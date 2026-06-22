معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس درخصوص احتمال اجرای تغییرات دامنه گفت: در صورتی که شرایط بازار مناسب ارزیابی شود، احتمالاً تا پایان سال شاهد اجرای بخشی از این برنامه خواهیم بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - حمید یاری، معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار در جمع خبرنگاران درخصوص احتمال اجرای تغییرات دامنه تا پایان سال گفت: تمامی پیشنهاد‌ها ابتدا در بخش‌های نظارتی، بورس‌ها و واحد‌های پژوهش و توسعه (R&D) سازمان بورس بررسی و چکش‌کاری می‌شوند، سپس برای تصمیم‌گیری نهایی به هیئت‌مدیره ارائه خواهند شد. در صورتی که شرایط بازار مناسب ارزیابی شود، احتمالاً تا پایان سال شاهد اجرای بخشی از این برنامه‌ها خواهیم بود.

برنامه سازمان بورس برای اصلاح دامنه نوسان

یکی از موضوعاتی که همواره در دستور کار ما قرار داشته، بررسی ساختار دامنه نوسان بوده است. از گذشته برای سناریو‌های مختلف برنامه‌ریزی کرده‌ایم و با استفاده از مدل‌های گوناگون و انجام بک‌تست‌ها، آثار و پیامد‌های هر تصمیم را بر فرآیند‌های بازار ارزیابی کرده‌ایم. اینکه دامنه نوسان چه زمانی، با چه میزان و تحت چه شرایطی تغییر کند، همواره توسط بخش‌های فنی سازمان مورد بررسی قرار گرفته و مدیران نیز متناسب با شرایط بازار درباره آن تصمیم‌گیری می‌کنند.

پرهیز از تصمیمات آزمون و خطایی

از نخستین روز حضورمان، یکی از مهم‌ترین برنامه‌ها اصلاح این ساختار بوده است. دامنه نوسان، در کنار موضوع حجم مبنا که خوشبختانه با مدیریت مناسب ساماندهی شد، یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های بازار سرمایه محسوب می‌شود. رویکرد ما این است که از تغییرات مکرر و تصمیمات مقطعی پرهیز کنیم و تجربه دوره‌هایی مانند دامنه‌های متقارن و نامتقارن را دوباره به شکل آزمون و خطا تکرار نکنیم.

هدف این است که بازار را از فضای تصمیم‌گیری‌های مقطعی و آزمون و خطا خارج کنیم. ایده‌های مختلف مطرح می‌شوند، اما پیش از اجرا، سوابق گذشته و نتایج بک‌تست‌ها به‌دقت بررسی خواهد شد.

سناریو‌های مختلف روی میز است

در برنامه‌های تدوین‌شده، سناریو‌های مختلفی از جمله بازتر شدن دامنه نوسان، دامنه نامتقارن، دامنه‌های بازتر و مدل‌های فزاینده مورد بررسی قرار گرفته است. با این حال، اجرای هر یک از این سناریو‌ها منوط به فراهم شدن شرایط مناسب و رسیدن اقتصاد و بازار سرمایه به ثبات است.

بازار نباید به گونه‌ای باشد که با انتشار یک توییت مثبت یا منفی، به سرعت از یک وضعیت به وضعیت دیگری منتقل شود؛ چراکه در چنین شرایطی، تغییر دامنه نوسان می‌تواند به جای کمک، خود به عاملی برای تشدید مشکلات بازار تبدیل شود.

اصلاحات پس از ثبات شرایط اقتصادی و دیپلماتیک

به محض آنکه شرایط اقتصادی و فضای دیپلماتیک کشور به ثبات بیشتری برسد، اصلاح دامنه نوسان قطعاً در دستور کار قرار خواهد گرفت و سناریو‌های تدوین‌شده به مرحله اجرا نزدیک خواهند شد.

دامنه نوسان فعلی ساختار مطلوبی نیست

نگاه موجود در هیئت‌مدیره سازمان بورس و وزارت امور اقتصادی و دارایی این است که محدودیت فعلی دامنه نوسان، ساختار مطلوبی برای بازار سرمایه و اقتصاد کشور محسوب نمی‌شود. البته در عین حال معتقدیم نباید به‌صورت مداوم و بدون برنامه این ابزار را تغییر داد؛ زیرا هرگونه تغییر، بر بخش‌های مختلف بازار از جمله بازار اختیار معامله (آپشن)، سررسیدها، قیمت‌گذاری‌ها و سایر ابزار‌های مالی تأثیرگذار خواهد بود.

برچسب ها: بازار سرمایه ، دامنه نوسان بورس
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