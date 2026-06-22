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باشگاه خبرنگاران؛ کیمیا قلیپور - در جریان معاملات امروز ۱ تیر شاخص کل بورس با کاهش ۵۳ هزار و ۳۹۶ واحد در سطح ۵ میلیون و ۷۲ واحدی قرار گرفت. فملی، فارس و شپنا سه نمادی بودند که بیشترین تاثیر را در شاخص داشتند، وبملت، خودرو و وتجارت سه نماد پرتراکنش بودند. شاخص کل هموزن نیز با کاهش ۱۶ هزار و ۸۷۱ واحد در ارتفاع یک میلیون و ۳۲۵ هزار واحد قرار گرفت.
برترین گروه صنعتی بورس و فرابورس
امروز گروه فرآورده نفتی بیشترین ارزش معامله را با ارزش ۵ هزار و ۹۱۷ میلیارد تومان به خود اختصاص داد. همچنین شیمیایی و بانکها در رتبههای بعدی ارزش معاملات قرار داشتند.
بیشترین ارزش و حجم معاملات سهام در بورس
وبملت، فملی و شپنا بیشترین ارزش معامله و نمادهای وبملت، خودرو و وتجارت بیشترین حجم معامله را در بورس تهران تجربه کردند.