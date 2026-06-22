سوئیس از «پیشرفت سازنده» حاصل شده بین آمریکا و ایران در جریان مذاکرات استقبال کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - سوئیس از «پیشرفت سازنده» حاصل شده بین آمریکا و ایران در جریان مذاکرات برگزار شده در بورگن‌استوک در نزدیکی لوسرن استقبال کرده است. این کشور تشکیل یک کمیته سطح بالا برای ادامه مذاکرات را «گامی مثبت» خواند.

نیکلاس بیدو، سخنگوی وزارت امور خارجه سوئیس به خبرگزاری Keystone-SDA گفت که سوئیس قصد دارد به حمایت از این روند ادامه دهد. بیدو گفت: «هدف ما این است که دیپلماسی ما همچنان به کاهش تنش، ثبات و صلح کمک کند.»

سوئیس از نقشه راه برای ادامه مذاکرات در یک دوره ۶۰ روزه، مطابق با یادداشت تفاهمی که هفته گذشته توسط دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران امضا شد، استقبال کرد. بیدو گفت که «شرایط را برای از سرگیری فوری مذاکرات جدید» ایجاد می‌کند.

قطر و پاکستان، میانجیگران ، اعلام کردند که ایالات متحده و ایران دور اول مذاکرات خود را در سوئیس به پایان رسانده‌اند و قرار است این هفته مذاکرات فنی را در سطح کاری برگزار کنند.

سوئیس از مذاکرات بین واشنگتن و تهران که با میانجیگری قطر و پاکستان در حال انجام است، حمایت کرده است. حدود ۲۰۰۰ نفر از نیرو‌های مسلح و پلیس سوئیس امنیت را در تفرجگاه کوهستانی بورگن‌استوک، محل برگزاری نشست هیئت‌های نمایندگی تأمین می‌کنند.

منبع: سوئیس اینفو