هافبک تیم ملی فوتبال ایران با تمجید از عملکرد علیرضا بیرانوند در دیدار برابر بلژیک، او را بهترین دروازه‌بان تاریخ فوتبال ایران دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - سامان قدوس پس از تساوی بدون گل تیم ملی فوتبال ایران مقابل بلژیک در جام جهانی ۲۰۲۶، اظهار داشت: تا اینجای مسابقات دو بازی انجام داده‌ایم و دو تساوی به دست آورده‌ایم. این نتایج نشان‌دهنده شخصیت بالای تیم ماست. هنوز شکستی را تجربه نکرده‌ایم و اگرچه دوست داشتیم برابر بلژیک به پیروزی برسیم، به‌ویژه زمانی که یک بازیکن بیشتر داشتیم، اما همچنان سرنوشت صعود در اختیار خودمان است.

وی افزود: اگر در دیدار پایانی همان عملکردی را ارائه دهیم که مقابل بلژیک داشتیم، شانس بسیار خوبی برای صعود به مرحله بعد خواهیم داشت.

هافبک تیم ملی در خصوص پوشیدن پیراهن علیرضا بیرانوند پس از پایان مسابقه گفت: این سؤال را باید از خود بیرانوند بپرسید! من پیراهنی نداشتم و به همین دلیل پیراهن او را پوشیدم. البته می‌خواستم از او قدردانی کنم؛ او امروز فوق‌العاده بود و سال‌هاست در سطح بسیار بالایی بازی می‌کند. به نظر من بیرانوند بهترین دروازه‌بان تاریخ فوتبال ایران است.

قدوس درباره مصدومیت موقت بیرانوند در جریان مسابقه نیز اظهار کرد: دیدن دروازه‌بانی که روی زمین افتاده، همیشه نگران‌کننده است. در جام جهانی قبلی هم شرایط مشابهی را تجربه کرده بودیم، اما بیرانوند بازیکنی قدرتمند است و اطمینان داشتم که به بازی بازخواهد گشت.

وی در خصوص صحنه نجات دروازه ایران در محوطه شش قدم گفت: آن صحنه را به خوبی دیدم. ابتدا مدافع ما توپ را دفع کرد و سپس بیرانوند واکنش فوق‌العاده‌ای نشان داد. نکته جالب این بود که پیش از مسابقه، ویدیویی انگیزشی از جام‌های جهانی گذشته تماشا کردیم که در آن بازیکنان ایران با تمام وجود برای دفاع از دروازه تلاش می‌کردند. اتفاقی که در آن تصاویر دیده می‌شد، در این مسابقه نیز تکرار شد.

قدوس در پایان خاطرنشان کرد: رمز موفقیت این تیم اتحاد، همدلی و روحیه جنگندگی بازیکنان است. ما برای یکدیگر، برای کشورمان و برای مردم ایران می‌جنگیم. در هر مسابقه تلاش می‌کنیم بهترین عملکرد را داشته باشیم، پیروز شویم و دروازه خود را بسته نگه داریم و این روحیه می‌تواند ما را به اهداف بزرگ‌مان برساند.

برچسب ها: سامان قدوس ، علیرضا بیرانوند
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نظرات کاربران
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Finland
ناشناس
۱۹:۴۰ ۰۱ تير ۱۴۰۵
والله قائدی بجای شما بود صد بار بهتر و شایسته می‌بود ،و مهدی ترابی یه بازیکن کم تکنیک و چشم بسته اس که کارایی نداره و قدرت حفظ توپ و نفوذ نداره. آخه اینا جایگاهشون تیم ملی نیس اصلا.
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