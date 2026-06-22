رئیس سازمان نظام پزشکی ایران گفت: آموزش مواجهه با تروما در هنگام وقوع حوادث باید در نظام سلامت ارتقا پیدا کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - محمد رئیس زاده رئیس سازمان نظام پزشکی ایران گفت: آموزش در مواجهه با تروما باید ارتقا پیدا کند. بورد جراحی آموزش‌های مختلفی در زمینه برخورد اولیه با بیمار ترومایی بد حال گذاشته خواهد شد.

به گفته وی، هر چقدر اعتماد مردم نسبت به جامعه پزشکی بیشتر باشد موفقیت ها در حوزه‌های گوناگون افزایش خواهد داشت.

محمد رئیس زاده تصریح کرد: در دوران جنگ تحمیلی در همه رشته‌های مختلف تخصصی با سازمان نظام پزشکی تماس‌هایی مبنی بر اعزام به مناطق مورد نیاز داشته‌ایم و از نظر نیروی انسانی مشکلی وجود ندارد.