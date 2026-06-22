تیم ملی فوتبال با تساوی مقابل بلژیک هنوز شانس صعود به دور حذفی جام جهانی ۲۰۲۶ را دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیمهای ایران با بلژیک در دور گروهی جام جهانی فوتبال به تساوی بدون گل رسیدند تا هر ۴ تیم این گروه یعنی مصر، بلژیک، ایران و نیوزیلند شانس صعود به مرحله بعدی رقابتها را داشته باشند. تیم ملی فوتبال ایران در این گروه در رتبه دوم قرار دارد و بلژیک با همین امتیاز در رده سوم است و نیوزیلند با ۱ امتیاز در رتبه چهارم قرار دارد.
در بازی پایانی این گروه تیم ایران به مصاف مصر میرود در حالی که مصریها با ۴ امتیاز در صدر این گروه قرار دارند و تیم بلژیک باید به دیدار تیم نیوزیلند برود.
۳ حالت برای صعود ایران به دور بعدی این رقابتها وجود دارد:
حالت اول: پیروزی مقابل مصر
صعود قطعی با ۵ امتیاز؛ ایران در این صورت بهعنوان تیم اول یا دوم گروه راهی مرحلۀ بعد میشود.
حالت دوم: تساوی مقابل مصر
ایران ۳ امتیازی میشود و همچنان شانس خوبی برای صعود دارد؛ اما سرنوشتش به نتایج سایر گروهها و تفاضل گل تیمهای سوم بستگی خواهد داشت.
حالت سوم: شکست مقابل مصر
ایران با ۲ امتیاز شانس بسیار اندکی برای صعود خواهد داشت و تنها در شرایطی خاص، مانند نتایج ضعیف سایر تیمهای سوم، میتواند امیدوار بماند.