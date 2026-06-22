\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0637\u0627\u0647\u0631 \u06a9\u06cc\u0627\u0645\u0647\u0631 \u0645\u062f\u06cc\u0631\u0639\u0627\u0645\u0644 \u0634\u0631\u06a9\u062a \u062a\u0648\u0632\u06cc\u0639 \u0646\u06cc\u0631\u0648\u06cc \u0628\u0631\u0642 \u0622\u0630\u0631\u0628\u0627\u06cc\u062c\u0627\u0646 \u063a\u0631\u0628\u06cc: \u0627\u0632 \u0627\u0628\u062a\u062f\u0627\u06cc \u0627\u062c\u0631\u0627\u06cc \u0637\u0631\u062d \u0645\u0647\u062a\u0627\u0628 \u062a\u0627\u06a9\u0646\u0648\u0646 \u06f7 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u06a9\u0646\u062a\u0648\u0631 \u062a\u0639\u0648\u06cc\u0636 \u0634\u062f\u0647 \u0648 \u062f\u0631 \u062d\u0648\u0632\u0647 \u062c\u0645\u0639\u200c\u0622\u0648\u0631\u06cc \u0628\u0631\u0642\u200c\u0647\u0627\u06cc \u063a\u06cc\u0631\u0645\u062c\u0627\u0632 \u0646\u06cc\u0632 \u06f7\u06f4 \u062f\u0631\u0635\u062f \u0627\u0632 \u0627\u0647\u062f\u0627\u0641 \u062a\u0639\u06cc\u06cc\u0646 \u0634\u062f\u0647 \u0645\u062d\u0642\u0642 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u0648\u06cc \u0627\u0641\u0632\u0648\u062f: \u062f\u0631 \u0632\u0645\u06cc\u0646\u0647 \u0641\u0631\u0648\u0634 \u0627\u0646\u0634\u0639\u0627\u0628 \u0628\u0631\u0642 \u0627\u0632 \u0647\u062f\u0641\u200c\u06af\u0630\u0627\u0631\u06cc \u06f1\u06f0 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u0645\u0648\u0631\u062f\u060c \u062a\u0627\u06a9\u0646\u0648\u0646 \u06f9 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u0648 \u06f3\u06f6\u06f5 \u0627\u0646\u0634\u0639\u0627\u0628 \u0628\u0647 \u0641\u0631\u0648\u0634 \u0631\u0633\u06cc\u062f\u0647 \u0648 \u0647\u0645\u0686\u0646\u06cc\u0646 \u06f4 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u0648 \u06f1\u06f7\u06f0 \u0627\u0646\u0634\u0639\u0627\u0628 \u063a\u06cc\u0631\u062f\u0627\u0626\u0645 \u0648\u0627\u06af\u0630\u0627\u0631 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u0627\u0628\u0631\u0627\u0647\u06cc\u0645 \u0639\u0642\u0627\u0628\u06cc \u0645\u0639\u0627\u0648\u0646 \u0641\u0631\u0648\u0634 \u0648 \u062e\u062f\u0645\u0627\u062a \u0645\u0634\u062a\u0631\u06a9\u06cc\u0646 \u0634\u0631\u06a9\u062a \u062a\u0648\u0632\u06cc\u0639 \u0646\u06cc\u0631\u0648\u06cc \u0628\u0631\u0642 \u0622\u0630\u0631\u0628\u0627\u06cc\u062c\u0627\u0646 \u063a\u0631\u0628\u06cc \u0646\u06cc\u0632 \u06af\u0641\u062a:\u00a0 \u06f6\u06f6\u06f3 \u062f\u0633\u062a\u06af\u0627\u0647 \u0627\u062c\u0631\u0627\u06cc\u06cc \u06a9\u0647 \u0627\u0644\u06af\u0648\u06cc \u0645\u0635\u0631\u0641 \u0628\u0631\u0642 \u0631\u0627 \u0631\u0639\u0627\u06cc\u062a \u0646\u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0628\u0648\u062f\u0646\u062f\u060c \u06f3\u06f1 \u062e\u0631\u062f\u0627\u062f \u0628\u0627 \u0641\u0639\u0627\u0644\u200c\u0634\u062f\u0646 \u0644\u06cc\u0645\u06cc\u062a\u0631\u0647\u0627 \u0628\u0647 \u0645\u062f\u062a \u06f1\u06f5 \u062f\u0642\u06cc\u0642\u0647 \u062f\u0686\u0627\u0631 \u0642\u0637\u0639 \u0628\u0631\u0642 \u0634\u062f\u0646\u062f.\n\u0639\u0642\u0627\u0628\u06cc \u06cc\u0627\u062f \u0622\u0648\u0631 \u0634\u062f: \u062f\u0631 \u06f2 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u0648 \u06f2\u06f0\u06f1 \u062f\u0633\u062a\u06af\u0627\u0647 \u0627\u062c\u0631\u0627\u06cc\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u06a9\u0646\u062a\u0648\u0631 \u0647\u0648\u0634\u0645\u0646\u062f \u0646\u0635\u0628 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a\u060c \u0644\u06cc\u0645\u06cc\u062a\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u062f\u0633\u062a\u06af\u0627\u0647\u200c\u0647\u0627 \u0641\u0639\u0627\u0644 \u0634\u062f\u0647 \u0648 \u0647\u0645\u0647 \u062f\u0633\u062a\u06af\u0627\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u062c\u0631\u0627\u06cc\u06cc \u0645\u0648\u0638\u0641 \u0647\u0633\u062a\u0646\u062f \u062f\u0631 \u0633\u0627\u0639\u062a \u0627\u062f\u0627\u0631\u06cc \u062d\u062f\u0648\u062f \u06f3\u06f0 \u062f\u0631\u0635\u062f \u0645\u0635\u0631\u0641 \u0628\u0631\u0642 \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627 \u0646\u0633\u0628\u062a \u0628\u0647 \u0633\u0627\u0644 \u06af\u0630\u0634\u062a\u0647 \u06a9\u0627\u0647\u0634 \u062f\u0647\u0646\u062f.\n\u0645\u0646\u0628\u0639: \u0634\u0631\u06a9\u062a \u062a\u0648\u0632\u06cc\u0639 \u0646\u06cc\u0631\u0648\u06cc \u0628\u0631\u0642