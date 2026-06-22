موسسه مطالعات امنیتی اتحادیه اروپا هشدار داد که ناتو باید با ایجاد سیستمی یکپارچه، خود را برای جنگ با روسیه بدون وابستگی به آمریکا آماده کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - کارشناسان موسسه مطالعات امنیتی اتحادیه اروپا (EUISS) تاکید کردند که اروپا باید خود را برای سناریویی آماده کند که در آن آمریکا نقش محوری خود را در دفاع دسته‌جمعی پیمان ناتو متوقف کند.

بر اساس مطالعه‌ای با عنوان «دفاع از اروپا و بازدارندگی روسیه: منابع، آمادگی و اراده» که در وب‌سایت موسسه مطالعات امنیتی اتحادیه اروپا (EUISS) منتشر شده است، «هدف نهایی باید ایجاد ائتلافی باشد که در آن اروپایی‌ها ستون فقرات سیستم را تشکیل دهند؛ به‌طوری‌که آمریکا دیگر کشوری محوری و جایگزین‌ناپذیر نباشد.»

نویسندگان این مطالعه اشاره می‌کنند که توانمندی دفاعی اروپا، کمتر به افزایش هزینه‌های نظامی بستگی خواهد داشت، علیرغم درخواست‌های مکرر مارک روته، دبیرکل ناتو و آندریوس کوبیلیوس، کمیسر دفاعی اروپا برای افزایش بودجه دفاعی و بیشتر به آمادگی ارتش‌های اروپایی برای عمل به عنوان یک نیروی واحد وابسته است.

این گزارش تاکید می‌کند که «قدرت بازدارندگی اروپا با حجم هزینه‌های دفاعی آن سنجیده نخواهد شد، بلکه با توانایی نیرو‌های مسلح آن برای همکاری موثر با یکدیگر در زمان بحران ارزیابی می‌شود.»

کارشناسان این موسسه امنیتی وابسته به اتحادیه اروپا بر این باورند که هماهنگی فعلی میان کشور‌های اروپایی دیگر کافی نیست. نویسندگان گزارش با اشاره به اینکه «هماهنگی تدریجی دیگر کفایت نمی‌کند»، خواستار گذار از «ارتش‌های ملی موازی» به سمت «سیستم‌های عملیاتی واقعا یکپارچه» شده‌اند.

این سند در واقع پیشنهاد می‌کند که ادغام نظامی میان کشور‌های اروپایی، از جمله اشتراک‌گذاری تسلیحات، تدارکات، سیستم‌های فرماندهی و توانمندی‌های نظامی فردی، تعمیق یابد. نویسندگان گزارش همچنین خواستار ایجاد سازوکار‌های انعطاف‌پذیرتر برای فرماندهی و کنترل نظامی اروپا شده‌اند که قادر باشند با حمایت بسیار کمتری از سوی آمریکا عمل کنند.

آنها ضرورت این اقدامات را این‌گونه توضیح می‌دهند که روسیه پیش از این موفق شده است نیرو‌های مسلح خود را با شرایط معاصر وفق دهد، تولیدات دفاعی را افزایش دهد و روش‌های جنگی جدیدی را توسعه بخشد. تمرکز اصلی این گزارش بر توانمندی‌های نظامی روسیه نیست، بلکه بر مشکلات خود اروپا است که به گفته نویسندگانش، همچنان به شکل مفرطی به حمایت نظامی آمریکا وابسته است.

پژوهشگران به شکل‌گیری تدریجی یک ناتوی «اروپایی‌تر» به عنوان یکی از واقع‌بینانه‌ترین سناریو‌ها اشاره می‌کنند که در آن، کشور‌های اروپایی بار اصلی تضمین امنیت در قاره را به دوش خواهند کشید.

منبع: آر تی