کاپیتان سابق تیم ملی بسکتبال ایران با تمجید از تلاش ورزشکاران ایرانی در میادین بین‌المللی، از ملی‌پوشان فوتبال خواست با انگیزه و تمرکز بالا به مسیر خود در جام جهانی ۲۰۲۶ ادامه دهند.

باشگاه خبرنگاران جوان - صمد نیکخواه‌بهرامی، ملی‌پوش و کاپیتان سابق تیم ملی بسکتبال ایران، پس از دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و بلژیک، با انتشار پیامی از عملکرد شاگردان امیر قلعه‌نویی تقدیر کرد. وی ضمن تشکر از بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران اظهار داشت: از همه بچه‌های تیم ملی تشکر می‌کنم. همیشه حامی شما هستیم و پشت‌تان خواهیم بود.

نیکخواه‌بهرامی با اشاره به سختی‌های ورزشکاران ایرانی در مسابقات بین‌المللی افزود: ورزشکاران کشورمان همیشه در رقابت‌های خارج از کشور بیشترین زحمت‌ها را کشیده‌اند و با وجود محدودیت‌ها و امکانات کمتر نسبت به بسیاری از رقبا، برای موفقیت و سربلندی ایران جنگیده‌اند.

کاپیتان سابق تیم ملی بسکتبال در ادامه خطاب به ملی‌پوشان فوتبال گفت: خسته نباشید و خدا قوت. با تمام توان به مسیرتان ادامه دهید، به حواشی و مسائل اطراف فکر نکنید و فقط روی مسابقات تمرکز داشته باشید.

وی در پایان تأکید کرد: با همین انگیزه و روحیه جنگندگی وارد زمین شوید و بهترین عملکرد خود را به نمایش بگذارید. مردم ایران به شما افتخار می‌کنند و امیدوارند در ادامه مسابقات نیز نتایج درخشانی کسب کنید.

 
برچسب ها: صمد نیکخواه بهرامى ، فوتبال
خبرهای مرتبط
خبر بد برای آلمان؛
نیکو اشلوتربک ادامه جام جهانی را از دست داد
رسانه‌های اروپایی: بدون کورتوا بلژیک از ایران شکست می‌خورد/بیرانوند سیو معجزه آسایی داشت
ایران در آستانه تاریخ سازی در جام جهانی
جام جهانی ۲۰۲۶؛
قدوس: بیرانوند شایسته تحسین جهانی است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
کی‌روش؛ جادوگر تساوی یا استادِ بزرگ‌نمایی؟
پاناما ۰ - ۱ کرواسی/ بودیمیر ۳ امتیاز را برای کروات ها گرفت + فیلم
نبرد کانادا و سوئیس برای صدرنشینی/ قطر و بوسنی به دنبال بقا در جام جهانی
صعود مقتدرانه هندبال ساحلی ایران با شکست آمریکا
پیام حمایت‌آمیز هوادار مکزیکی به بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران
شکوه هاکی ایران در جام آسیایی تات‌نفت
مازیار: کسب امتیاز برابر مصر دور از دسترس نیست
کلمبیا ۱-۰ جمهوری کنگو/ کلمبیا با گل مونوز صدرنشین شد + فیلم
طارمی: امیدوارم بازی با مصر را ببریم و اتفاقات خوب رقم بخورد
پروژه نقل و انتقالاتی پرسپولیس مسکوت ماند
آخرین اخبار
پروژه نقل و انتقالاتی پرسپولیس مسکوت ماند
صعود مقتدرانه هندبال ساحلی ایران با شکست آمریکا
پیام حمایت‌آمیز هوادار مکزیکی به بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران
طارمی: امیدوارم بازی با مصر را ببریم و اتفاقات خوب رقم بخورد
کی‌روش؛ جادوگر تساوی یا استادِ بزرگ‌نمایی؟
پیاتزا: آماده تقابل با فرانسه و مدیریت برنامه‌های رسانه‌ای هستیم
شکوه هاکی ایران در جام آسیایی تات‌نفت
کلمبیا ۱-۰ جمهوری کنگو/ کلمبیا با گل مونوز صدرنشین شد + فیلم
مازیار: کسب امتیاز برابر مصر دور از دسترس نیست
نبرد کانادا و سوئیس برای صدرنشینی/ قطر و بوسنی به دنبال بقا در جام جهانی
پاناما ۰ - ۱ کرواسی/ بودیمیر ۳ امتیاز را برای کروات ها گرفت + فیلم
انگلیس ۰ - ۰ غنا/ کی روش سه شیرها را متوقف کرد + فیلم
کلمبیا- کنگو؛ قهوه کاران در اندیشه صعود به مرحله حذفی
ماموریت مشترک کرواسی و پاناما برای اولین برد
کی‌روش و یک یادآوری تلخ
تقوی به اردوی تیم ملی والیبال ملحق شد
گزارشی از تمرینات آماده‌سازی تیم ملی والیبال برای حضور در لیگ ملت‌ها
تجلیل فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام از یک چهره ماندگار علمی/ نوابخش نشان ملی گرفت
۶ گل در ۶ جام/ رونالدو رکورد زد
پرتغال ۵ - ۰ ازبکستان/ موتور رونالدو و یارانش در دومین بازی روشن شد + فیلم
مارسینیاک داور بازی ایران و مصر شد
موضع ما عدم شرکت در تورنمنت ۳ جانبه است/ می‌خواهند فشار را از روی تیم پرسپولیس بردارند