باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - امروز دوشنبه ۱ تیرماه ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۶۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۶ میلیون و ۹۰ هزار تومان معامله می‌شود.

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