باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با اولین روز هفته قوه قضاییه، نشست خبری اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه امروز دوشنبه (یکم تیرماه) با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه برگزار شد.

اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری ضمن تسلیت ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام گفت: مکتبی که امام حسین علیه‌السلام به بشریت آموخت، راهی جاودانه در مسیر هدایت، نورانیت و مقابله با ظلم و ستمگری است. آن حضرت با نهضت عاشورا به همه انسان‌ها آموختند که در برابر زورگویی جریان‌های استکباری، استعماری و استبدادی نباید سر تسلیم فرود آورد و باید تا پای جان برای عزت انسانی، تحقق حق و اجرای عدالت تلاش کرد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: ما آموختیم با تمسک به نهضت حسینی توانسته است انقلاب اسلامی را به پیروزی برساند، آن را حفظ کند و دستاورد‌های آن را صیانت کند؛ همان‌گونه که امام راحل عظیم‌الشأن (ره) تأکید داشتند، زنده نگه داشتن محرم موجب زنده ماندن ارزش‌هاست.

وی ادامه داد: اگر امروز ملت ایران به‌عنوان یک ملت مسلمان توانسته در برابر زورگویی و ستمگری استکبار بایستد، این امر در سایه فرهنگ حسینی و آموزه‌های مکتب اهل‌بیت علیهم‌السلام محقق شده است. فرهنگ عاشورا ما را در برابر توطئه‌ها و دسیسه‌هایی که با هدف بی‌هویتی و تسلیم ملت‌ها طراحی می‌شود، مقاوم و سربلند نگه داشته است.

جهانگیر تصریح کرد: قدرت واقعی ملت ایران در خودباوری، انسجام و اتحاد بی‌نظیری است که در سایه توسل به اهل بیت شکل گرفته است؛ عشقی که امروز با عشق به وطن و ارزش‌های اسلامی در هم آمیخته و ملت ایران را به یک ملت متحد و یکپارچه در برابر دنیای استکباری تبدیل کرده است.

وی در ادامه با اشاره به آغاز هفته قوه قضاییه اظهار داشت: امسال هفته قوه قضاییه در شرایطی آغاز می‌شود که در فقدان قائد شهیدمان که بیش از سه دهه فرماندهی کل قوا را در اختیار داشت سوگوار هستیم.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: رهبر شهید انقلاب در عرصه سیاسی به جهانیان نشان داد که از مواضع حق نباید کوتاه آمد و باید مایه ما می‌توانیم را در مقابل دشمن تکرار کرد و از این طریق دشمن را به زانو درآورد، در حوزه اقتصادی نیز به ما آموخت که اگرچه روش‌های ظالمانه از طریق تحریم و محاصره اقتصادی و سایر مسائلی که اصطلاحا به جنگ اقتصادی ختم شده، مشکلاتی را برای هموطنان ایجاد کرده، اما در سایه مقاومتی و با تلاش برای مستقل شدن در حوزه اقتصادی اجازه نمی‌دهیم، دشمن از این طریق به ما لطمه و ضربه‌ای وارد کند.

وی افزود: در حوزه حکمرانی قضایی به ما آموخت که باید قوه قضاییه ملجا و پناهگاه مردم ستمدیده و مظلوم باشد و قوه قضاییه بتواند حقوق مظلومین را از حلقوم ستمگران و ظالمین بدون حد و مرز و در هر جایگاهی که باشند بستاند. امروز این نگاه‌ها، رهنمودها، تدابیر و این اوامر نقشه راه مهمی برای حکمرانی نظام اسلامی در عرصه‌های مختلف آفریده است. به روح ملکوتی آن امام بزرگ درود می‌فرستیم.

جهانگیر با بیان اینکه قوه قضاییه امروز از گذشته منسجم‌تر و مصمم‌تر در تبعیت از ولایت فقیه بر اساس رهنمود‌های گرانقدر مقام معظم رهبری حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای تلاش می‌کند که منویات معظم‌له را در حوزه قضا نصب‌العین خود قرار دهد و بتواند همان مسیری را که از طریق قائد شهید دنبال کرد به درستی در اجرای عدالت و برای احقاق حقوق مردم، این مسیر را بپیماید. در حالی اولین روز از هفته قوه قضاییه را برگزار می‌کنیم که همچنان در شرایط نه جنگ و نه صلح به سر می‌بریم و این روز‌ها یادآور نام مبارک شهید بزرگوار و بنیانگذار عدلیه اسلامی شهید دکتر بهشتی است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: شهید بهشتی نماد عدالت اسلامی در قوه قضاییه بود. او همانطور که نقش بی‌بدیلی در تهیه و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی بر عهده داشت، در بنیانگذاری عدلیه اسلامی نیز یادگاری جاویدی را برای نسل‌های بعدی به یادگار گذاشت، همچنان خود را مدیون و مرهون خون این شهید بزرگ می‌دانیم و به روح پرفتوحش درود می‌فرستیم. این هفته را خدمت همه همکاران اداری و قضایی در هر سمت و جایگاهی که هستند تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم.

وی افزود: در حالی این روز‌ها را برگزار می‌کنیم که پنجمین سال ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای را در دستگاه قضایی سپری می‌کنیم. امروز شهادت می‌دهیم در سایه تدابیر رئیس قوه قضاییه در ۵ سال اخیر قوه قضاییه، تحولات قابل توجهی را تجربه کرده و در صحنه‌های مختلفی حضور داشته و نقش خود در اجرای عدالت را به درستی ایفا کرده است، اگرچه حق مردم ما بیشتر است، اما دستگاه قضایی تا آنجا که امکان داشته تلاش کرده به وظایف خود به درستی عمل کند.

سخنگوی قوه قضاییه در تشریح بخشی از اقدامات و فعالیت‌های انجام شده در پنج سال اخیر اظهار داشت: در این مدت، ۱۹۹۱ برنامه بر اساس مأموریت‌های اصلی قوه قضاییه اجرا شده است، مأموریت‌هایی که بر مبنای اسناد بالادستی، وظایف محول‌شده در قانون اساسی، سیاست‌های ابلاغی رهبر شهید، و نیز برنامه‌های پنجم، ششم و هفتم توسعه کشور تعریف و دنبال شده است.

وی افزود: قوه قضاییه هم‌زمان تلاش کرده است مأموریت‌های خود را در راستای استمرار نهضت تحول و تعالی دستگاه قضایی پیش ببرد. برنامه‌های توسعه قضایی کشور از ابتدای دهه ۸۰ در دوران مرحوم آیت‌الله شاهرودی با عنوان توسعه قضایی آغاز شد، در دوره آیت‌الله آملی‌لاریجانی استمرار یافت و در دوره شهید آیت‌الله رئیسی به سندی رسمی تحت عنوان «سند تحول قضایی» تبدیل شد که به تأیید رهبری شهید رسید و به‌عنوان نقشه راه جامع قوه قضاییه مورد استفاده قرار گرفت.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در دوره ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، با گذشت مدتی از اجرای این سند، ضرورت بازنگری و تکمیل آن احساس شد. بر همین اساس، با فراخوان عمومی و دریافت نظرات نخبگان و دستگاه‌ها، بیش از ۱۱۰۰ پیشنهاد به قوه قضاییه واصل شد و نهایتاً نسخه نهایی «سند تحول و تعالی قوه قضاییه» در فروردین ۱۴۰۳ ابلاغ گردید.

وی تصریح کرد: از جمله دستاورد‌های قابل اشاره در اجرای این سند، شناسایی سالانه ۱۰ بستر فسادزا در کشور و اقدام برای رفع آنها که در این زمینه هم سازمان بازرسی کل کشور و هم سایر بخش‌های قوه بستر‌های بیشتری را شناسایی و برای رفع آن اقدام کردند. توسعه استفاده از ظرفیت‌های مردمی در کشف و مقابله با فساد، ایجاد و گسترش دادگاه‌های صلح در کشور، تدوین لایحه صیانت از حقوق عامه و پیگیری تصویب آن، همچنین اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بوده است که نقش مهمی در ارتقای شفافیت و کاهش اختلافات داشته و خواهد داشت.

جهانگیر افزود: همچنین قضازدایی از موضوعات فاقد ماهیت قضایی، استقرار ثبت الکترونیک و توسعه حدنگاری در کشور، اصلاح نظام آماری قوه قضاییه، کاهش اطاله دادرسی و ارتقای اتقان آرا از دیگر نتایج اجرای سند تحول و تعالی در این دوره بوده است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در این دوره پنج‌ساله، بر اساس فرامین رهبر شهید در قالب فرامین هشت‌گانه، برنامه‌ریزی‌های مشخصی در قالب قرارگاه‌های اجرایی در قوه قضاییه انجام شد و اجرای این فرامین به‌صورت منسجم دنبال شد. یکی از محور‌های اصلی فرمان ایشان نیز اجرای سند تحول و پاکسازی ساختار‌های ناکارآمد بود که امروز می‌توان گفت این سند به پیشرفت قابل توجهی دست یافته است.

وی خاطرنشان کرد: هرچند بخش مهمی از اهداف سند محقق شده، اما هنوز تا تحقق کامل آن فاصله وجود دارد که عمدتاً به عوامل بیرونی از جمله نیاز به تکمیل زیرساخت‌ها، اصلاح برخی قوانین در مجلس شورای اسلامی و تأمین اعتبارات لازم بازمی‌گردد. امیدواریم با همکاری دولت و مجلس، بخش‌های باقی‌مانده نیز با سرعت بیشتری به سرانجام برسد.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه تشریح بخشی از اقدامات این قوه اظهار داشت: از جمله اقدامات مهمی که در این دوره در دستور کار قرار گرفت، تشکیل شعب تخصصی دعاوی خانواده بود، موضوعی که سال‌ها به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم معطل مانده بود، اما امروز با بهره‌گیری از قضات آموزش‌دیده و با هدف حمایت مؤثر از نهاد خانواده عملیاتی شده است.

وی افزود: در این شعب، مشاوران خانواده و مددکاران اجتماعی پیش از صدور رأی تلاش می‌کنند تا تنش میان طرفین کاهش یافته و حتی‌الامکان زمینه برای تحکیم خانواده فراهم شود.

جهانگیر ادامه داد: همچنین در این دوره، تشکیل مجتمع‌های «شوق زندگی» با هدف ارتقای عدالت اجتماعی و حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر در دستور کار قرار گرفت. پیش از این، رسیدگی به پرونده‌های مربوط به کودکان بی‌سرپرست، زنان آسیب‌دیده یا سرپرستان خانوار و تعیین امین یا سرپرست قانونی، گاه تا ۲۰۰ روز به طول می‌انجامید. اما با ابتکاری که ابتدا در دادگستری استان خراسان رضوی و شهر مشهد اجرایی شد و با ایجاد مجتمع‌های شوق زندگی و تجمیع نهاد‌های حمایتی در کنار دستگاه قضایی، این روند به شکل قابل توجهی تسریع شد؛ به‌گونه‌ای که امروز مدت رسیدگی به این پرونده‌ها از حدود ۲۰۰ روز به ۲۰ روز کاهش یافته است.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با اشاره به بهبود فرآیند‌های رسیدگی قضایی گفت: در سند تحول، سه چالش اساسی شامل عدم اتقان برخی آرا، اطاله دادرسی و مشکلات در اجرای احکام شناسایی شده بود که برای رفع آنها برنامه‌ریزی ویژه‌ای صورت گرفت.

وی افزود: یکی از شاخص‌های مهم سنجش اتقان آرا، میزان تأیید آرای صادره در مراجع بالاتر است. بر همین اساس، در این دوره شاهد ارتقای قابل توجه دقت در تصمیمات قضایی هستیم، به‌گونه‌ای که ۷۶ درصد از کیفرخواست‌های صادره در دادگاه‌های کیفری منجر به محکومیت شده است که نشان دهنده دقت بالا در صدور کیفر خواست‌های صادره است.

۸۰ درصد از قرار‌های نهایی صادره در دادسرا‌ها مورد تأیید قرار می‌گیرد

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: امروزه همچنین ۸۰ درصد از قرار‌های نهایی صادره در دادسرا‌ها مورد تأیید قرار می‌گیرد، ۷۹ درصد از آرا در محاکم تجدیدنظر تأیید می‌شود، ۷۶ درصد از آرای دادگاه‌ها در دیوان عالی کشور ابرام و تایید و این میزان در دیوان عدالت اداری به ۸۲ درصد رسیده است. این آمار‌ها بیانگر آن است که با نظارت‌های مستمر، اصلاح فرآیند‌ها و مدیریت دقیق در بخش‌های مختلف قضایی، روند ارتقای اتقان آرا به‌عنوان یکی از موضوعات مهم و اساسی دستگاه قضایی مورد توجه جدی قرار گرفته است.

وی با اشاره به کادرسازی در قوه قضاییه گفت: دستور العملی در این خصوص تدوین شد و با پیگیری‌هایی که بخش‌های مختلف از جمله دادسرای انتظامی قضات و نهاد‌های نظارتی، مرکز حفاظت و سایر بخش‌ها به عنوان مثال معاونت منابع انسانی قوه انجام دادند ما امروز شاهد این هستیم که شناسایی بیش از ۱۰ هزار نفر از قضات شایسته را برای پست‌های مدیریتی در قوه قضاییه توانستیم جمع آوری کنیم و سرمایه ارزشمندی برای آینده قوه فراهم شد.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه فرمان دوم مورد تاکید رهبر شهید بحث جدیت در مبارزه با فساد بود که در این خصوص کار‌های بسیار موثری صورت گرفته است، افزود: در دادستانی‌های سراسر کشور با مدیریت دادستان کل کشور و در سازمان بازرسی کل کشور و هم در دیوان عدالت اداری و همچنین در مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه شاهد این جدیت در مبارزه با انواع فساد بودیم که نتیجه اش برخورد قاطع با مصادیق فساد چه در بیرون قوه قضاییه و چه در درون قوه بود.

جهانگیر با تاکید بر اینکه نکته بعدی مورد تاکید امام شهید تقویت دانش قضایی و استفاده از ظرفیت دانشگاه علوم قضایی بود، گفت: در این خصوص بلافاصله با تدابیر انجام شده توسط رئیس دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، به دنبال ایجاد رشته‌های تخصصی جدید در مقطع کارشناسی ارشد متناسب با نیاز‌های مراجع قضایی برآمدند، توسعه آموزش‌ها توسط معاونت منابع انسانی در دستور کار قرار گرفت. کارآموزی‌های قضایی توسعه پیدا کرد و تمرکز زدایی از دوره‌ها مورد توجه قرار گرفت که این موارد بخشی از فعالیت‌هایی بود که در راستای تقویت دانش قضایی و استفاده از ظرفیت دانشگاه علوم قضایی مورد استفاده قرار گرفت.

سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه یکی دیگر از موارد مورد تاکید امام شهید، شناسایی و تشویق افراد زحمتکش در درون قوه قضاییه بود، گفت: در همین راستا اجرای طرح نشان قضایی در قوه قضاییه در دستور کار قرار گرفت. امروزه برای همه قضات تهیه کارنامه علمی و رفتاری شده و مشخص می‌شود چه زحماتی کشیدند و وضعیت کاری آنها چگونه بوده تا متناسب با آن بتوانند مورد تشویق و تمجید و تقدیر قرار بگیرند. برگزاری جشنواره تقدیر از آرای برتر قضات نیز یکی دیگر از برنامه‌هایی بود که برای شناسایی و تشویق افراد کوشا در قوه قضاییه در دستور کار قرار گرفت. تجلیل از مفاخر، پیشکسوتان، بازنشستگان و ایثارگران قوه قضاییه نیز یکی دیگر از برنامه‌های قوه در این دوره بود.

وی با اشاره به اینکه یکی دیگر از فرامین امام شهید این بود که هیچ کدام از ماموریت‌های قوه نباید معطل بماند و نباید تمرکز در بخشی باعث این شود که از بخش‌های دیگر غافل شویم، گفت: قوه قضاییه برای اینکه بر همه بخش‌ها نظارت کند، اهداف ۱۴ گانه‌ای را در موضوعات مختلف شناسایی کرد و بر اساس آن کارگرو‌های مشترکی تشکیل داد تا همه ارکان قوه بتوانند به وظیفه خود به درستی عمل کنند.

سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: یکی دیگر از موضوعات مورد تاکید، نگاه همه جانبه در ارتباط قوه با ضابطین بود که در همین رابطه کمیته تعاملی با ضابطین راه‌اندازی شد. ساختار هوشمندی برای ارتباط با ضابطین پیش‌بینی شد و توسعه ارتباط الکترونیکی با ضابطین برای تسریع اجرای دستوراتی که داده می‌شود و همچنین شکایاتی که توسط مردم در نزد ضابطین می‌شود برای اینکه به سرعت به مراجع قضایی برسد؛ این همکاری‌ها و توسعه‌ها در دستور کار قرار گرفت.

جهانگیر گفت: نکته تاکیدی بعدی برخورد با برهم زنندگان امنیت روانی مردم بود که مورد تاکید امام شهید بود، در همین راستا هم دادستان کل کشور و هم بخش‌های مختلف دیگر قوه قضاییه، درگاه دریافت گزارشات مردمی را برای کشف الگو‌های جرایم نوظهور در فضای مجازی تشکیل دادند، آنهم برای برخورد قاطع با کسانی که امنیت روانی مردم را به هم می‌زنند. برای کنترل مجرمان حرفه‌ای یک شورا در دادگستری‌های سراسر کشور تشکیل شد تا با کسانی که باند‌های مسلح دارند و به صورت سازمان یافته و خشن مردم را دچار مشکل و با ناامنی رو‌به‌رو می‌کنند، با اینها برخورد قاطع و خارج از نوبت صورت پذیرد.

سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: تشکیل کمیته‌های مشورتی برای پرونده‌های موثر که نقش زیادی را در افکار عمومی می‌توانست داشته باشد تشکیل داده شد تا اطلاع رسانی با پیوست‌های رسانه‌ای صورت گیرد و سرانجام پیگیری پرونده‌ها و به سرانجام رساندن کار‌ها به عنوان نکته آخری بود که به عنوان فرمان هشتم رهبر شهید از آن یاد می‌کنیم. این امر باعث شد که هم رئیس قوه در سفر‌های استانی، تاکید کنند که مصوبات سفر باید تا حصول نتیجه دنبال شود و استانداردسازی و کاهش زمان رسیدگی پرونده‌ها نیز در دستور کار قرار گرفت و برای موضوعات مهم مثل پرونده‌های کثیرالشاکی، کمیته‌های نظارتی و رسیدگی تشکیل دادیم.

جهانگیر در ادامه تاکید کرد: نتیجه اش این شد که امروز باید بگوییم شکواییه‌هایی که مردم به ضابطین در مراجع قضایی اعلام می‌کنند با کاهش ۶۵ درصدی زمان ماندگاری در آن مراجع رو‌به‌رو شده و اگر در گذشته از زمانی که شکایت صورت می‌گرفت تا به دستگاه قضایی وارد شود، ۳۰ روز طول می‌کشید امروز به دلیل هوشمندسازی، این کار در یک ساعت اتفاق می‌افتد که این امر، توسعه خدمت‌رسانی به مردم را در دستور کار قرار داده است. میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها در دادسرا‌ها کاهش پیدا کرده همچنین در دادگاه‌های عمومی و در دادگاه‌های تجدیدنظر شاهد کاهش میانگین زمان رسیدگی هستیم.

سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه یکی از موضوعاتی که مورد توجه قوه قضاییه در این دوره بود و به عنوان اقدامی اثربخش مطرح است، اینکه رسیدگی به تظلمات و شکایات به سرعت صورت پذیرد، افزود: با تشکیل دادگاه‌های صلح و راه اندازی ۲۰۱۴ شعبه دادگاه صلح در سراسر کشور که از سال ۱۴۰۳، با هدف تقویت صلح و سازش شروع شد، در این دادگاه‌ها بدون نیاز به تحقیقات مقدماتی که دیگر نیاز نیست توسط دادسرا‌ها انجام شود و این امکان فراهم شده که دادگاه‌های صلح حتی در زمان غیر اداری و روز‌های تعطیل هم تشکیل شوند، کمک می‌کند که حقوق مردم سریع‌تر تامین شود.

جهانگیر ادامه داد: به عنوان مثال اگر میبینیم که امروز ۷۶ درصد از آرای صادره از سوی مراجع قضایی که در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد، مورد تأیید قرار می‌گیرد، در پنج سال گذشته ۶۹ درصد بوده است؛ این موضوع نشان‌دهنده رشد ۷ درصدی در تأیید آرا در دیوان عالی کشور نسبت به سال‌های گذشته است. این روند بیانگر افزایش دقت در صدور آرا و ارتقای نظارت‌هاست که در سایه هوشمندسازی فرآیند‌های قضایی محقق شده است. در همین راستا، برای تقویت این روند، سامانه‌ای با عنوان «ساعد» با هدف شناسایی آرای متعارف و ایجاد وحدت رویه قضایی راه‌اندازی شد تا امکان رصد و تحلیل آرای صحیح فراهم شود.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: همچنین تدوین جزوات آموزشی با محوریت رویه قضایی در دستور کار قرار گرفت و هیئت‌های تخصصی نیز برای ارتقای اتقان آرا و یکسان‌سازی رویه‌ها فعال شدند.

جهانگیر در ادامه با اشاره به شاخص دیگری در سنجش عملکرد قضایی گفت: یکی از شاخص‌های مهم، میزان اقناع و رضایت طرفین پرونده‌هاست. اگر رایی صادر شود زمانی این رای مورد اعتماد مردم است که مردم را قانع کرده باشد. در این زمینه شاخصی را تعیین کردیم به این معنا که در مواردی که امکان اعتراض وجود دارد، اما طرفین از اعتراض صرف‌نظر می‌کنند، این امر نشان‌دهنده پذیرش رأی و اقناع حقوقی آنان است.

وی تصریح کرد: بررسی عملکرد پنج سال اخیر نشان می‌دهد که میزان عدم اعتراض به آرا افزایش یافته که بیانگر ارتقای اعتماد و اقناع طرفین در فرآیند دادرسی است. این موضوع حاصل اجرای دستورالعمل‌های ریاست قوه قضاییه در زمینه ارزیابی اتقان آرا قضایی، تشکیل هیئت مرکزی برای انتخاب آرای برتر و همچنین ایجاد کارنامه قضایی برای قضات بوده است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: بر اساس این سازوکار، در صورتی که بیش از یک‌سوم آرای یک شعبه دچار نقض شود، عملکرد آن شعبه به صورت حضوری مورد بازرسی قرار می‌گیرد و برای اصلاح نواقص آن برنامه‌ریزی می‌شود؛ از جمله برگزاری دوره‌های بازآموزی برای قضات یا رفع مشکلات زیرساختی شعب.

وی ادامه داد: برگزاری نشست‌های تخصصی و آموزشی با حضور قضات دیوان عالی کشور در واحد‌های قضایی سراسر کشور نیز از دیگر اقدامات مؤثر در ارتقای کیفیت آرا بوده که موجب افزایش تجربه و دقت قضات جدید و کم‌تجربه شده است.

جهانگیر در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع کاهش اطاله دادرسی به عنوان یکی از دستاورد‌های این پنج ساله اشاره کرد و گفت: اطاله دادرسی از جمله چالش‌های مهم دستگاه قضایی است که عوامل متعددی در آن از جمله افزایش ورودی پرونده‌ها و کمبود نیروی انسانی و حتی گا‌ها موضوعاتی خارج از قوه قضاییه از جمله شرایط اقتصادی کشور نقش دارد.

وی افزود: در کنار عواملی، چون کثرت پرونده‌ها و کمبود نیروی انسانی، برخی فرآیند‌های اداری نیز موجب طولانی شدن رسیدگی‌ها می‌شد که با شناسایی این موارد، اصلاحات گسترده‌ای در دستور کار قرار گرفت. از جمله مهم‌ترین اقدامات، هوشمندسازی استعلامات بوده است؛ به‌گونه‌ای که امروز بسیاری از استعلامات برخط قضایی به سرعت انجام می‌شود در حالی که در گذشته زمان‌بر بود.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: همچنین با اتصال برخط میان واحد‌های قضایی و ضابطان، فرآیند جمع‌آوری تحقیقات و گزارش‌ها بدون تأخیر به دستگاه قضایی منتقل می‌شود که این موضوع نقش مهمی در کاهش اطاله دادرسی داشته است.

وی تصریح کرد: از دیگر اقدامات مؤثر، توسعه ابلاغ الکترونیک بوده است که موجب رفع مشکلات ابلاغ‌های ناقص و غیرواقعی شده و امکان اطلاع‌رسانی دقیق و سریع به طرفین پرونده را فراهم کرده است.

جهانگیر تصریح کرد: مجموعه این اقدامات موجب شده است میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها در بخش‌های مختلف قضایی کاهش یابد؛ به‌گونه‌ای که در سال ۱۴۰۴ میانگین زمان رسیدگی در دادگاه‌های عمومی از ۱۰۱ روز به ۷۵ روز، در دادگاه‌های تجدیدنظر از ۱۱۲ روز به ۸۵ روز، در دادسرای سازمان‌های قضایی از ۱۶۵ روز به ۱۲۹ روز و در شعب بدوی دیوان عدالت اداری زمان رسیدگی از ۲۵۹ روز به ۷۷ روز کاهش یافته است.

وی افزود: همچنین زمان پاسخ به استعلامات که در گذشته به طور متوسط ۳۰ روز به طول می‌انجامید، امروز در برخی موارد در کمتر از دو دقیقه سوابقی، چون اعسار، مالکیت، دارایی، محکومیت انجام می‌شود که نشان‌دهنده نقش مؤثر هوشمندسازی در کاهش اطاله دادرسی و تسریع رسیدگی‌هاست.

جهانگیر با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی برای مقابله با افراد سودجو در اطراف مراجع قضایی گفت: یکی از موضوعاتی که همواره دستگاه قضایی را تحت تأثیر قرار می‌داد، حضور افرادی تحت عنوان کارچاق‌کن، شاهد حرفه‌ای و عناوین مشابه بود که تلاش می‌کردند در فرایند دادرسی اثر بگذارند و حقوق مردم را تضییع کنند.

وی افزود: در همین راستا، نظارت بر عملکرد این افراد توسعه یافت و با ایجاد سامانه‌های ترددی در مبادی ورودی، از ورود افرادی که دارای سوابق منفی بودند جلوگیری شد. این اقدامات پیشگیرانه موجب کاهش ۷ درصدی تشکیل پرونده برای این دسته از افراد شد و کمک کرد رسیدگی به پرونده‌ها در فضای سالم‌تری انجام شود.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در عین حال، اگر افرادی در اطراف پرونده‌ها از جمله وکلا یا کارشناسان رسمی مرتکب تخلف می‌شدند، با نظارت مرکز حفاظت و اطلاعات و سایر مراجع نظارتی، برای حفظ حقوق مردم با آنان برخورد شد. در این دوره شاهد افزایش ۴۵ درصدی معرفی وکلا و کارشناسان رسمی متخلف به مراجع مربوطه بودیم و همچنین تخلفات منجر به تشکیل پرونده برای وکلا و کارشناسان رسمی ۶ درصد افزایش داشته است.

جهانگیر در بخش دیگری از سخنان خود، ارتقای نظام حکمرانی قضایی را از محور‌های مورد توجه قوه قضاییه در پنج سال اخیر دانست و اظهار کرد: در این دوره، راهبرد‌های نوین حقوقی در دستور کار قرار گرفت و قوه قضاییه در تهیه هشت لایحه مهم قضایی نقش مؤثری ایفا کرد.

وی از جمله این قوانین و لوایح به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، اصلاح قانون چک، اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اصلاح قانون شورا‌های حل اختلاف، قانون حمایت مالیاتی از تولید صنعتی، اصلاح قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری، لایحه دولت درباره موافقت‌نامه‌های حقوقی و قانون اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات اشاره کرد و گفت: هر یک از این موارد از لوایح و قوانین مهمی بود که دستگاه قضایی پیگیری کرد و به تصویب رسید.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در مجموع طی این دوره پنج‌ساله، دستگاه قضایی ۶۵ لایحه تهیه و به مراجع ذی‌صلاح ارسال کرده است و امیدواریم با تصویب سایر لوایح، قوه قضاییه بتواند با سرعت بیشتری به مأموریت‌های خود عمل کند.

جهانگیر همچنین از تدوین و ابلاغ ۷۹ مقرره تخصصی، آیین‌نامه و دستورالعمل در پنج سال اخیر از سوی رئیس قوه قضاییه خبر داد و گفت: این مقررات با اهدافی از جمله کاهش پرونده‌های قضایی، توسعه شیوه‌های حل اختلاف، پیشگیری از جرایم، حمایت از اشخاص ناتوان، حمایت از خانواده، تأمین امنیت سرمایه‌گذاری، کاهش دعاوی خانواده، قضازدایی، پیشگیری از جرم و حفظ حقوق شهروندی صادر شده است.

وی در ادامه با اشاره به عملکرد قوه قضاییه در نظارت بر خدمات حقوقی حرفه‌ای گفت: در حوزه مترجمان رسمی نیز توجه بیشتری صورت گرفت و اسناد ترجمه‌شده در این دوره پنج‌ساله با افزایش سه‌ونیم برابری روبه‌رو شد. همچنین نظارت و ساماندهی کارشناسان رسمی توسعه یافت و تدوین شاخص‌هایی برای شفافیت عملکرد آنان در دستور کار قرار گرفت.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: هدف از این اقدامات، یکسان‌سازی روندها، رفع اختلافات موجود در برخی رشته‌های کارشناسی و روشن شدن تکلیف مردم در مواجهه با این حوزه بوده است. ساماندهی و نظارت بر حوزه وکلا و کارشناسان رسمی از جمله فعالیت‌های مهم دستگاه قضایی در این دوره به شمار می‌رود.

جهانگیر در بخش دیگری از سخنان خود، تعامل حقوقی قوه قضاییه با سایر قوا را از فعالیت‌های مهم پنج سال اخیر دانست و گفت: این تعامل نتایج مهمی به همراه داشته است؛ از جمله حل مشکل ۱۷ ساله پتروشیمی استان گلستان در پی سفر رئیس قوه قضاییه که منجر به ایجاد اشتغال چند هزار نفری شد.

وی افزود: همچنین حل مشکل پرونده اراضی موسوم به موقوفات قائم‌مقام فراهانی در شهرستان صوفیان آذربایجان شرقی به مساحت ۳۵ هزار هکتار، تعیین تکلیف و رفع اختلافات مالکیتی ۴۲ روستای شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان اردبیل پس از ۴۰ سال، حل مشکل سند هفت‌ونیم میلیون مترمربعی شرکت عمران شهر جدید مهستان البرز و حل مشکل مالکیتی دانشگاه ایلام پس از ۵۰ سال از دیگر اقدامات انجام‌شده بوده است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در این دوره، حدود ۹۵ درصد از اموال بلاتکلیف موجود در بنادر و گمرکات از جمله استان بوشهر تعیین تکلیف شد و از محل فروش کالا‌های مانده در انبارها، ۱۴ میلیارد تومان به خزانه کل کشور واریز شد.

جهانگیر همچنین به پیگیری حقوق عامه در حوزه آلایندگی اشاره کرد و گفت: با پیگیری دادگستری استان بوشهر، مجتمع‌های پتروشیمی و پالایشگاهی که موجب آلودگی هوا شده بودند و عوارض آلایندگی پرداخت نکرده بودند، ملزم به پرداخت شدند و در نتیجه، ۱۹۰۰ میلیارد تومان از محل این عوارض به اعتبارات استان افزوده شد.

وی افزود: آزادسازی ۱۲۵۵ هکتار از اراضی و املاک نیرو‌های مسلح نیز از دیگر اقدامات انجام‌شده در پنج سال اخیر بوده است.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به تعامل قوه قضاییه با قوه مقننه گفت: همکاری مشترک با مجلس شورای اسلامی به انعقاد تفاهم‌نامه‌ای میان معاون اول قوه قضاییه، نایب‌رئیس اول مجلس و وزیر دادگستری منجر شد. در نتیجه این تفاهم‌نامه، نشست‌های مشترک با کمیسیون‌های مجلس، جلسات مشترک استانی و نشست‌های مشترک برای حل مشکلات مردم در استان‌ها برگزار شد.

جهانگیر افزود: در این دوره، با هم‌صدایی و همکاری نمایندگان مجلس و دستگاه قضایی، تلاش شد مشکلات مردم سریع‌تر پیگیری و رسیدگی شود.

وی در پایان با اشاره به توسعه همکاری قوه قضاییه با قوه مجریه در پنج سال اخیر گفت: جلسات سران قوا به صورت منظم برگزار شد و در پنج سال اخیر ۱۶۲ جلسه سران قوا تشکیل شد. همچنین رئیس قوه قضاییه با وزرا، معاونان وزرا و معاونان رئیس‌جمهور ۳۲۰ جلسه برگزار کرد که نشان‌دهنده سطح همکاری و تعامل میان قواست.

جهانگیر خاطرنشان کرد: همچنین کمیته مشورتی معاونان سران قوا با حضور معاون اول قوه قضاییه، معاون اول رئیس‌جمهور و نایب‌رئیس اول مجلس برای بررسی موضوعات مهم مردم تشکیل شده است که از اقدامات مهم این دوره به شمار می‌رود.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: یکی دیگر از مسائلی که مردم را نگران می‌کرد، پرونده‌های کثیرالشاکی بود. متاسفانه با بروز جرایم نوپدید و بروز مشکلات اقتصادی و در کنار آن عدم تسلط خیلی از افراد به امور حقوقی و عدم مشورت ان‌ها با مشاورین و کارشناسان حقوقی، بعضا باعث می‌شود که در دام کلاهبرداران گرفتار شوند و ما در سال‌های اخیر پرونده‌های کثیرالشاکی زیادی را در دستگاه قضایی داشته باشیم. برای اینکه از این موضوع تا آنجایی که ممکن است، جلوگیری شود رئیس قوه دستوری صادر کردند، لذا بیش از هزار پرونده کثیرالشاکی که رای ان‌ها صادر شده بود، مورد بررسی و آسیب شناسی قرار گرفت با هدف اینکه بتوانیم خلا‌های موجود را شناسایی کنیم تا از تشکیل پرونده‌های کثیرالشاکی در آینده جلوگیری شود.

وی تاکید کرد: این کار منجر شد امروز بعد از ۵ سال شاهد این باشیم که علاوه بر اینکه رسیدگی پرونده‌های کثیرالشاکی در حوزه حقوقی ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده به موازات آن ورود پرونده‌های کثیرالشاکی هم کاهش پیدا کرده است. یا در حوزه کیفری علاوه بر اینکه با افزایش رسیدگی ۲۱ درصدی رو‌به‌رو هستیم، یعنی اینکه تلاش کردیم فرایند‌های رسیدگی را تصویب کنیم، ورود این پرونده‌ها را هم با آسیب شناسی کاهش دادیم و کمک شده به اینکه مردم سریعتر به حقوق شان برسند.

بیشتر پرونده‌های کثیرالشاکی در حوزه رمزارز و پیش‌فروش خودرو و مسکن هستند

جهانگیر عنوان کرد: تعداد پرونده‌های کثیرالشاکی که در پنج سال اخیر با شکات ۱۰ نفر یا بیشتر در دستگاه قضایی تشکیل شد ۲۸ هزار و ۷۴۷ فقره بود که ۴۴ و نیم درصد آنها حقوقی و ۵۵ و نیم درصدشان در موضوعات کیفری بود و عمدتاً به موضوعاتی همچون جرایم نوظهوری مانند رمزارز‌ها یا پیش فروش‌های به اصطلاح خودرو و مسکن توسط افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی بر می‌گشت که با اقدامات پیشگیرانه و حل و فصل بسیاری از این دعاوی حتی قبل از تشکیل پرونده یا پس از تشکیل پرونده در مرحله دادسرایی اجازه ندادیم که حقوق شکات از بین برود.

سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: یکی دیگر از محور‌هایی که در دوره ۵ ساله اخیر مورد تاکید قرار گرفت بحث مبارزه مستمر و بدون تبعیض با فساد و صیانت از بیت المال بود که در نتیجه آن علاوه بر اینکه برپایی دادگاه‌های علنی جرایم مفاسد اقتصادی را داشتیم که ۱۳۳۲ دادگاه علنی در این ۵ سال برگزار شد رسیدگی به ۲۶۹۳۹ پرونده کلان اقتصادی در عرض سه سال اخیر در دستور کار قرار گرفت و در نتیجه آن بیش از ۵۸۰ هزار میلیارد در نتیجه رسیدگی پرونده‌های کلان اقتصادی به بیت المال بازگشت.

وی با بیان اینکه تشکیل کارگروه‌های مشورتی حقوقی و فنی را داشتیم، گفت: در پرونده‌های مفاسد اقتصادی، کارگروهی را برای دعاوی جرایم اقتصادی، تجاری، پولی، بانکی و رمزارز‌ها در نظر گرفتیم و کارگروهی در قرارداد‌ها و کارگروهی در امور اموال و اراضی طبیعی و منابع طبیعی و اراضی ملی و یک کارگروه هم برای جرایم امنیت ملی و مواد مخدر و فضای مجازی که این کارگروه‌ها نقش مشاوره و تخصصی داشتند که کمک کرد پرونده‌های جرایم اقتصادی هم به سرعت رسیدگی شود و هم اینکه حقوق هم دولت به معنای حاکمیت، هم ملت حفظ شود.

وی افزود: یکی دیگر از موضوعاتی که در مورد مبارزه با فساد در این پنج ساله اتفاق افتاد، بحث تلاشی بود که سازمان بازرسی برای شناسایی گلوگاه‌های فساد خیز در نظام اجرایی کشور در دستور کار قرار داد و با پیگیری گزارشات اصلاحی، گزارشات هشداری به مراجع ذی‌ربط تلاش کرد که این گلوگاه‌ها را علاوه بر شناسایی نسبت به رفع و اصلاح شان هم عمل کند. در ۵ سال اخیر تعداد ۴۲۷۲۶ فقره گزارش به صورت اصلاحی یا اداری یا کیفری توسط این سازمان صادر شد تا با سوء جریانات و فسادی که در دستگاه‌ها صورت می‌گرفت یا بسترش فراهم شده بود، برخورد قانونی لازم صورت گرفته و گزارشات برای رسیدگی به مبادی ذیربط ارسال شد که نشان دهنده این است که فعالیت‌های سازمان بازرسی برای شناسایی، برخورد و رفع و اصلاح ساختار‌های فساد زا در این دوره ۴۶ درصد نسبت به مدت مشابه قبل، بیشتر شده است.

جهانگیر تاکید کرد: یکی دیگر از اقدامات اثربخش در این دوره بحث تثبیت مالکیت بود که بیش از ۳ میلیون هکتار از اراضی کشور تثبیت مالکیت شد و جلوگیری از تخریب و تغییر کاربری اراضی به میزان ۴۸ هزار و ۴۴۲ هکتار در ۵ سال اخیر اتفاق افتاد و خلع ید و رفع تصرف از اراضی دولتی و غیردولتی به میزان ۴۵۳ هزار و ۹۶۹ هکتار به عنوان بخشی از فعالیت‌های قوه قضاییه توسط سازمان‌های ثبت و سازمان بازرسی و نهاد‌های نظارتی بود که صورت گرفت.

سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: به عنوان مثال در بحث صیانت از اراضی ملی دریاچه ارومیه، حریم ۶۰ متری این دریاچه و جزایر شش گانه اش تثبیت شد. یا تداخلاتی که در پلاک‌های مختلف بود ما در استان همدان فقط رفع تداخلات ۴۳ پلاک به مساحت ۳۹۱۳۴ هکتار شاهد بودیم که از جمله کار‌هایی است که اتفاق افتاده یا اخذ سند مالکیت برای ۱۲۵۴۲ هکتار اراضی ملی منطقه زیارت استان گلستان از جمله فعالیت‌های عمده برای تثبیت در کشور بوده است و یا اقاله اراضی میانکاله که اسناد مالکیت صادر شده بود ۴۷۲۸ هکتار از این اراضی که اراضی خالصه و ملی بود و به نام افراد شده بود، به نظام برگشت و به نام سازمان جنگل‌ها شد.

جهانگیر اضافه کرد: یکی دیگر از موضوعاتی که در حوزه مبارزه با فساد در این ۵ سال اخیرصورت گرفت ابطال مصوبات و بخشنامه‌هایی بود که خلاف قانون در دستگاه اجرایی صادر شده بود. در ۵ سال اخیر ابطال ۲۶۲ فقره مصوبات با موضوعات مختلف در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری صورت گرفت که ۲۵ فقره ابطال مصوبات هیئت وزیران و شورا‌های عالی بود و ابطال ۱۴۵ فقره مصوبات شورا‌های اسلامی شهر‌ها بود و ابطال ۹۲ فقره مصوبات خلاف قانونی که دستگاه اجرایی کمیسیون ماده ۵ و ... صادر کرده بودند؛ ایهنا بخشی از فعالیت‌های دیوان اداری برای حفظ حقوق ملت در مقابل بخش‌های مختلف اجرایی بوده که مصوباتی خلاف صادر شده بود و حقوق مردم تضییع شده بود و دیوان عدالت ورود و به مردم این آرا را صادر کرد.

وی همچنین افزود: در راستای شناسایی گلوگاه‌های فساد و رفع بستر‌های فساد را توسط سازمان بازرسی در ۵ سال اخیر ۲۱۴ گلوگاه فساد خیز شناسایی شد که ۵۰ گلوگاه فسادخیز رفع فساد شد و شرایطش بنحوی شده که امروز قابل توجه است که از مهمترین آنها شناسایی ۱۵ بستر فساد خیز در حوزه اقتصاد و دارایی بود، شناسایی ۸ بستر در حوزه بانک‌ها و بیمه‌ها ۱۹ بستر در حوزه نفت و ۱۳ بستر در حوزه آموزش و پرورش بود ۲۰ بستر در حوزه تعاون و کار و رفاه اجتماعی بود ۱۸ بستر در حوزه بهداشت و درمان بود که این بستر‌ها در حوزه‌های اجرایی شناسایی و نسبت به رفع ان‌ها اقدامات لازم به عمل آمد.

جهانگیر در ادامه تشریح اقدامات قوه قضاییه در حوزه پیشگیری از وقوع جرم و صیانت از حقوق عمومی اظهار کرد در این دوره، شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم به ریاست رئیس قوه قضاییه فعال بوده و مصوبات این شورا با رشد ۱۳۳ درصدی در تعداد جلسات و ۵۴۴ درصدی در میزان مصوبات همراه شده است که نشان‌دهنده افزایش قابل توجه فعالیت‌ها در این حوزه است.

وی افزود: یکی از اقدامات مهم، صدور گزارش‌های هشدار پیشگیرانه و اجرای برنامه‌های هدفمند در حوزه پیشگیری از جرایم بوده است؛ از جمله پیشگیری از سوءاستفاده از سیم‌کارت‌ها و مقابله با جرایم مرتبط با آن، به‌ویژه در ارتباط با سیم‌کارت‌های اتباع خارجی.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در این راستا، بیش از دو میلیون سیم‌کارت متعلق به اتباع بیگانه پس از خروج آنان از کشور مسدود شد؛ اقدامی که پیش از این به دلیل فعال ماندن این سیم‌کارت‌ها، امکان سوءاستفاده و ایجاد ناامنی در شرایط حساس و جنگی از سوی مزدوران وجود داشت.

جهانگیر تصریح کرد: همچنین بیش از سه میلیون و ۳۰۰ هزار سیم‌کارت متعلق به متوفیان در پنج سال اخیر شناسایی و مسدود شد. در گذشته، این سیم‌کارت‌ها پس از فوت افراد برای مدت طولانی فعال باقی می‌ماند و امکان سوءاستفاده از آنها وجود داشت که این مسئله با ورود قوه قضاییه ساماندهی شد.

وی افزود: علاوه بر این، حدود ۹ هزار سیم‌کارت متعلق به اشخاص حقوقی منحل‌شده نیز شناسایی و مسدود شد که به شفاف‌سازی و ارتقای امنیت در حوزه ارتباطات کمک کرد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی نیز اقدامات مؤثری انجام شده است؛ در حوزه تحکیم بنیان خانواده ۲۱۸ مرکز مهر خانواده برای ملاقات فرزندان با هدف حمایت از خانواده و کودکان ایجاد شد.

کاهش ۲۴ درصدی پرونده‌های طلاق توافقی

جهانگیر افزود: در پنج سال اخیر، کاهش ۲۴ درصدی پرونده‌های طلاق توافقی، تحقق ۲۰ درصدی صلح و سازش میان زوجین متقاضی طلاق، و برگزاری بیش از ۶۷۲ هزار جلسه مشاوره در مراکز خانواده از دیگر دستاورد‌های مهم بوده است.

وی ادامه داد: همچنین ۲۴۴۰ مرکز مشاوره در معیت دادگاه‌های خانواده با حضور ۳۲۸۲ مشاور متخصص راه‌اندازی شده و ۳۵۰ نمایندگی دفتر حمایت از زنان و کودکان در محاکم قضایی سراسر کشور فعال شده است. این اقدامات موجب شد فرآیند رسیدگی به امور کودکان بی‌سرپرست یا در معرض خطر، از جمله تعیین قیم یا امین موقت، که پیش‌تر گاهی تا ۲۰۰ روز به طول می‌انجامید، امروز به حدود ۲۰ روز کاهش یابد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در این دوره، محتوای آموزشی با ۲۳ مهارت پیشگیرانه برای خانواده‌ها تدوین و در مراکز قضایی ارائه شده است. همچنین طرح «قاضی در مدرسه» با هدف ارتقای آگاهی حقوقی دانش‌آموزان اجرا شد.

وی تصریح کرد: در قالب این طرح، ۱۹ هزار و ۸۳۵ مدرسه در ۳۱ استان کشور تحت پوشش قرار گرفت و بیش از ۳۳۶۰ دوره آموزشی حقوقی برای دانش‌آموزان برگزار شد تا آنان با جرایم نوظهور، فضای مجازی و مخاطرات آن آشنا شوند.

جهانگیر ادامه داد: طرح هر مسجد یک حقوقدان نیز با همکاری بیش از ۲۰۰۰ حقوقدان شامل قضات، وکلا و کارشناسان حقوقی در بیش از ۳۰۰۰ مسجد کشور اجرا شده و همچنان ادامه دارد که نقش مهمی در حل‌وفصل اختلافات بدون تشکیل پرونده داشته است.

وی افزود: در حوزه احیای حقوق عامه نیز اقدامات گسترده‌ای انجام شده است. این موضوع تکلیف مهمی است که قانون اساسی به قوه قضاییه سپرده است و دادستانی کل کشور با همکاری موثر دادستان‌های سراسر کشور مسئولیت آن را بر عهده گرفته است، در این زمینه کاهش ۷۲ درصدی محکومیت به جزای نقدی در پرونده‌های تصرف اراضی ملی و کاهش ۴۹ درصدی ورودی پرونده‌ها در این حوزه ثبت شده است.

افزایش ۱۰۷ درصدی اراضی اعاده‌شده به وضع سابق

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: همچنین افزایش ۱۰۷ درصدی اراضی اعاده‌شده به وضع سابق و افزایش ۴۱۹ درصدی رفع تصرفات و آزادسازی اراضی ساحلی از دیگر دستاورد‌های این دوره است که با دستور مستقیم رئیس قوه قضاییه اجرایی شد.

جهانگیر ادامه داد: افزایش ۱۰۲ درصدی پرونده‌های محکومیت جرایم مرتبط با آب در ۵ ساله اخیر با توجه به اینکه بحث آب از موضوعات مهم در کشور با توجه خشکسالی و کم آبی است.

وی ادامه داد: آزادسازی ۸۴ درصد از اراضی و حریم سواحل دریای مازندران به طول ۱۱۶ کیلومتر و آزادسازی ۹۰ درصدی از حریم ساحلی با کاربری‌های دولتی و نظامی نیز در این دوره انجام شده است.

جهانگیر افزود: در حوزه منابع طبیعی، آزاد سازی ۸ هکتار بستر رودخانه کرج و ۱۴۷ هکتار از بستر رودخانه‌های استان البرز آزادسازی و برای ۴۴۰ هکتار نیز سند صادر شد.

وی ادامه داد: همچنین نظارت دادستان‌ها بر واگذاری اراضی ملی توسعه یافت و در نتیجه، بیش از ۳۱۱ هزار هکتار از اراضی ملی که واگذاری آنها به‌درستی انجام نشده بود، به بیت‌المال بازگردانده شد.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: با تعامل موثر با ظابطین در حوزه مقابله با قاچاق، بیش از ۱۱ هزار دستگاه خودرو و اموال توقیفی پس از فروش، به خزانه کشور واریز شد.

وی افزود: در حوزه ایمن‌سازی نیز با پیگیری دادستان‌ها اقدامات لازم انجام شد، در تهران ۵۳ درصد از ساختمان‌های ناایمن در راستای صیانت از حقوق عامه ایمن‌سازی شدند.

جهانگیر خاطرنشان کرد: در مجموع، توسعه اثر بخش نظارت‌های قضایی، ساماندهی پارکینگ‌های نگهداری اموال توقیفی و تعیین تکلیف ۶۵ درصد از اموال این پارکینگ‌ها، منجر به بازگشت ۱۳۸ همت به بیت‌المال و ارتقای قابل توجه شفافیت و صیانت از حقوق عمومی در کشور شده است.

جهانگیر با تبیین اقدامات نظارتی قوه قضاییه گفت: هم‌اکنون ۱۰۰ نماینده قوه قضاییه در ۵۹ مرجع ملی حضور فعال دارند و بر رسیدگی‌ها در این نهاد‌ها نظارت می‌کنند؛ به‌طوری که طی پنج سال اخیر، ۱۳۳ هزار و ۴۶۰ پرونده توسط این نمایندگان در کمیسیون‌ها و شورا‌های ملی بررسی شده است.

وی در خصوص شفافیت و رسیدگی به دارایی مسئولان و کارگزاران نظام (در راستای اجرای اصل ۱۴۲ قانون اساسی) اظهار داشت: سامانه ثبت دارایی مقامات راه‌اندازی شده و در حال حاضر دارایی کارگزاران در آن ثبت می‌شود. طبق آخرین آمار، ۸۶ درصد از مشمولانِ قوه قضاییه (۱۳ هزار و ۱۰۲ نفر از ۱۵ هزار و ۲۹۲ نفر) اطلاعات خود را تکمیل کرده‌اند. این میزان در قوه مجریه ۲۶ درصد (۶ هزار و ۱۴۹ نفر) و در قوه مقننه ۴۸ درصد (۳۷۳ نفر) است که نشان می‌دهد قوه قضاییه در مدیریت این سامانه و اجرای قانون، پیشگام و فعال‌تر از سایر قوا عمل کرده است. هدف نهایی از این شفاف‌سازی، افزایش اعتماد مردم و ارتقای سرمایه اجتماعی است.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به توسعه ارتباط مستقیم مسئولان قضایی با مردم افزود: در این دوره پنج‌ساله، ۳۳۲ جلسه مستقیم رئیس قوه قضاییه با مردم در سفر‌های استانی برگزار شده است. همچنین ۲۲ نوبت بازدید ویژه از زندان‌ها توسط وی صورت گرفته که در تاریخ پس از انقلاب بی‌سابقه بوده و به تنهایی بیش از مجموع بازدید‌های تمامی رؤسای ادوار گذشته قوه قضاییه است. همچنین ۱۱۳ بازدید میدانی از واحد‌های قضایی و برگزاری ۳۲ نشست با فعالان اقتصادی از دیگر اقدامات رئیس قوه بوده که برای حل مسائل به‌صورت «مسئله‌محور» و نه تشریفاتی، انجام شده است. همچنین در ۱۸ سفر استانی بازدید از انبار‌ها و پارکینگ و تعیین تکلیف اموال و کالا‌های موجود توسط رئیس قوه قضاییه اتفاق افتاده است.

انجام بیش از ۸ هزار و ۹۰۰ جلسه ملاقات مردمی توسط مسئولان عالی قضایی

جهانگیر تأکید کرد: سفر‌های استانی با رویکرد رفع موانع و پیگیری مصوبات سفر‌های قبلی انجام شده و به موضوعاتی نظیر حمایت از تولید، امور زندانیان، حل‌وفصل دعاوی ثبتی و زیست‌محیطی پرداخته است. علاوه بر اقدامات رئیس قوه، در این پنج سال بیش از ۸ هزار و ۹۰۰ جلسه ملاقات مردمی توسط مسئولان عالی قضایی برگزار شده و در مجموع، حدود ۱۰ میلیون ملاقات مردمی در سراسر کشور توسط قضات و مسئولان دادگستری‌ها با مردم انجام شده است. برگزاری میز‌های خدمت در سراسر کشور در این دوره ۵ ساله رخ داده است.

وی در بخش پایانی سخنان خود با استناد به نظرسنجی‌ها از افزایش اعتماد عمومی خبر داد و گفت: این تلاش‌ها منجر به ارتقای شاخص‌های اعتماد عمومی شده است:میزان اعتماد مردم به قضات و دستگاه قضایی از ۴۳ درصد به ۶۶ درصد ارتقا یافته است. میزان موفقیت رئیس قوه در نظرسنجی‌ها از ۴۹ درصد به ۷۴ درصد رسیده است. میزان رضایت مردم از سفر‌های استانی از ۴۵ درصد به ۶۴ درصد افزایش یافته است. میزان رضایت مردم از کارکنان و ضابطان دستگاه قضایی از ۴۳ درصد به ۶۱ درصد رسیده است.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: در مجموع، میزان رضایت مردم از کل دستگاه قضایی از ۶۸ درصد به ۷۳ درصد رشد داشته است که این موضوع مایه دلگرمی و امیدواری خادمان مردم در دستگاه قضایی برای ادامه مسیر است.

جهانگیر در تکمیل مباحث مربوط به اقدامات قضایی در دوران جنگ (۱۲ روزه و جنگ اخیر) اظهار داشت: در این راستا ۱۲۰۰ پرونده قضایی برای متهمان مرتبط با این حوادث در مراجع داخلی تشکیل شده است.

وی با اشاره به پیگیری‌های بین‌المللی افزود: دبیر ستاد حقوق بشر مکاتبات متعددی را با مراجع حقوق بشری بین‌المللی انجام داده و دادستان کل کشور نیز در مکاتبات متعدد با دادستان‌های کل کشور‌های اسلامی، جنایات رژیم صهیونیستی و دولت آمریکا علیه ملت ایران را تبیین کرده است. همچنین با همکاری نهاد‌های بین‌المللی، بیانیه‌های حقوقی تنظیم و تدوین شده است.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص اقدامات کارشناسی برای جبران خسارات گفت: کارشناسان رسمی قوه قضاییه ارزیابی‌های فنی و دقیقی را از واحد‌های مسکونی و صنعتی آسیب‌دیده انجام داده‌اند تا مبنای حقوقی لازم برای پیگیری‌های بعدی فراهم شود.

جهانگیر با تأکید بر تشدید نظارت‌ها در دوران جنگ گفت: در کنار اقدامات اصلی، بازرسی‌ها و نظارت‌های ویژه‌ای بر بازار و اصناف صورت گرفته است. در این بازه زمانی، ۶۱۶۸ فقره بازرسی از واحد‌های صنفی انجام شد که منجر به شناسایی ۱۴۴۴ واحد متخلف شد و برای این موارد بیش از ۲۰ هزار فقره پرونده تشکیل شده است.

وی تصریح کرد: اولویت اصلی دستگاه قضایی در این پرونده‌ها، رسیدگی فوری و قاطع به تخلفاتی همچون احتکار و سایر اقدامات مجرمانه‌ای است که در شرایط جنگی به حقوق مردم لطمه می‌زنند. دستگاه قضایی با مفسدانی که با سوءاستفاده از شرایط کشور به حقوق مردم تضییع وارد کرده‌اند، به‌صورت قانونی برخورد می‌کند و اگر فرد یا شبکه‌ای در این زمینه فعالیت‌های سازمان‌یافته داشته باشند، توسط دستگاه قضایی به صورت ویژه تحت پیگرد و رسیدگی قرار خواهند گرفت.

ورود به زندان‌ها ۱۱ درصد کاهش یافت

جهانگیر با اشاره به اقدامات سازمان زندان‌ها در پنج سال اخیر گفت: با اقدامات جهادی این سازمان، ورود به زندان‌ها ۱۱ درصد کاهش یافته و اشتغال زندانیان نیز ۷۵ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: در این مدت بیش از ۹۰۰ هزار نفر از زندانیان در کلاس‌های قرآنی شرکت کرده‌اند که نسبت به پنج سال قبل رشد ۵۷ درصدی داشته است. همچنین شرکت‌کنندگان در مسابقات ورزشی زندان‌ها ۳۴ درصد افزایش یافته و نزدیک به ۱۰ هزار زندانی بی‌سواد نیز در این مدت باسواد شده‌اند؛ به‌گونه‌ای که سازمان زندان‌ها در حوزه سوادآموزی به عنوان دستگاه برتر در میان دستگاه‌های اجرایی مورد تقدیر قرار گرفته است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: سالانه حدود ۱۰ هزار زندانی در آزمون‌های تحصیلی آموزش و پرورش پذیرفته شده‌اند. همچنین در زندان‌ها شاهد رشد ۲۱۷ درصدی شرکت‌کنندگان در دوره‌های آموزش عالی و رشد ۷۹ درصدی در آموزش مهارت‌های زندگی بوده‌ایم. خدمات حمایتی به خانواده زندانیان نیز در این دوره ۱۲۳ درصد افزایش داشته است.

در پنج سال اخیر ۴۳ کارگاه صنعت‌محور در ۲۲ استان راه‌اندازی شد

جهانگیر گفت: در پنج سال اخیر ۴۳ کارگاه صنعت‌محور در ۲۲ استان راه‌اندازی شده و میزان مرخصی زندانیان بر اساس فعالیت‌های اصلاحی از ۱۸ درصد به ۴۰ درصد افزایش یافته است. همچنین بازدید مقامات قضایی از زندان‌ها با دستور رئیس قوه قضاییه ۵۴ درصد افزایش داشته و استفاده از پابند‌های الکترونیکی برای نظارت بر زندانیان نیز با رشد ۷۱۸ درصدی همراه بوده است.

وی در ادامه به اقدامات رسانه‌ای قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: در این دوره تلاش شد با اجرای کمپین‌های اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی، تصویر رسانه‌ای قوه تقویت شود. احیای گفتمان عدالت در رسانه ملی و تولید آثار نمایشی پرمخاطب با محوریت دستگاه قضایی از جمله مجموعه‌هایی مانند «آقای قاضی» و «آقای بازپرس» از جمله این اقدامات بوده است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: ارتقای سواد حقوقی و رسانه‌ای جامعه، توسعه ظرفیت‌های تولید محتوای اثرگذار، پوشش زنده برخی دادگاه‌های ویژه اقتصادی، راه‌اندازی خدماتی مانند «وکیل آنلاین»، اجرای پیوست رسانه‌ای برای اقدامات قضایی و تعامل گسترده با رسانه‌ها از دیگر اقدامات این دوره بوده است. همچنین مرکز رسانه قوه قضاییه با برگزاری تور‌های رسانه‌ای و نشست‌های خبری، تلاش کرده اطلاع‌رسانی شفاف‌تری درباره عملکرد دستگاه قضایی انجام دهد و در همین راستا سالانه ۲۴ نشست سخنگویی برگزار شده است.

جهانگیر با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای صیانت از فضای مجازی گفت: در این حوزه با تشکیل ۵۶ کارگروه مشترک با نهاد‌های حاکمیتی، رصد فضای مجازی تقویت شد و شعب ویژه رسیدگی به جرایم مرتبط با امنیت روانی جامعه در دادسرا‌های سراسر کشور ایجاد شد. همچنین بیش از ۵۰ هزار صفحه حاوی حدود ۶ میلیون محتوای مجرمانه در پیام‌رسان‌های خارجی شناسایی و پالایش شده است.

بیش از ۳۵ هزار حساب بانکی مرتبط با شبکه‌های قمار به صورت برخط مسدود شد

وی ادامه داد: در برخورد با جرایمی مانند قمار اینترنتی، حدود ۱۰ هزار شماره تلفن اجاره‌ای شناسایی و مسدود شده، بیش از ۳۵هزار حساب بانکی مرتبط با شبکه‌های قمار به صورت برخط مسدود شده و بیش از ۱۲۵۰ درگاه بانکی که مورد استفاده این شبکه‌ها شناسایی و مسدود شده است. همچنین ۵۷۵۰ قمارباز حرفه‌ای که در این شبکه‌ها نقش داشتند شناسایی و با آنان برخورد قانونی صورت گرفته و بیش از ۳۵ هزار نفر از عوامل مرتبط با شبکه‌های پولشویی نیز شناسایی شده‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: نتیجه این اقدامات، کاهش ۶۷ درصدی جرایم مرتبط با قمار در فضای مجازی بوده است. همچنین با اجرای دستورات قضایی برای مسدودسازی حساب‌های مرتبط با جرایم، روند مسدودسازی که پیش‌تر زمان‌بر بود اکنون در مدت حدود یک ساعت توسط بانک‌ها انجام می‌شود.

جهانگیر در ادامه با اشاره به اقدامات قوه قضاییه در حمایت از تولید ملی و امنیت اقتصادی اظهار کرد: در قالب فعالیت‌های ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه، در پنج سال اخیر ۲۵ هزار و ۵۰۲ مورد بازدید از واحد‌های تولیدی با هدف رفع موانع تولید انجام شده و مشکلات بیش از ۴۱ هزار تولیدکننده و کارآفرین مورد رسیدگی قرار گرفته است.

وی افزود: در این مدت بیش از ۳ هزار و ۷۰۰ واحد تولیدی تعطیل‌شده شناسایی و برای احیای آنها اقدام شده و از تعطیلی بیش از ۵ هزار و ۶۰۰ واحد تولیدی کوچک و بزرگ جلوگیری شده است. همچنین حمایت‌های قضایی از واحد‌های تولیدی در این دوره ۱۱۰ درصد افزایش یافته است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در کارگروه‌های مرتبط با تولید ملی بیش از ۲۷ هزار مصوبه برای حل مشکلات واحد‌های تولیدی در سراسر کشور تصویب و اجرا شده است. همچنین با پیگیری نمایندگان قوه قضاییه در شورا‌های اقتصادی، حدود ۲۶۰ هزار میلیارد ریال از وجوه ارزی به شبکه بانکی کشور بازگشت و در این زمینه ۲۰ مدیر بانکی شناسایی و سلب صلاحیت شدند و برای تعقیب به مراجع مربوطه معرفی شدند. علاوه بر این، ۹ بانک و مؤسسه اعتباری به دلیل تخلفات با جریمه‌های قانونی مواجه شدند.

۴۰۹ شرکت تولیدی ورشکسته با حدود ۵۰ هزار کارگر مورد حمایت دستگاه قضایی قرار گرفت

جهانگیرافزود: در پنج سال اخیر ۴۰۹ شرکت تولیدی ورشکسته با حدود ۵۰ هزار کارگر مورد حمایت دستگاه قضایی قرار گرفتند تا از تعطیلی کامل آنها جلوگیری شود.

وی در پایان با اشاره به اقدامات قوه قضاییه در عرصه بین‌المللی گفت: در جریان جنگ ۱۲ روزه، دستگاه قضایی در کنار ملت ایران در حوزه‌های حقوقی و دیپلماسی فعالانه عمل کرد. در این راستا مستندسازی جنایات رژیم صهیونیستی انجام شد و برای پیگیری حقوقی این اقدامات در مراجع داخلی و بین‌المللی برنامه‌ریزی شد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: معاونت بین‌الملل و ستاد حقوق بشر قوه قضاییه با همکاری وزارت امور خارجه نشست‌هایی با سفرا و نمایندگان نهاد‌های بین‌المللی برگزار کردند و سازمان‌های مردم‌نهاد نیز در این زمینه فعال شدند؛ به‌گونه‌ای که حدود ۱۳۰۰ گزارش از سوی سمن‌ها درباره جنایات جنگی به گزارشگر ویژه ارسال شد.

وی همچنین از انتقال نزدیک به ۲ هزار زندانی خارجی از ایران به کشور‌های متبوع خود خبر داد و گفت: مستندسازی خسارت‌های مادی و معنوی واردشده به کشور در جریان جنگ و اخذ وکالت از خانواده‌های آسیب‌دیده برای طرح شکایت در مراجع داخلی و بین‌المللی نیز در دستور کار قرار گرفته است.

وی در ادامه تشریح عملکرد این قوه در حوزه دعاوی، صلح و سازش و توسعه خدمات حقوقی و ثبتی اظهار داشت: در پنج سال اخیر، حوزه دعاوی و شورای حل اختلاف با رشد قابل توجهی در میزان صلح و سازش همراه بوده است؛ به‌گونه‌ای که تعداد صلح و سازش‌ها در شورا‌های حل اختلاف دو برابر شده و به بیش از ۶۰۰ هزار مورد رسیده است.

تحقق ۴۱ درصدی صلح و سازش در پرونده‌های قابل سازش

وی افزود: در شورای حل اختلاف، تحقق ۴۱ درصدی صلح و سازش در پرونده‌های قابل سازش ثبت شده و همچنین افزایش ۸۶ درصدی صلح و سازش در زندان‌ها در این مدت محقق شده است. نتیجه این اقدامات، افزایش ۴۶ درصدی آزادی زندانیان از طریق صلح و سازش بوده است؛ به‌طوری که در پنج سال اخیر حدود ۸۰ هزار نفر از زندانیان با صلح و سازش از زندان آزاد شده‌اند. همچنین بیش از ۴۰ هزار مورد از ورود افراد به زندان پیش از اجرای حکم، با سازش و حل اختلاف جلوگیری شده است.

جهانگیر تصریح کرد: در دوره ۵ ساله اخیر، با گذشت اولیای دم در پرونده‌های قصاص، ۳۱۱۸ مورد رضایت منجر به مختومه شدن پرونده‌ها شده است.

وی افزود: در حوزه توسعه خدمات حقوقی آسان، ارزان و در دسترس، رشد ۵۳ درصدی خدمات وکالتی، رشد ۲۷ درصدی خدمات وکالت تسخیری و رشد ۴۲ درصدی خدمات وکالت اتفاقی ثبت شده است. همچنین در مجموع، خدمات مشاوره حقوقی در واحد‌های ارشاد قضایی ۷۴ درصد افزایش یافته است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در ۵ سال اخیر دسترسی مردم به خدمات کارشناسی رسمی نیز ۱۴۳ درصد رشد داشته و ارجاعات در این حوزه تسهیل شده است. همچنین در راستای اجرای قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار، حدود ۱۴۰ هزار نفر کارآموز وکالت و کارشناسی رسمی در این دوره جذب شده‌اند.

وی افزود: توسعه خدمات مشاوره رایگان توسط مرکز وکلای قوه قضاییه نقش مهمی در تحکیم بنیان خانواده داشته و در این زمینه افزایش ۳۰۰۰ درصدی ثبت درخواست‌های مشاوره در سامانه مسیر ثبت شده است.

بیش از ۵۸۰ مرکز مشاوره خانواده در سراسر کشور فعال شده است

جهانگیر تصریح کرد: همچنین بیش از ۵۸۰ مرکز مشاوره خانواده در سراسر کشور فعال شده که منجر به افزایش ۳۴ درصدی سازش نسبت به طلاق شده و در نتیجه آن، بیش از ۲۲ هزار خانواده که در معرض طلاق بودند، با این فعالیت‌ها به زندگی مشترک بازگشته‌اند.

وی ادامه داد: قوه قضاییه در حوزه آموزش و ارتقای منابع انسانی، در پنج سال اخیر بیش از ۳۰۰۰ نفر از میان حدود ۵۰ هزار متقاضی در فرآیند‌های جذب انتخاب شده‌اند. همچنین ۶۷۷ طلبه از میان ۱۶۶۲ متقاضی واجد شرایط جذب دستگاه قضایی شده‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در حوزه آموزش عالی، ۱۵ رشته جدید و میان‌رشته‌ای در دانشگاه علوم قضایی ایجاد شده که شامل رشته‌هایی همچون حقوق پیشگیری از جرم، حقوق رسانه، حقوق صنعت، حقوق کیفری اقتصادی، حقوق نظارت و بازرسی، حقوق هسته‌ای و سایر رشته‌های تخصصی است.

وی ادامه داد: ظرفیت پذیرش دانشگاه علوم قضایی در مقطع کارشناسی ارشد به ۱۰۰۰ نفر در سال رسیده و برای نخستین بار دانشکده پزشکی قانونی نیز در این دانشگاه مجوز تأسیس دریافت کرده است.

جهانگیر در بخش دیگری از سخنان خود به توسعه خدمات ثبتی اشاره کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سالانه بیش از ۱۵۰ میلیون خدمت ثبتی را از طریق بیش از ۳۰ سامانه و ۵۲ سرویس تبادل اطلاعات ارائه می‌کند.

وی افزود: در پنج سال اخیر، بیش از ۱۱۷ معضل و اختلاف ثبتی در پرونده‌های مختلف حل و فصل شده و بیش از ۹ میلیون سند به‌صورت الکترونیکی صادر شده است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در این دوره حدنگاری ۷۵ درصد از اراضی کشاورزی کشور انجام شده و برای ۹۹ درصد اراضی منابع طبیعی و ۹۴ درصد اراضی تحت مالکیت نیرو‌های مسلح اسناد مالکیت صادر شده است.

وی تصریح کرد: همچنین زمان صدور اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگی از ۲۵ روز به ۱۱ روز کاهش یافته و بیش از ۳۶۱ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی توسط سازمان ثبت وصول و ۴۷ همت به خزانه کشور واریز شده است.

جهانگیر افزود: در حوزه مالکیت فکری، بیش از ۸۶۰۰ اختراع داخلی و ۹۹۰ اختراع بین‌المللی در این دوره ثبت شده است.

وی ادامه داد: اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات نیز با تدوین ۱۴ آیین‌نامه و برگزاری ۶۰ نشست شورای راهبری با ۳۲۰ مصوبه همراه بوده و حدود ۶ میلیون سند مالکیت جدید صادر شده است.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در حال حاضر ۱۲۹ هزار مشاور املاک به سامانه الکترونیکی کاتب متصل شده‌اند و بر اساس نظرسنجی‌ها، میزان رضایت مردم از عملکرد سازمان ثبت به ۸۲ درصد رسیده است.

وی افزود: در این دوره در مجموع، بیش از ۷۸ میلیون هکتار از اراضی کشور حدنگاری شده که رشد ۱۳۱ درصدی صدور اسناد مالکیت املاک دولتی را به همراه داشته است. همچنین فرآیند حدنگاری اراضی منابع طبیعی فاقد معارض تا پایان سال ۱۴۰۳ به اتمام رسیده است.

جهانگیر خاطرنشان کرد: تثبیت ۸۵ درصد از املاک موقوفه کشور و افزایش ۸ برابری سرعت صدور این اسناد این اراضی، صدور اسناد ۲۸۶ هکتار از اراضی شرکت نفت فلات قاره پس از ۷۰ سال، رفع اختلافات شرکت صنعتی کنگاور پس از ۲۳ سال، رفع تداخلات اراضی عسلویه و دیلم پس از سفر رئیس قوه قضاییه، حل اختلافات اراضی رفسنجان پس از ۵۱ سال و حل مشکلات مالکیتی بیش از ۲۰ هزار نفر از ساکنان برخی مناطق اصفهان از جمله اقدامات مهم این دوره بوده است.

وی گفت: صدور ۱۰ میلیون سند الکترونیک و همچنین شناسایی ۸۵۰ هزار شرکت صوری در راستای مقابله با پول‌شویی از دیگر اقدامات اثرگذار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این ۵ سال به شمار می‌رود.

بازداشت ۳۲۹۲ در راستای اجرای قانون تشدید مجازات همکاری با دولت‌های متخاصم

سخنگوی دستگاه قصا در پاسخ به سوالی درباره اینکه پس از تصویب قانون تشدید مجازات همکاری با دولت‌های متخاصم، قوه قضاییه تاکنون چه میزان از اموال افراد وطن فروش و جواسیس را مصادره و به خزانه دولت برگردانده استف گفت: در راستای این قانون ۳۲۹۲ نفر بازداشت شدند از این تعداد ۶۸۴ نفر بر اساس ماده یکی این قانون که افرادی بودند که اقدام عملیاتی به نفع رژیم صهیونیستی کرده بودند و ۶۵۷ نفر بر اساس ماده ۲ که به نوعی همکاری‌های اقتصادی یا مالی یا فناورانه داشتند و ۲۰۱ نفر بر اساس ماده ۳ این قانون که همکاری و مساعدت با رژیم داشتند و ۱۲۵۸ نفر هم بر اساس ماده ۴ این قانون که همکاری در فعالیت‌های سیاسی یا تبلیغی و رسانه‌ای داشتند تحت تعقیب و در نهایت بازداشت شدند.

وی گفت: ۱۹۳ نفر بر اساس ماده ۵ که استفاده یا حمل و نگهداری یا خرید و فروش ابزار‌های الکترونیکی یا اینترنتی داشتند که فاقد مجوز بودند تحت تعقیب قرار گرفتند و در حال حاضر ۱۰۶۱ کیفرخواست در این رابطه صادر شده و ضمناً تعداد صد‌ها فقره اموال خائنین شناسایی شده و کماکان شناسایی این اموال ادامه دارد. شب گذشته لیستی ۳۴ صفحه‌ای برایم ارسال کرده بودند و انشالله بعد از اینکه دقت‌های لازم در این لیست صورت گرفت، لیست اموال منقول و غیرمنقولی که از این جاسوسین و خائنین شناسایی و ضبط شده و انشالله بعد از صدور حکم دادگاه مصادره خواهد شد، خدمت ملت عزیز ایران اطلاع‌رسانی خواهم کرد.

اقدامات سازمان پزشکی قانونی در جریان جنگ تحمیلی سوم

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اقدامات سازمان پزشکی قانونی در جریان جنگ تحمیلی سوم جنگ تحمیلی رمضان اظهار داشت: بر اساس آخرین آمار دریافتی از سازمان پزشکی قانونی، تعداد شهدای این جنگ ۳۵۱۹ شهیدبوده است که شامل ۳۰۰۲ مرد و ۵۱۷ زن می‌شود.

وی افزود: سازمان پزشکی قانونی به محض آغاز جنگ تحمیلی، با صدور فراخوان عمومی، تیم‌های تخصصی مدیریت بحران، شامل پزشکان، کارشناسان ژنتیک قانونی و کادر معاینه و نمونه‌برداری را به‌صورت فوری فعال و اعزام کرد. با بهره‌گیری از تجهیزات پیشرفته و فناوری‌های نوین در حوزه ژنتیک، فرآیند شناسایی پیکر‌های شهدا آغاز شد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در جریان این عملیات، قطعات به‌جامانده از پیکر‌های شهدا که در اثر انفجار‌ها دچار قطعه قطعه شده بودند، جمع‌آوری و برای انجام آزمایش‌های تخصصی، تعیین هویت و صدور جواز دفن مورد بررسی قرار گرفت تا ضمن رعایت موازین قانونی و شرعی، از هرگونه تأخیر در تحویل پیکر‌ها به خانواده‌ها جلوگیری شود.

جهانگیر تصریح کرد: از نکات مهم این دوره، حضور داوطلبانه، شبانه‌روزی و خارج از شیفت همکاران سازمان پزشکی قانونی در سراسر کشور بود؛ به‌گونه‌ای که پزشکان، کارشناسان و کارکنان اداری در استان‌های مختلف با هدف ادای دین به شهدا و تسکین آلام خانواده‌های داغدار مشارکت فعال داشتند.

وی افزود: این اقدام موجب شد هر استان بتواند به‌صورت مستقل فرآیند شناسایی و تعیین هویت پیکر‌های مطهر را انجام دهد و نیازی به اعزام نیرو از سایر استان‌ها به محل‌های دیگر وجود نداشته باشد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در طول این دوره، تلاش اصلی سازمان پزشکی قانونی بر ارائه خدمات سریع، دقیق و با کیفیت متمرکز بود و در موارد لازم برای تعیین هویت، نمونه‌گیری ژنتیکی از بستگان درجه یک شهدا انجام شد. در این راستا، کارشناسان به محل سکونت خانواده‌ها اعزام شدند تا از مراجعه حضوری آنان به مراکز پزشکی قانونی جلوگیری شود.

وی تصریح کرد: در تهران این روند با همکاری مؤثر دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله به نتیجه رسید، به‌گونه‌ای که نتایج آزمایش‌های ژنتیکی شناسایی شهدا ظرف ۴۸ ساعت در تهران و حداکثر ظرف ۷۲ ساعت در استان‌ها انجام می‌شد.

جهانگیر در پایان خاطرنشان کرد: این اقدامات جهادی و شبانه‌روزی که با مدیریت سازمان پزشکی قانونی و تأکید ریاست قوه قضاییه انجام شد، موجب تسریع در شناسایی شهدا، تحویل پیکر‌های مطهر به خانواده‌ها و کاهش آلام بازماندگان گردید و تمامی این خدمات نیز به‌صورت رایگان توسط سازمان پزشکی قانونی ارائه شده است.