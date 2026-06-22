معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان از شهادت محمدحسین شیراوند، دانش‌آموز ۱۴ ساله مجروح در جریان حمله رژیم صهیونیستی به شهرستان رومشکان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان -معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان از شهادت  دانش‌آموز ۱۴ ساله مجروح در جریان حمله رژیم صهیونیستی به شهرستان رومشکان خبر داد و گفت: با شهادت این دانش‌آموز، شمار شهدای دانش‌آموز استان در جریان تجاوزات اخیر دشمن به ۹ نفر افزایش یافت. 

سعید پورعلی اظهار کرد:   این دانش‌آموز در جریان حمله فروردین‌ماه رژیم صهیونیستی به شهرستان رومشکان زخمی شده بود و سرانجام به خیل شهدای سرافراز میهن اسلامی پیوست. شهید شیراوند از نوجوانان مومن و مداحان اهل بیت عصمت و طهارت بود که در ایام محرم و عزاداری اباعبدالله الحسین علیه السلام به فیض رفیع شهادت نائل شد. 

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان با بیان اینکه مردم استان در جریان تجاوزات اخیر دشمن، شهدای بسیاری را تقدیم انقلاب و کشور کرده‌اند، ادامه داد: با شهادت محمدحسین شیراوند، شمار شهدای دانش‌آموز لرستان به ۹ نفر افزایش یافت. 

پورعلی همچنین گفت: در جریان این حملات، پنج نفر از فرهنگیان استان لرستان نیز به شهادت رسیدند.

وی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز و فرهنگی استان، تأکید کرد: ایثار و فداکاری این شهدا، نماد پایداری و مقاومت ملت ایران در برابر جنایت‌ها و تجاوزات دشمنان است.

منبع:اداره‌کل روابط‌عمومی و امور بین‌الملل استانداری لرستان

برچسب ها: شهادت ، لرستان
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