باشگاه خبرنگاران جوان -معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان از شهادت دانش‌آموز ۱۴ ساله مجروح در جریان حمله رژیم صهیونیستی به شهرستان رومشکان خبر داد و گفت: با شهادت این دانش‌آموز، شمار شهدای دانش‌آموز استان در جریان تجاوزات اخیر دشمن به ۹ نفر افزایش یافت.

سعید پورعلی اظهار کرد: این دانش‌آموز در جریان حمله فروردین‌ماه رژیم صهیونیستی به شهرستان رومشکان زخمی شده بود و سرانجام به خیل شهدای سرافراز میهن اسلامی پیوست. شهید شیراوند از نوجوانان مومن و مداحان اهل بیت عصمت و طهارت بود که در ایام محرم و عزاداری اباعبدالله الحسین علیه السلام به فیض رفیع شهادت نائل شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان با بیان اینکه مردم استان در جریان تجاوزات اخیر دشمن، شهدای بسیاری را تقدیم انقلاب و کشور کرده‌اند، ادامه داد: با شهادت محمدحسین شیراوند، شمار شهدای دانش‌آموز لرستان به ۹ نفر افزایش یافت.

پورعلی همچنین گفت: در جریان این حملات، پنج نفر از فرهنگیان استان لرستان نیز به شهادت رسیدند.

وی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز و فرهنگی استان، تأکید کرد: ایثار و فداکاری این شهدا، نماد پایداری و مقاومت ملت ایران در برابر جنایت‌ها و تجاوزات دشمنان است.

منبع:اداره‌کل روابط‌عمومی و امور بین‌الملل استانداری لرستان