باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - امروز دوشنبه ۱ تیرماه ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۶۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به فروش میرسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۶ میلیون و ۹۰ هزار تومان معامله میشود.
برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید.
|محصول
|نرخ
|سکه طرح جدید
|۱۶۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان
|سکه طرح قدیم
|۱۵۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
|نیم سکه
|۸۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان
|ربع سکه
|۴۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان
|سکه گرمی
|۲۵ میلیون تومان
|طلای ۱۸ عیار
|۱۶ میلیون و ۹۰ هزار تومان
|طلای ۲۴ عیار
|۲۱ میلیون و ۴۵۱ هزار تومان