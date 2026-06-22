باشگاه خبرنگاران جوان - محمد حسن رهنما اظهار کرد: استان بوشهر بزرگترین تولیدکننده میگوی پرورشی کشور است و همچنین این استان بنادر و صیدگاه‌های متعددی دارد که انواع ماهیان دریایی در آنها صید می‌شود.

وی افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا کنون نظارت بهداشتی- قرنطینه‌ای دامپزشکی بر صادرات ۲۹ هزار و ۲۶ تن انواع آبزیان شامل ۲۱ هزار تن میگوی پرورشی (تازه و منجمد)، ۷ هزار و ۹۴۷ تن ماهی منجمد، حدود ۶ تن ماهی تازه و ۳۴ هزار کیلوگرم خرچنگ انجام شده است.

مدیر کل دامپزشکی استان بوشهر اشاره کرد: آبزیان تولید شده در استان پس از فرآوری، نظارت و آزمایش‌های لازم به ۱۴ کشور شامل کشور‌های ارمنستان، بحرین، چین، گرجستان، قزاقستان، کویت، لبنان، عمان، لهستان، قطر، ترکیه، روسیه، امارات متحده عربی و مالزی صادر شده است.