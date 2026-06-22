باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - کر استارمر، نخستوزیر انگلیس، امروز دوشنبه اعلام کرد که قصد دارد از سمت خود استعفا دهد و تاکید کرد تا زمان تکمیل فرآیند انتخاب ریاست جدید برای حزب کارگر و تضمین انتقال منظم قدرت، در جایگاه خود باقی خواهد ماند.
استارمر اظهار داشت که «هر آنچه در توان دارد برای تضمین انتقال منظم قدرت انجام خواهد داد» و افزود که صبح امروز درباره این تصمیم خود با چارلز، پادشاه این کشور گفتوگو کرده است.
او همچنین اشاره کرد که از کمیته اجرایی ملی حزب کارگر خواهد خواست تا جدول زمانی فرآیند انتخاب رهبری جدید را تعیین کند و توضیح داد که باب نامزدی در نهم ژوئیه آینده (۱۸ تیر) باز خواهد شد.
طی ماههای اخیر، دولت انگلیس به رهبری حزب کارگر با بحرانهای داخلی عمیق و کمسابقهای روبهرو شده که ثبات سیاسی این کشور را به شدت متزلزل کرده است. جرقه اصلی این تحولات، اختلافات شدید درونحزبی و نارضایتی گسترده از سیاستهای اقتصادی و رفاهی دولت بود که شکنندگی کابینه را آشکار ساخت.
اوج این بحران زمانی رخ داد که گروهی از وزرای کلیدی و اعضای برجسته کابینه، در اعتراض به رویکرد رهبری حزب و عدم هماهنگی در تصمیمگیریهای کلان، دولت را به استعفای دستهجمعی تهدید کردند.
این اولتیماتوم بیسابقه، که عملا شریانهای اجرایی کشور را فلج کرد، نخستوزیر انگلیس را در موقعیت ضعف شدیدی قرار داد؛ چرا که خروج همزمان چندین وزیر میتوانست به سقوط آنی دولت منجر شود. پسلرزههای این شورش درونکابینهای و ناتوانی در ترمیم شکافها، سرانجام استارمر را به بنبست رساند و راهی جز اعلام استعفا برای او باقی نگذاشت.
منبع: رویترز