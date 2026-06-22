باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - دکتر یولیا اسمیرنووا، متخصص طب پیشگیری و متخصص تغذیه در روسیه اظهار میکند که آجیل برزیلی مفیدترین نوع آجیل برای سلامت تیروئید است.
به گفته او، کسانی که میخواهند از سلامت تیروئید خود حمایت کنند باید آن را در رژیم غذایی خود بگنجانند.
این متخصص میگوید: خوردن دو تا چهار عدد آجیل برزیلی در روز برای تأمین نیاز سلنیوم بدن کافی است، زیرا ید بدون سلنیوم جذب نمیشود. تخم مرغ و لبنیات نیز حاوی ید و سلنیوم هستند.
اسمیرنووا تأکید میکند که عملکرد مناسب تیروئید به اسیدهای چرب امگا ۳ که در ماهیهای چرب، روغن بذر کتان و گردو یافت میشوند، ویتامین D۳ که در زرده تخم مرغ، جگر ماهی و سایر ماهیهای چرب فراوان است و منیزیم که در دانههای کدو تنبل، اسفناج، گندم سیاه و کاکائو یافت میشود، نیاز دارد. کلسیم که در دانههای کنجد، پنیر سفت، پنیر کاتیج و بادام یافت میشود نیز ضروری است. علاوه بر این، روی، ویتامینهای A و E و ویتامینهای گروه B نیز برای سلامت تیروئید حیاتی هستند.
به گفته وی، در موارد کمبود ید یا بیماری هاشیموتو (یک بیماری التهابی مزمن که در آن سیستم ایمنی به اشتباه به سلولهای تیروئید حمله میکند)، غذا به تنهایی جایگزین دارو نمیشود. برعکس، مصرف بیش از حد ید میتواند منجر به بیماریهای خودایمنی تیروئید شود.
منبع: lenta.ru