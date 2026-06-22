نیروهای اسرائیلی دو نوجوان فلسطینی را در کرانه باختری اشغالی به شهادت رساندند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - به گزارش خبرگزاری فلسطینی وفا، خشونت سربازان و شهرک‌نشینان اسرائیلی در سراسر کرانه باختری اشغالی از جمله دستگیری‌ها، تخریب خانه‌ها، تیراندازی و خسارت به اموال در طول شب ادامه داشته است.

نیروهای اسرائیلی رضا سامی حسن عوض، ۱۵ ساله و عیسی عرفات اسماعیل عوض، ۱۹ ساله را در نزدیکی شهرک کرمی تزور در بیت عمر به شهادت رساندند. دو نفر دیگر نیز زخمی شدند.

یک زن فلسطینی ۵۰ ساله در جریان حمله نظامی اسرائیل به کفر قلیل، جنوب نابلس زخمی شد. نیروهای اسرائیلی یک خانه یک طبقه متعلق به محمد علی سلیم موسی را در منطقه ام رکبا در الخضر، جنوب بیت لحم تخریب کردند.

نیروهای اسرائیلی چهار فلسطینی را در استان الخلیل دستگیر کردند. افراد بازداشت شده عبارتند از عز طالب موسی مخامره، جواد العطیری و سیف محمد ابوعرم از یطا و احمد نبیل الواوی از حلحول.

همچنین شهرک‌نشینان اسرائیلی یک انبار اسقاط خودرو را در شقبا، غرب رام‌الله به آتش کشیدند.

منبع: الجزیره

برچسب ها: کرانه باختری ، شهدای غزه
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