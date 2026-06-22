باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - مهندس یاسر ملکی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان لرستان در گفتوگو با خبرنگار ما با اشاره به عملکرد اداره کل ثبت اسناد و املاک لرستان در سال ۱۴۰۴ گفت: «با لطف خداوند و تلاش شبانهروزی همکاران، موفق به صدور ۹۲ هزار و ۸۶۵ جلد سند مالکیت شدیم که نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد چشمگیر ۱۰۴ درصدی را نشان میدهد؛ آماری که در نوع خود کمنظیر است.»
وی همچنین از تکمیل حدنگاری و صدور سند برای تمامی اراضی ملی استان به وسعت بیش از دو میلیون و دویست هزار هکتار خبر داد و افزود: «این اقدام نقش مهمی در حفاظت از بیتالمال، مقابله با زمینخواری و صیانت از منابع طبیعی استان داشته است.»
مدیرکل ثبت اسناد و املاک لرستان ادامه داد: «در حوزه اراضی کشاورزی نیز حدود ۸۷ درصد اراضی استان سنددار شدهاند و بخش باقیمانده مطابق قانون به امور اراضی واگذار شده است.»
وی همچنین از سنددار شدن صددرصدی املاک و اراضی نیروهای مسلح در استان خبر داد و گفت: «تکریم مدافعان امنیت و صیانت از حقوق نیروهای مسلح از اولویتهای جدی ما بوده است.»
ملکی با اشاره به حجم بالای خدمات ارائهشده افزود: «در سال گذشته بیش از ۳۱ هزار استعلام مراجع قضایی و بیش از ۵۳ هزار استعلام دفاتر اسناد رسمی پاسخ داده شد که به ترتیب رشد ۲۰ و ۱۲ درصدی را نسبت به سال قبل نشان میدهد.»
عبور از خدمات مکانیزه و ورود به عصر هوشمندسازی
وی با اشاره به اجرای سند تحول قضایی و برنامه هفتم توسعه گفت: «سازمان ثبت اسناد از مرحله سنتی عبور کرده، دوران خدمات مکانیزه را پشت سر گذاشته و اکنون به سمت خدمات هوشمند و خودکاربر حرکت میکند.»
مدیرکل ثبت اسناد لرستان از راهاندازی سامانه «خودکاربری اجرای اسناد رسمی» بهعنوان یکی از مهمترین تحولات اخیر نام برد و افزود: «شهروندان میتوانند بدون مراجعه حضوری، تمامی مراحل پروندههای اجرایی خود را از منزل مدیریت و پیگیری کنند.»
ملکی با بیان اینکه تحول دیجیتال در حوزه ثبت شرکتها نیز به ثمر نشسته است، اظهار داشت: «امروز فرآیند تأسیس شرکت که پیشتر هفتهها زمان میبرد، در کمتر از یک ساعت انجام میشود و بسیاری از تغییرات شرکتها نیز ظرف کمتر از یک روز بهصورت غیرحضوری قابل انجام است.»
نظارت هوشمند بر دفاتر اسناد رسمی
وی درباره نظارت بر عملکرد دفاتر اسناد رسمی گفت: «تمامی فعالیت دفاتر بهصورت برخط و لحظهای رصد میشود؛ از ورود و خروج کاربران تا ثبت خدمات و دریافت هزینهها. علاوه بر آن، بازرسیهای میدانی هفتگی، ماهانه و فصلی نیز بهصورت مستمر انجام میشود.»
ملکی تأکید کرد: «در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع از طریق دادسرای انتظامی سردفتران و مراجع قانونی پیگیری خواهد شد.»
وجود بیش از ۵۲ هزار سند دفترچهای در لرستان
مدیرکل ثبت اسناد و املاک لرستان با اشاره به باقی ماندن بیش از ۵۲ هزار سند دفترچهای در دست مردم گفت: «از مالکان محترم درخواست میکنیم هرچه سریعتر برای تبدیل اسناد دفترچهای به اسناد تکبرگ اقدام کنند. این فرآیند بسیار ساده است و تنها با ارائه اصل سند و کارت ملی انجام میشود.»
وی افزود: «هزینه این خدمت کمتر از ۵۰۰ هزار تومان است و در اغلب موارد نیز نیازی به بازدید میدانی وجود ندارد.»