فرمانده انتظامی استان یزد گفت: ماموران پلیس یک تن انواع مواد مخدر را از سوداگران مرگ کشف کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار احمد نگهبان گفت: در اجرای بیست و هشتمین مرحله از طرح آرامش در شهر و در پی کار اطلاعاتی ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر مشخص شد که قاچاقچیان قصد انتقال محموله سنگین افیونی از طریق محورهای مواصلاتی یزد به دیگر استانها را دارند.
وی ادامه داد: ماموران پلیس با تلاش شبانه روزی و در چهار روز، ۱۰ دستگاه خودروی مربوط به قاچاقچیان را در محورهای اصلی و فرعی متوقف کردند.
فرمانده انتظامی استان یزد افزود: در این عملیاتها یک تن انواع مواد مخدر کشف و ۱۴ قاچاقچی نیز دستگیر شدند.
به گفته سردار نگهبان، از ابتدای سال تاکنون ۵۱ باند اصلی تهیه و توزیع مواد افیونی توسط ماموران پلیس یزد متلاشی شده و ۱۹۴ نفر دستگیر و با حکم قضایی روانه زندان شدهاند.