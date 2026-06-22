پرونده رقابت‌های شمشیربازی قهرمانی آسیا بدون کسب مدال انفرادی و تیمی سابر ایران بسته شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رقابت‌های شمشیربازی قهرمانی آسیا در شرایطی به میزبانی هند در حال برگزاری است که تیم ملی ایران یکی از تیم‌های شرکت کننده در این رویداد است.

در روزهای گذشته سابر ایران در بخش انفرادی عملکرد موفقی نداشت و از رسیدن به مدال بازماند تا نمایندگان کشورمان شانس خود را در بخش تیمی دنبال کنند؛ اما تیم ملی شمشیربازی سابر کشورمان در نخستین دیدار خود مقابل قزاقستان با حساب ۴۵ بر ۳۳ شکست خورد و نتوانست راهی یک‌چهارم نهایی شود.

بدین ترتیب سابریست‌های کشورمان ضمن از دست دادن شانس مدال برای کسب رتبه نهم تا شانزدهم تلاش می‌کنند. هدایت این تیم بر عهده محمد رهبری است.

برچسب ها: تیم سابر ، شمشیر بازی
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