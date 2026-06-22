امروز دوشنبه ۱ تیرماه ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۶۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - امروز دوشنبه ۱ تیرماه ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۶۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۶ میلیون و ۹۰ هزار تومان معامله می‌شود.

برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید.

محصول  نرخ 
سکه طرح جدید  ۱۶۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان
سکه طرح قدیم ۱۵۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
نیم سکه ۸۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان
ربع سکه ۴۸ میلیون  و ۷۰۰ هزار تومان
سکه گرمی ۲۵ میلیون تومان
طلای ۱۸ عیار ۱۶ میلیون و ۹۰ هزار تومان
طلای ۲۴ عیار ۲۱ میلیون و ۴۵۱ هزار تومان

 

برچسب ها: قیمت طلا ، قیمت سکه
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