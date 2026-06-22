باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - ایگور مانیویچ، متخصص گوش، حلق و بینی، خاطرنشان می‌کند که ورود آب به گوش می‌تواند منجر به عفونت گوش شود، زیرا رطوبت باقی مانده در کانال گوش، زمینه رشد باکتری‌ها و قارچ‌ها را فراهم می‌کند.

مانیویچ توضیح داد که خود آب تهدید مستقیمی برای گوش ایجاد نمی‌کند، اما آسیب‌های جزئی به کانال گوش، تجمع جرم گوش یا آسیب به لایه محافظ طبیعی گوش، احتمال ابتلا به اوتیت خارجی (عفونت گوش خارجی) را افزایش می‌دهد.

او خاطرنشان کرد که آب‌های راکد مانند برکه‌ها و دریاچه‌ها، همراه با استخر‌های شنای آلوده و آب گرم، از جمله محیط‌هایی هستند که بیشترین خطر ابتلا به عفونت را افزایش می‌دهند. آب دریا، اگرچه به دلیل شوری، درجه ایمنی بالاتری را ارائه می‌دهد، اما محافظت کاملی در برابر عفونت‌ها ایجاد نمی‌کند.

مانیویچ افزود که برجسته‌ترین علائمی که توجه را می‌طلبند شامل درد گوش، خارش، احساس پری یا انسداد، کاهش شنوایی، ترشحات گوش و درد هنگام فشار دادن گوش خارجی است. او بر اهمیت مراجعه به پزشک در صورت تداوم این علائم بیش از یک یا دو روز یا تشدید قابل توجه آنها تأکید کرد.

این پزشک متخصص گفت که درمان به نوع و شدت عفونت بستگی دارد و توضیح داد که پزشکان معمولاً قطره‌های گوش با خواص ضد التهابی و ضدعفونی‌کننده تجویز می‌کنند، در حالی که برخی موارد ممکن است به آنتی‌بیوتیک نیاز داشته باشند.

او هشدار داد که غفلت از درمان می‌تواند منجر به بدتر شدن و گسترش عفونت شود، به طور بالقوه مزمن شود یا به گوش میانی گسترش یابد، علاوه بر افزایش درد و کاهش شنوایی. او خاطرنشان کرد که عوارض جدی‌تری می‌تواند در موارد نادر، به ویژه در کودکان و افرادی که سیستم ایمنی ضعیفی دارند، رخ دهد.

در مورد پیشگیری، پزشک توصیه کرد که سر را کج کنید تا آب از گوش خارج شود، سپس آن را به آرامی با یک حوله تمیز خشک کنید. او همچنین در صورت لزوم به امکان استفاده از سشوار با دمای متوسط ​​و از فاصله ایمن اشاره کرد. او در مورد استفاده از گوش پاک‌کن برای تمیز کردن گوش هشدار داد، زیرا می‌توانند پوست را خراشیده و آب را به عمق بیشتری به داخل کانال گوش فشار دهند و خطر عفونت را افزایش دهند.

منبع: riamo.ru