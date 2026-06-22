باشگاه خبرنگاران جوان - موجی از «احساس شکست» اکنون سراسر سرزمینهای اشغالی را دربرگرفته است. این سخن نه تنها از سوی منابع داخلی این رژیم که از سوی موسسات معتبر نیز تایید میشود. یک تحلیلگر اسرائیلی گفته است که احساس شکست در این رژیم شدیدتر از جنگ ۳۳ روزه سال ۲۰۰۶ است.
تندروهای دولت نتانیاهو در آستانه انتخابات این کشور تا میتوانند بر طبل پیروزی میدمند. اما آنها در هیچ جنگی و در هیچ کدام از جبههها دستاورد چندانی نداشتهاند. خصوصا که انسداد تنگه هرمز پس از تجاوز به ایران، با تبدیل جنگ در خاورمیانه به یک مساله بین المللی، محدودیتهایی برای جنگ افروزیهای تلآویو ایجاد کرده است. طبق گزارش روزنامه صهیونیستی تایمز اسرائیل، در نظرسنجی جدیدی که توسط مؤسسه تحقیقاتی آگام با همکاری دانشگاه عبری انجام شده، ۹۲/۱ درصد ساکنان فلسطین اشغالی گفتهاند که جنگ با ایران امنیت بلندمدت اسرائیل را تضعیف کرده و ۸۶ درصد هم نسبت به نتیجه آن ابراز بدبینی کردهاند.
شکست روایتها در سرزمینهای اشغالی
سه ماه پیش که اسرائیل در میدان جنگ متحمل شکست از نیروهای نظامی ایران شد، دستگاه تبلیغاتی این رژیم سعی کرد تا از بار این شکست بکاهد، اما به نظر میرسد اکنون تبعات جنگ با ایران در حال فتح آخرین سنگرهای دفاعی افکار عمومی در اسرائیل باشد. بر همین اساس نتایج یک نظرسنجی ویژه در تلویزیون دولتی اسرائیل (کان) نشان میدهد اکثریت افکار عمومی این رژیم معتقدند این رژیم نه تنها در جنگ با ایران که از جنگ غزه تاکنون در هیچ یک از جبههها به پیروزی نرسیده است؛ موضوعی که شکاف عمیق میان روایت رسمی تلآویو و واقعیت میدانی را آشکار میکند.
در غزه حماس هنوز در بخش عمده این باریکه نفوذ دارد و در اولین گام پس از آتشبس، تعدادی از مزدوران اسرائیلی را که قرار بود نیروهای نیابتی رژیم پس از جنگ باشند را از بین برد. همچنین منابع اطلاعاتی اسرائیل از قدرتگیری حماس در غزه ابراز نگرانی میکنند.
در جبهه شمالی، حزب الله لبنان پس از جنگ ۶۶ روزه سال ۲۰۲۴ و گذراندن دوره تلخ ۱۵ ماهه آتشبس، با ورود به جنگ رمضان ضربات سختی به اسرائیل وارد کرد. نظرسنجی کان نشان میدهد که تنها ۱۶ درصد از شهرکنشینها معتقدند که این رژیم در جنگ با ایران و غزه پیروز شده است. ۱۴ درصد از شهرکنشینان پیروزی در لبنان را محتمل دانستهاند، صرفا ۱۲ درصد مدعی شکست انصار الله در یمن شدهاند و ۱۱ درصد گفتهاند اسرائیل برابر فلسطینیها در کرانه باختری پیروز بوده است.
احساس تلخ شکست در کام صهیونیستها
«یوسی یهوشع»، تحلیلگر نظامی اسرائیلی به تازگی اذعان کرده است که احساس شکست در میان شهرکنشینان، از فضای پس از جنگ دوم لبنان (جنگ ۳۳ روزه) نیز شدیدتر است. این تحلیلگر اسرائیلی گفته است: «در سال ۲۰۰۶، سرخوردگی شهرکنشینان ناشی از عملکرد ضعیف ارتش رژیم صهیونیستی بود؛ ارتشی که بدون آمادگی وارد جنگ شد و آن را به شکلی ناموفق به پایان رساند. در نتیجه، «دان حالوتس» رئیس وقت ستاد کل ارتش و «ایهود اولمرت» نخست وزیر وقت، هزینه سیاسی و اجتماعی سنگینی پرداختند.»
در سال ۲۰۰۶ میلادی، شکست اسرائیل از حزب الله لبنان این رژیم را وارد دوره حفظ موازنه در مرزها کرد. در این دوره حتی چند بار موشک باران از غزه نیز باعث نشد تا اسرائیل اقدام به ورود زمینی به این باریکه کند و درسهای شکست از حزب الله تا مدتها آویزه گوش رژیم بود. اکنون افکار عمومی رژیم صهیونیستی به دوران شکستهای سال ۲۰۰۶ بازگشته است. آن هم پس از سه سال و نیم جنگ در غزه، لبنان، سوریه، یمن و ایران که تابآوری عمومی در میان شهرکنشینها را تا حد بسیاری به چالش کشیده است.
درحالی که روزنامه اسرائیلی هاآرتص از ادامه تلفات ارتش این رژیم در لبنان با تیتر «رولتهای روسی ارتش در لبنان ادامه دارد» یاد کرده، روزنامه صهیونیستی معاریو با استناد به دادههای مرکز رصد رسانهای «اسکوپر» گزارش داده است: «افکار عمومی در اسرائیل دیگر روایت پیروزی نتانیاهو را باور نمیکند. اسرائیلیها به فاصله زیاد بین روایت تا واقعیت باور دارند».
منبع: فارس