باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت امور خارجه چین با ابراز حمایت از تلاشهای میانجیگرانه پاکستان و قطر، اظهار داشت که امیدوار است تهران و واشنگتن روند پیشرفت مذاکرات را حفظ کنند.
سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت که کشورش امیدوار است ایران و آمریکا به نتایج مثبتی دست یابند.
این موضعگیری یک روز پس از مذاکرات آمریکا و ایران که در «بورگناشتوک» سوئیس و با میانجیگری پاکستان و قطر برگزار شد، اتخاذ شده است؛ این مذاکرات، اولین در نوع خود از زمان اعلام یادداشت تفاهم بین دو طرف به شمار میرود.
شایان ذکر است که ساعاتی پیش میانجیها اعلام کردند که دور اول مذاکرات بین مقامات عالی رتبه آمریکا و ایران در سوئیس به پایان رسید.
در بیانیه مشترکی از سوی کشورهای میانجی، قطر و پاکستان، آمده است که ایران آمریکا بر سر نقشه راهی برای دستیابی به توافق نهایی ظرف ۶۰ روز توافق کردند. بر اساس این بیانیه که توسط وزارت امور خارجه قطر منتشر شده است، مذاکرات فنی تا پایان هفته در تفرجگاه کوهستانی بورگن اشتوک سوئیس که متعلق به قطر است، ادامه خواهد یافت.
منبع: الجزیره