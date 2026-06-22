باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ جاور صفاری، رئیس پلیس راه استان گیلان ضمن تسلیت فرا رسیدن ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان، از اعمال محدودیت‌های ترافیکی ویژه در محور‌های مواصلاتی در این استان خبر داد.

او با بیان اینکه پلیس راه با تمام توان برای تسهیل در تردد زائران و عزاداران حسینی در آماده‌باش کامل است، گفت: به منظور افزایش ایمنی و کاهش گره‌های ترافیکی، تردد انواع تریلر و کامیون به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسدشدنی در محور قدیم رشت - قزوین در روز‌های سه‌شنبه (۲ تیر ماه) از ساعت ۱۲ الی ۲۴ و چهارشنبه و جمعه (۳ و ۵ تیر) از ساعت ۸ الی ۲۴ ممنوع است.

رئیس پلیس راه گیلان افزود: در محور آستارا - اردبیل نیز تردد این وسایل نقلیه در روز جمعه (۵ تیر ماه) از ساعت ۱۲ الی ۲۴ ممنوع خواهد بود. سرهنگ صفاری تأکید کرد که اعمال این محدودیت‌ها در محور قدیم رشت - قزوین، منوط به افزایش حجم ترافیک و صلاحدید مأموران مستقر در محل است.

او همچنین از رانندگان خواست در صورت مشاهده ترافیک سنگین، ضمن حفظ خونسردی، با مأموران پلیس راه همکاری لازم را داشته باشند و از انجام تخلفات حادثه‌ساز از جمله سرعت و سبقت غیرمجاز به شدت پرهیز کنند.

منبع: مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان