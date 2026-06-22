حسابداری حقوق و دستمزد در مشاغل خدماتی چگونه است؟ یک نرم افزار حسابداری خدماتی آنلاین چگونه به این فرآیند کمک میکند؟ حسابداری مشاغل خدماتی از برخی جهات ساده و از برخی جهات پیچیده است. در این نوع حسابداری خبری از انبار و موجودی کالا نیست؛ در عوض میبایست بهعنوان یک حسابدار قادر باشید در قیمتگذاری خدمات و محاسبه حقوق و دستمزد کارکنان این مجموعهها فعالیت مؤثری داشته باشید.
طیف گستردهای از مشاغل در دسته کسبوکارهای خدماتی قرار میگیرند. مواردی مانند شرکتهای مسافرتی و هتلها گرفته تا شرکتهای مالی، دیجیتال مارکتینگ، آموزشگاهی و ... همگی جزو این مشاغل محسوب میشوند. وجه مشترک این مشاغل آن است که هیچیک از آنها محصول فیزیکی نمیفروشند.
این تفاوت، در نگاه اول حسابداری خدماتی را آسان و کم چالش نشان میدهد؛ اما حقیقت این است که قیمتگذاری خدمات و محاسبه حقوق و دستمزد کارکنان این مشاغل امری دشوار بوده و به مهارت و ابزار مناسب نیاز دارد. در ادامه مروری بر پیچیدگیهای حسابداری حقوق و دستمزد کارکنان خدماتی خواهیم داشت.
پیش از آن که وارد پیچیدگی های حسابداری حقوق و دستمزد شرکتهای خدماتی شویم، لازم است تا با طبقهبندی انواع مشاغل خدماتی آشنا شویم.
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خدماتی صرف
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خدمات + فروش
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تولیدی + خدماتی
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آژانسهای تبلیغاتی
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کلینیکهای زیبایی
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کارگاههای کابینتسازی
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شرکتهای نظافتی
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کافهها و کافی شاپها
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تولید و اجرای سازه فلزی
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مدارس و مؤسسات آموزشی
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هتل و خدمات اقامتی
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طراحی و ساخت دکوراسیون
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خدمات مالی و حسابرسی
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مراکز خدمات خودرو
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تولید و نصب تجهیزات صنعتی
یک شرکت خدماتی میتواند به صورت همزمان هم پرسنل ثابت و هم پرسنل قراردادی، پروژه ای یا ساعتی داشته باشد. هرچه تنوع قراردادهای این کارکنان بیشتر باشد، حسابداری این مشاغل نیز پیچیدهتر و حساستر خواهد شد. این پیچیدگی نیز از چالشهای زیر منشأ میگیرد:
آنگونه که در قانون کار آمده است، نوع فعالیت یک کسبوکار تأثیری بر اصل حقوق و مزایای قانونی کارکنان ندارد. بنابراین اگر یک شرکت خدماتی از کارکنان ساعتی، روزانه، دائمی یا قراردادی استفاده کند و میان کارگر و کارفرما رابطه کاری برقرار باشد، این افراد مشمول حداقل حقوق و مزایای تعیینشده در قانون کار خواهند بود. در چنین شرایطی دستمزد کارکنان باید متناسب با مدت زمان کارکرد یا شرایط قرارداد محاسبه شود و کارفرما موظف است حقوق، مزایا و سایر تعهدات قانونی را بر اساس همان میزان کار پرداخت کند.
مثلاً اگر شرکت تحت پوشش شما دارای کارگر خدماتی ساعتی باشد، میبایست حقوق، دستمزد و مزایای او را براساس ساعات واقعی کارکرد محاسبه و پرداخت شود.
هنگامی که یک شرکت خدماتی مطابق قانون کار عمل میکند و با کارکنان خود قرارداد دائمی یا موقت میبندد، محاسبه حقوق و دستمزد تنها به تعیین حقوق پایه محدود نمیشود. در این شرایط حسابدار میبایست سایر مؤلفههای مرتبط با کارکرد کارکنان را نیز بر اساس ضوابط قانون کار محاسبه و در حقوق نهایی لحاظ کند.
برخی از این محاسبات عبارتند از:
شرکتهای خدماتی برخلاف تولیدیها با مواد اولیه سروکار مستقیم ندارند؛ اما از نظر صرف زمان و هزینه سرمایه انسانی تا حدودی مشابه شرکتهای تولیدی هستند. درواقع، این شرکتها در هنگام ارائه خدمات با هزینه حقوق و سربار مواجه هستند و گاها در کنار خدمات مواد مصرفی نیز از انبار خارج میکنند.
باتوجه به این مسئله این شرکتها نیز به منظور قیمتگذاری صحیح خدماتشان به برآورد بهای تمام شده نیاز دارند. برای محاسبه دستمزد و سربار این شرکتها میتوان از روشهای هزینه یابی سفارش کار یا هزینه یابی مرحلهای استفاده کرد. توصیه ما این است که پیش از پذیرفتن حسابداری این شرکتها، با انواع روشهای هزینهیابی آشنا شده و اصول آنها را به درستی فرا بگیرید.
همانطور که میدانید، هرگونه سهلانگاری و اختلاف محاسباتی در خصوص حقوق و دستمزد کارکنان، میتواند چند پیامد منفی همزمان را ایجاد کند. به طور مثال، این اشتباه محاسباتی میتواند به نارضایتی کارکنان یا حتی جرایم مالیاتی و بیمهای منجر شود. برای جلوگیری از چنین وضعیتی بهتر است دستورالعملهای زیر را مدنظر قرار بدهید:
پیش از هر اقدامی، مطمئن شوید که مبانی و اصول محاسبه حقوق و دستمزد، سربار و بهای تمام شده شرکتهای خدماتی را به درست درک کردهاید. امروزه منابع زیادی در فضای مجازی وجود دارند که با مطالعه آنها میتوانید تسلطتان را افزایش دهید.
نوع همکاری پرسنل را مشخص کنید تا بتوانید محاسبه حقوق کارکنان ثابت، ساعتی، پروژهای و روزمزد را بهدرستی محاسبه کنید. همچنین میبایست حقوق و مزایای قانونی مثل عیدی و سنوات، حق اولاد، عائلهمندی، بن خواروبار، مسکن، بیمه و ... هر فرد را محاسبه و پرداخت کنید.
اطلاعات مرتبط با حضور و غیاب، اضافهکاری، مأموریت، مرخصی و غیبت میبایست به صورت روزانه پیگیری و ثبت کنید. برای ورود و خروج کارکنان نیز از دستگاههای حضور و غیاب بهره ببرید. این تجهیزات مدیریت ورود و خروجها را دقیقتر و آسانتر میکنند.
برای آن که بتوانید حقوق و دستمزد کارکنان خدماتی را با حداکثر دقت و بدون اتلاف وقت انجام دهید، به یک سیستم حسابداری حرفهای و کارآمد نیاز دارید؛ ابزاری که به ماژول حقوق و دستمزد مجهز باشد و به واسطه تفکیک قراردادها، واحدها و احکام سازمانی، محاسبات مرتبط با حقوق و دستمزد را تسهیل و تسریع ببخشد.
حال اگر قرار باشد چنین سیستمی را انتخاب کنیم، باید به چه ویژگیهایی توجه کنیم؟
در اینجا قصد داریم چند مورد از ویژگیهای یک نرم افزار حسابداری مناسب حقوق و دستمزد را معرفی کنیم:
انواع نرم افزار حسابداری خدماتی ابری، براساس استانداردها و نیازهای کسبوکارهای امروزی توسعه پیدا میکنند. این قبیل سیستمها برخلاف نسخههای نصبی و آفلاین، پیوسته در حال بهروزرسانی هستند و قابلیتهای بسیار جذابی را ارائه میدهند.
یکی از این قابلیتها عدم نیاز به نصب و امکان دسترسی با انواع تجهیزات هوشمند است. بدین ترتیب شما میتوانید در هر نقطه و بهوسیله لپتاپ شخصی یا حتی گوشی همراهتان به دادههای مالی موردنظر دسترسی یابید. همچنین از دردسرهای بکاپ گیری دستی رهایی یافته و اطلاعاتتان را در یک گاوصندوق دیجیتالی قرار میدهید.