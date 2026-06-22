باشگاه خبرنگاران جوان - صمد نیکخواه‌بهرامی، ملی‌پوش و کاپیتان سابق تیم ملی بسکتبال ایران، پس از دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و بلژیک، با انتشار پیامی از عملکرد شاگردان امیر قلعه‌نویی تقدیر کرد. وی ضمن تشکر از بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران اظهار داشت: از همه بچه‌های تیم ملی تشکر می‌کنم. همیشه حامی شما هستیم و پشت‌تان خواهیم بود.

نیکخواه‌بهرامی با اشاره به سختی‌های ورزشکاران ایرانی در مسابقات بین‌المللی افزود: ورزشکاران کشورمان همیشه در رقابت‌های خارج از کشور بیشترین زحمت‌ها را کشیده‌اند و با وجود محدودیت‌ها و امکانات کمتر نسبت به بسیاری از رقبا، برای موفقیت و سربلندی ایران جنگیده‌اند.

کاپیتان سابق تیم ملی بسکتبال در ادامه خطاب به ملی‌پوشان فوتبال گفت: خسته نباشید و خدا قوت. با تمام توان به مسیرتان ادامه دهید، به حواشی و مسائل اطراف فکر نکنید و فقط روی مسابقات تمرکز داشته باشید.

وی در پایان تأکید کرد: با همین انگیزه و روحیه جنگندگی وارد زمین شوید و بهترین عملکرد خود را به نمایش بگذارید. مردم ایران به شما افتخار می‌کنند و امیدوارند در ادامه مسابقات نیز نتایج درخشانی کسب کنید.