در جریان معاملات امروز ۱ تیر شاخص کل بورس با کاهش ۵۳ هزار و ۳۹۶ واحد در سطح ۵ میلیون و ۷۲ واحدی قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران؛ کیمیا قلی‌پور - در جریان معاملات امروز ۱ تیر شاخص کل بورس با کاهش ۵۳ هزار و ۳۹۶ واحد در سطح ۵ میلیون و ۷۲ واحدی قرار گرفت. فملی، فارس و شپنا سه نمادی بودند که بیشترین تاثیر را در شاخص داشتند، وبملت، خودرو و وتجارت سه نماد پرتراکنش بودند. شاخص کل هم‌وزن نیز با کاهش ۱۶ هزار و ۸۷۱ واحد در ارتفاع یک میلیون و ۳۲۵ هزار واحد قرار گرفت.

برترین گروه صنعتی بورس و فرابورس

امروز گروه فرآورده نفتی بیشترین ارزش معامله را با ارزش ۵ هزار و ۹۱۷ میلیارد تومان به خود اختصاص داد. همچنین شیمیایی و بانک‌ها در رتبه‌های بعدی ارزش معاملات قرار داشتند.

بیشترین ارزش و حجم معاملات سهام در بورس

وبملت، فملی و شپنا بیشترین ارزش معامله و نماد‌های وبملت، خودرو و وتجارت بیشترین حجم معامله را در بورس تهران تجربه کردند.

برچسب ها: بورس ایران ، بازار سرمایه
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