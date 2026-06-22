باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - آنر واچ ۶ دارای بدنه مقاوم در برابر آب و گرد و غبار با رتبهبندی IP۶۸/IP۶۹ است. ابعاد آن ۴۶.۵ در ۴۶.۵ در ۱۰.۸ میلیمتر و وزن آن ۴۱ گرم است. این ساعت توسط یک قاب آلومینیومی و یک لایه شیشه مقاوم در برابر ضربه و خش محافظت میشود.
صفحه نمایش آن ۱.۴۶ اینچی AMOLED با وضوح ۴۶۴ در ۴۶۴ پیکسل و روشنایی تا ۳۰۰۰ نیت است.
این ساعت با سیستم عامل MagicOS اجرا میشود و ۴ گیگابایت حافظه داخلی دارد. این ساعت به بلندگوهایی برای گوش دادن به موسیقی و دریافت اعلانها مجهز شده است.
آنر همچنین یک حسگر ضربان قلب، حسگر اکسیژن خون، قطبنمای الکترونیکی، حسگر دمای بدن و سیستمهای ناوبری ماهوارهای را در آن گنجانده است.
همچنین دارای برنامههای ردیابی خواب و فعالیتهای روزانه، باتری ۹۸۰ میلیآمپر ساعتی است و در دو رنگ اصلی مشکی و قهوهای با قیمت تقریبی ۲۵۰ یورو عرضه خواهد شد.
منبع: gsmarena