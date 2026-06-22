باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - «ناصری» رئیس اتاق اصناف لرستان در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما اعلام کرد: بازرسی‌های مشترک و مستمر از واحد‌های صنفی در حوزه کالا‌های اساسی، خدماتی، تولیدی و توزیعی منجر به شناسایی صد‌ها تخلف شده است.

به گفته وی، طی ماه‌های اخیر نزدیک به ۸۰۰ پرونده تخلف صنفی شامل گران‌فروشی و تخلفات مرتبط تشکیل و برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

ناصری همچنین از رقم قابل توجه تخلفات کشف‌شده پرده برداشت و گفت: «ارزش ریالی پرونده‌های تخلف تشکیل‌شده به حدود ۱۳۰ میلیارد تومان می‌رسد.»

این مقام صنفی در عین حال از عملکرد کسبه استان در شرایط بحرانی و دوران جنگ تقدیر کرد و مدعی شد که اصناف لرستان بدون تعطیلی و با حضور مستمر در بازار، نقش مهمی در تأمین نیاز‌های مردم ایفا کرده‌اند.

اظهارات رئیس اتاق اصناف در حالی مطرح می‌شود که شهروندان همچنان از اختلاف قیمت‌ها در واحد‌های صنفی مختلف گلایه دارند و برخی کارشناسان معتقدند ضعف نظارت در سطوح بالاتر زنجیره تأمین، یکی از عوامل اصلی نابسامانی قیمت‌ها در بازار است.

اکنون این سؤال مطرح است؛ اگر ۸۰۰ پرونده تخلف و ۱۳۰ میلیارد تومان تخلف کشف شده، چه میزان از تخلفات احتمالی هنوز از چشم ناظران پنهان مانده است؟