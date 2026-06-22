باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا دهمرده اظهار داشت: با بهرهبرداری از این ۱۰ واحد جدید، تعداد کل واحدهای مرغ گوشتی فعال در سیستان و بلوچستان به ۳۸۰ واحد رسیده است.
وی افزود: همچنین ۲۳۱ واحد مرغ گوشتی دیگر نیز در استان در حال احداث است که با تکمیل و بهرهبرداری از آنها، ظرفیتی معادل هفت میلیون و ۷۰۰ هزار قطعه به توان تولیدی این بخش افزوده خواهد شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان بیان کرد: با احتساب ظرفیت واحدهای فعال و در حال احداث، ظرفیت کل تولید مرغ گوشتی در استان به نزدیک ۲۰ میلیون قطعه رسیده که این موضوع، لزوم تکمیل زنجیره تولید در استان را بیش از پیش ضروری کرده است.
وی ادامه داد: برای تداوم تولید در این بخش، مرغداران به خوراک باکیفیت و در دسترس و نیز جوجه یکدست و باکیفیت نیاز دارند؛ از اینرو احداث کارخانههای مدرن تولید خوراک دام و طیور، همچنین راهاندازی واحدهای مرغ مادر و کارخانههای جوجهکشی متناسب با ظرفیت ایجادشده، از ضرورتهای مهم این حوزه به شمار میرود.
دهمرده تصریح کرد: با توسعه زیرساختها و بهرهبرداری از واحدهای جدید، تلاش ما بر این است که تا پایان امسال جشن خودکفایی تولید گوشت سفید در سیستان و بلوچستان را برگزار کنیم.
منبع سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان