یک منبع اسرائیلی مدعی شد که انتظار می‌رود رژیم صهیونیستی و لبنان در مورد انتقال مسئولیت امنیتی در مناطق منتخب بحث کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - هاآرتص روز دوشنبه به نقل از یک منبع اسرائیلی مدعی شد که انتظار می‌رود اسرائیل و لبنان این هفته در مورد انتقال مسئولیت امنیتی در مناطق منتخب از ارتش اسرائیل به ارتش لبنان به عنوان بخشی از مذاکرات جاری بین دو طرف بحث کنند.

این بحث‌ها بر ایجاد مناطق آزمایشی متمرکز خواهد بود که نیرو‌های لبنانی کنترل آنها را به دست خواهند گرفت؛ اقدامی که می‌تواند مستلزم عقب‌نشینی نیرو‌های اسرائیلی از بخش‌هایی از خط آبی باشد که لبنان را از اراضی اشغالی و ارتفاعات جولان جدا می‌کند.

در این گزارش آمده است که برخی از مناطق نیازی به عقب‌نشینی اسرائیل ندارند، زیرا در حال حاضر تحت کنترل اسرائیل نیستند.

بنابر این گزارش، انتظار می‌رود ارتش لبنان تحت نظارت دقیق ایالات متحده فعالیت کند و ممکن است مسئولیت مناطق بیشتری فراتر از مناطقی که در حال حاضر در اختیار نیرو‌های اسرائیلی است را بر عهده بگیرد. هنوز مشخص نیست که آیا این روند شامل عقب‌نشینی اسرائیل از منطقه بوفورت نیز خواهد بود یا خیر.

برچسب ها: جنوب لبنان ، حمله به لبنان
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