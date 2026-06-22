باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - پیمان عالمی رئیس اتاق اصناف کشاورزی ضمن تبریک روز اصناف به فعالان عرصه تولید و توزیع گفت: اتاق اصناف کشاورزی از تمامی چالش های فعالان و بهره بردارانی که برای سفره مردم تلاش می کند، آگاه است و همواره وظیفه حمایت از تولیدکنندگان و توزیع کنندگان کالا و رفع موانع پیش روی آنها را داریم تا بخش کشاورزی به بهترین نحو شکوفا و مدیریت شود.

به گفته وی، با توجه به آنکه تامین غذا و امنیت غذایی یکی از مهم ترین ارکان اقتدار است، از این رو تسهیل گر روند تولید تا سفره مردم هستیم تا بحث امنیت غذایی و موتور محرک اقتصاد در بخش کشاورزی با قوت و قدرت کار خود را انجام دهد.

عالمی ادامه داد: اتاق اصناف کشاورزی در کنار اتحادیه و تشکل های تولیدی به عنوان حامی و حمایت‌گر است و همواره برای استقلال و قدرت غذا باید تسهیل گر امر تولید باشیم.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: از سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت و وزارت نیرو انتظار داریم که به حوزه اصناف کشاورزی و تولیدکنندگان امنیت غذایی نگاه مهربانه داشته باشند.