردانش هستند. اگر ملی‌پوشان فوتبال ایران اشباع نشده باشند، صعود به آنها نزدیک‌تر از همیشه است. با یک نمایش بی‌نقص دفاعی مقابل مصر و استفاده از فرصت‌های گلزنی می‌شود صعود کرد.

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می‌شود صعود کرد، اگر، اگر، اگر ملی‌پوشان فوتبال ایران به کم دو بازی اول قانع نشده باشند. می‌شود صعود کرد، اگر، اگر، اگر شاگردان امیر قلعه‌نویی که اتفاقاً از باتجربه‌ترین تیم‌های جام هستند، از تجربیات گذشته خود استفاده کنند. تیم ۱۶۸ میناب هنوز کار‌های انجام نشده زیادی در جام بیست‌وسوم دارد.