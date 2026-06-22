رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: براساس آمار از ابتدای فصل برداشت بیش از ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده که نسبت به پیش بینی‌ها کمتر است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - عطااللّه هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت:  براساس آمار از ابتدای فصل برداشت بیش از ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تن با ارزش ۱۸۵ همت از کشاورزان خریداری شده است.

وی از پرداخت ۵۰ همت مطالبات گندمکاران خبر داد و افزود: براساس برنامه ریزی های صورت گرفته تاکنون باید ۴.۵ میلیون تن گندم خریداری می شد که براین اساس ۸۰۰ هزار تن از خرید عقب هستیم چراکه کشاورزان گندم تولیدی را تحویل نمی دهند.

هاشمی ادامه داد: بخشی از گندم تولیدی نزد کشاورزان است و بخش دیگر به دلالان و واسطه ها فروخته شده و بخشی صرف خوراک دام و طیور شده است.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران میزان تولید را  حداقل ۱۴میلیون تن اعلام کرد و افزود: با توجه به روند پرداخت مطالبات، پیش بینی در خصوص میزان خرید نمی توان داشت، چنانچه تسریع در پرداخت ها صورت بگیرد، میزان خرید به ۱۱ میلیون تن می رسد که براین اساس نیازی به واردات نخواهیم داشت.

عضو شورای قیمت گذاری محصولات اساسی گفت: با توجه به آنکه تمامی هشدارها را به رئیس جمهور، مسئولان سازمان بازرسی کل کشور و سازمان برنامه و بودجه منعکس کردیم، اما متاسفانه ها وعده های دولتی به جایی نرسیده است.

برچسب ها: تولیدگندم ، خرید تضمینی گندم ، قیمت گندم
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