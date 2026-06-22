تیم ملی والیبال ایران از ساعت ۲۲ روز چهارشنبه سوم تیرماه در پنجمین دیدار خود در مرحله مقدماتی لیگ ملت‌ها به مصاف فرانسه می‌رود.

باشگاه خبرنگاران جوان - هفته دوم لیگ ملت‌ها از سوم تا هفتم تیرماه در شهر‌های اورلئان (فرانسه)، گلیویسه (لهستان) و لولیانا (اسلوونی) پیگیری می‌شود و تیم ملی والیبال ایران از ساعت ۲۲ روز چهارشنبه سوم تیرماه در پنجمین دیدار خود در مرحله مقدماتی این رقابت‌ها به مصاف فرانسه می‌رود، تیمی که ملی‌پوشان کشورمان تا کنون در لیگ ملت‌ها موفق به شکست آن نشده‌اند.

تیم ملی والیبال فرانسه سابقه ۶ بار حضور در رقابت‌های المپیک را دارد و فرانسوی‌ها در المپیک ۲۰۲۰ توکیو و ۲۰۲۴ پاریس موفق به کسب مدال طلای این رقابت‌ها شدند.

تیم ملی والیبال فرانسه ۱۸ بار در رقابت‌های قهرمانی جهان حضور یافته است. فرانسوی‌ها در سال ۲۰۰۲ موفق به کسب مقام سوم این رقابت‌ها شدند. همچنین آنها در سال ۲۰۱۴ به رتبه چهارم قهرمانی جهان دست یافتند. خروس‌های اروپا در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در رتبه هجدهم قرار گرفتند.

فرانسوی‌ها در هر هفت دوره قبلی لیگ ملت‌های والیبال حضور داشتند و تجربه کسب هر سه مدال این رقابت‌ها را نیز در کارنامه دارند. آنها در اولین دوره رقابت‌ها یعنی در سال ۲۰۱۸ نایب قهرمان و در سال ۲۰۲۱ به مقام سومی رسیدند. سرانجام آنها در سال ۲۰۲۲ موفق به کسب عنوان قهرمانی لیگ ملت‌های والیبال شدند و در سال ۲۰۲۴ در لهستان برای دومین بار به مقام قهرمانی دست یافتند. این تیم در دوره گذشته لیگ ملت‌ها در جایگاه پنجم ایستاد.

تیم ملی والیبال فرانسه در هفته نخست لیگ ملت‌ها عملکرد درخشانی نداشت و با یک برد و دو امتیاز یک پله پایین‌تر از ایران در جایگاه شانزدهم جدول قرار گرفت و شاگردان روبرتو پیاتزا با یک برد و چهار امتیاز در رتبه پانزدهم هستند.

فرانسه تیمی سرعتی است و دریافت خوبی هم دارد که با ۲۹۸.۲۲ امتیاز در رتبه هفتم رده‌بندی جهانی قرار دارد و تیم ملی والیبال ایران با ۲۰۹.۱۹ امتیاز در جایگاه هفدهم است.

آندره آ جیانی هدایت تیم ملی والیبال فرانسه در لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶ را برعهده دارد و فهرست بازیکنان این تیم بر اساس پست‌ها در لیگ ملت‌ها به قرار زیر است:
پاسور: آنتوان بریزارد، امیر تیزی والو، توماس گیل و آناتول چابویسان

دریافت کننده قدرتی: ترور کلونو، آنتوان پوترون، ماتیس انو، توماس پوژول، ایلیر انو، یاسین لوئاتی، الکساندره استرلائو، نوآ دوفلو روسی و ناتان کانوا

مدافع میانی: نیکولاس لگاف، سیمون مگنین، موسی گی، اوکئا میر، ژولز دوتویت، ژوریس سدیک، فرانسوا اوئتز، سیمون روئریگ و دنیل ایگبکدو

قطر پاسور: تئو فار، استفان بویر، ناتان فرال و هنری لئون

لیبرو: بنجامین دیز، لوکا رامون، تیبو لوبیر و کورنتین فلوس

تیم ملی والیبال ایران و فرانسه در طول تاریخ ۱۳ بار در رقابت‌های بین‌المللی به مصاف هم رفتند که ۱۲ بار فرانسه و یک بار ملی‌پوشان کشورمان پیروز میدان شدند و حال باید دید در چهاردهمین مسابقه کدام تیم به برتری خواهد رسید؟

آخرین رویارویی دو تیم نیز در مرحله مقدماتی لیگ ملت‌ها ۲۰۲۵ بود که فرانسه سه بر صفر فاتح میدان شد و شاگردان روبرتو پیاتزا در اندیشه جبران این نتیجه و کسب پیروزی بعد از شش ناکامی متوالی مقابل فرانسه هستند.

فهرست بازیکنان تیم ملی والیبال ایران در هفته دوم لیگ ملت‌ها نیز به قرار زیر است:
پاسور: عرشیا به‌نژاد، علی رمضانی
قطر پاسور: علی حاجی‌پور، پویا آریاخواه، محسن دلاوری
دریافت‌کننده قدرتی: مرتضی شریفی، پوریا حسین‌خانزاده، مبین نصری، علی حق‌پرست، سید متین حسینی
مدافع میانی: محمد ولی‌زاده، یوسف کاظمی، سید عیسی ناصری، شایان محرابی
لیبرو:محمدرضا حضرت‌پور، حسین حاجی‌کلاته

فهرست و نتایج دیدار‌های دو تیم ملی والیبال ایران و فرانسه در طول تاریخ به قرار زیر است:

۱۹۷۰ (قهرمانی جهان): ایران (صفر) – فرانسه (۳)

۲۰۰۴ (انتخابی المپیک): ایران (صفر) – فرانسه (۳)

۲۰۱۴ (قهرمانی جهان): ایران (یک) – فرانسه (۳)

۲۰۱۴ (قهرمانی جهان): ایران (۲) – فرانسه (۳)

۲۰۱۵ (جام واگنر):ایران (صفر) – فرانسه (۳)

۲۰۱۶ (انتخابی المپیک): ایران (صفر) – فرانسه (۳)

۲۰۱۷ (جام قهرمانان): ایران (۳) – فرانسه (۲)

۲۰۱۸ (لیگ ملت‌ها): ایران (یک) – فرانسه (۳)

۲۰۱۹ (لیگ ملت‌ها): ایران (صفر) – فرانسه (۳)

۲۰۲۱ (لیگ ملت‌ها): ایران (صفر) – فرانسه (۳)

۲۰۲۳ (لیگ ملت‌ها): ایران صفر – فرانسه (۳)

۲۰۲۴ (لیگ ملت‌ها): ایران صفر – فرانسه (۳)

۲۰۲۵ (لیگ ملت‌ها): ایران (صفر) – فرانسه (۳)

۲۰۲۶ (لیگ ملت‌ها): ایران (؟) – فرانسه (؟)

برچسب ها: تیم ملی والیبال ، فرانسه
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