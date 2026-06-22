باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - تلسکوپ فضایی جیمز وب یک پدیده نجومی نادر را در سیاره غولپیکر HD ۸۰۶۰۶ b کشف کرده است، جایی که دمای آن تنها در عرض چند ساعت تقریباً ۱۱۰۰ درجه سانتیگراد افزایش مییابد. در اینجا ۱۰ نکته برای درک جزئیات این پدیده آورده شده است:
۱- تلسکوپ فضایی جیمز وب یک پدیده غیرمعمول را در سیاره فراخورشیدی HD ۸۰۶۰۶ b مشاهده کرد، جایی که در مدت کوتاهی افزایش چشمگیری در دما را تجربه کرد.
۲- این سیاره تقریباً ۲۱۷ سال نوری از زمین فاصله دارد و به عنوان یک غول گازی مشابه مشتری طبقهبندی میشود.
۳- این سیاره جرمی تقریباً چهار برابر مشتری دارد که آن را به یکی از بزرگترین سیارات فراخورشیدی شناخته شده تبدیل میکند.
۴- HD ۸۰۶۰۶ b در مداری بسیار بیضوی به دور ستاره خود میچرخد که آن را از اکثر سیاراتی که در مدارهای منظمتری حرکت میکنند، متمایز میکند.
۵. این سیاره تقریباً ۱۱۱ روز طول میکشد تا یک دور کامل به دور ستاره خود بچرخد، اما در نقطهای خاص از مدار خود به ستاره بسیار نزدیک میشود.
۶. در طول این نزدیک شدن، سیاره در معرض مقادیر زیادی تابش قرار میگیرد که باعث میشود دمای آن تنها در عرض چند ساعت حدود ۱۱۰۰ درجه سانتیگراد افزایش یابد.
۷. دانشمندان از ابزار MIRI در تلسکوپ فضایی جیمز وب برای مشاهده سیاره قبل، حین و بعد از نزدیکترین فاصله آن به ستارهاش استفاده کردند.
۸. دادههای جدید با استفاده از تکنیکهای طیفسنجی پیشرفته، وجود متان و دیاکسید کربن را در جو سیاره نشان دادند.
۹. مشاهدات نشان داد که دمای واقعی سیاره بالاتر از دمایی است که مطالعات قبلی با استفاده از تلسکوپهای قدیمیتر نشان داده بودند.
۱۰. محققان معتقدند که این کشف فرصتی بینظیر برای درک چگونگی واکنش جو سیارات غولپیکر به تغییرات شدید دما فراهم میکند و به مطالعه تنوع سیارات فراخورشیدی کمک میکند.
منبع: الیوم السابع