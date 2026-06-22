مدیرکل تأمین اجتماعی خوزستان با اشاره به گستردگی خدمات این سازمان در استان گفت: بیش از ۶۰ درصد جمعیت خوزستان تحت پوشش تأمین اجتماعی قرار دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - محمد روشنی مدیرکل تأمین اجتماعی خوزستان در گفتگو با خبرنگار ما با بیان اینکه این سازمان از طریق ۳۶ شعبه و ۱۸ کارگزاری به بیمه‌شدگان خدمات ارائه می‌دهد، اظهار کرد: از جمعیت نزدیک به پنج میلیون نفری استان، بیش از سه میلیون نفر تحت پوشش تأمین اجتماعی هستند.

وی افزود: بیش از ۳۳۰ هزار نفر از این جمعیت را مستمری‌بگیران تشکیل می‌دهند که همراه با اعضای خانواده خود، جمعیتی بالغ بر ۵۷۵ هزار نفر را شامل می‌شوند و سازمان تأمین اجتماعی خدمت‌رسانی به این عزیزان را برعهده دارد.

افزایش حقوق بازنشستگان و اجرای متناسب‌سازی

روشنی درباره افزایش مستمری‌ها در سال ۱۴۰۵ گفت: بر اساس مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی، مصوبه شورای عالی کار و توافق با کانون عالی بازنشستگان، مستمری حداقل‌بگیران ۶۰ درصد افزایش یافته است.

وی افزود: مستمری سایر سطوح نیز ۴۵ درصد افزایش داشته و علاوه بر آن، مبلغ ثابتی به حقوق این گروه اضافه شده است.

مدیرکل تأمین اجتماعی خوزستان با اشاره به اجرای طرح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تصریح کرد: این طرح از سال ۱۴۰۳ آغاز شده و در سه مرحله اجرا می‌شود؛ ۴۰ درصد در سال نخست، ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۴ و ۳۰ درصد باقی‌مانده نیز در سال جاری اجرا خواهد شد.

به گفته وی، هدف اصلی متناسب‌سازی، ارتقای سطح معیشت بازنشستگان و حفظ قدرت خرید آنان در شرایط اقتصادی کنونی است.

چرا مبلغ حفظ قدرت خرید پرداخت نمی‌شود؟

روشنی در پاسخ به سوال بازنشستگان درباره عدم پرداخت مبلغ «حفظ قدرت خرید» گفت: این مبلغ در سال ۱۴۰۳ براساس قانون بودجه آن سال پرداخت می‌شد، اما در بودجه سال جاری تکلیفی برای آن پیش‌بینی نشده است.

وی افزود: دولت در قالب طرح کالابرگ الکترونیکی و سایر حمایت‌های معیشتی، برنامه‌های جایگزینی برای کمک به حفظ قدرت خرید خانوار‌ها در نظر گرفته است.

کمک هزینه مسکن و معیشت حذف نشده است

مدیرکل تأمین اجتماعی خوزستان درباره مزایای جانبی بازنشستگان نیز گفت: کمک هزینه مسکن و کمک معیشت حذف نشده، اما نسبت به سال گذشته افزایش نداشته است و همچنان به مشمولان پرداخت می‌شود.

روشنی در تشریح تفاوت بازنشستگان دولتی و غیردولتی اظهار کرد: بازنشستگان دولتی افرادی هستند که در دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های وابسته به دولت مشغول به کار بوده‌اند، در حالی که بازنشستگان غیردولتی در کارگاه‌ها و واحد‌های مشمول قانون کار فعالیت داشته‌اند.

وی با اشاره به افزایش کمک هزینه اولاد گفت: در سال جاری این مبلغ برای بازنشستگان و ازکارافتادگان مشمول تأمین اجتماعی به ازای هر فرزند افزایش یافته و مطابق ضوابط قانونی پرداخت می‌شود.

مدیرکل تأمین اجتماعی خوزستان از راه‌اندازی سامانه محاسبه متناسب‌سازی خبر داد و گفت: بازنشستگان می‌توانند با مراجعه به سامانه خدمات غیرحضوری تأمین اجتماعی، میزان متناسب‌سازی حقوق خود را به صورت آنلاین مشاهده و محاسبه کنند.

وام بازنشستگان از طریق کانون‌ها پرداخت می‌شود

روشنی درباره پرداخت تسهیلات به بازنشستگان نیز توضیح داد: ثبت‌نام وام از طریق کانون‌های بازنشستگی انجام می‌شود و تنها شرط اصلی آن، ثبت شماره تلفن همراه به نام متقاضی و داشتن شرایط اعلامی بانک عامل است.

پرداخت حقوق بازنشستگان تا پایان ماه تکمیل می‌شود

وی در پاسخ به گلایه برخی مستمری‌بگیران درباره تأخیر در پرداخت حقوق گفت: فرآیند پرداخت مستمری‌ها از ۲۷ خرداد ماه آغاز شده و تا پایان زمان‌بندی تعیین‌شده تکمیل خواهد شد.

مدیرکل تأمین اجتماعی خوزستان در پایان ضمن قدردانی از کارفرمایان، بازنشستگان و کارکنان این سازمان، تأکید کرد: تأمین اجتماعی هیچ بودجه دولتی دریافت نمی‌کند و ارائه خدمات آن بر پایه حق بیمه پرداختی بیمه‌شدگان و کارفرمایان استوار است.

برچسب ها: بازنشستگان ، خوزستان
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۱ ۰۲ تير ۱۴۰۵
نه حداقل بگیرها واقعاً با قانون تامین اجتماعی سخت زندگی میکنند هنوز هم حقوق مستمری بگیران به حساب واریز نشده چرا؟
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