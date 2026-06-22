مدیریت دمای سالن های تولید و کارگاه های صنعتی، یکی از چالش های کلیدی هر مدیر کارخانه ای است. افت راندمان کارکنان در اثر گرما و آسیب دیدن تجهیزات حساس، هزینه های پنهانی هستند که یک سیستم سرمایشی نامناسب به کسب وکار شما تحمیل می کند. در میان راه حل های موجود، کولر صنعتی آبی به عنوان یک ابزار قدرتمند، اقتصادی و کارآمد جایگاه ویژه ای در صنعت پیدا کرده است.

این تجهیزات برخلاف نمونه های خانگی، برای حجم هوادهی بالا، بدنه مقاوم در برابر شرایط سخت محیطی و کارکرد مداوم طراحی شده اند تا بتوانند جریان هوای تازه و خنک را در فضاهای بزرگ صنعتی تزریق کنند.

نسل جدید کولرهای صنعتی با کاغذ کرافت اروپایی

تکنولوژی خنک سازی تبخیری در سال های اخیر دچار تحول بزرگی شده است. در نسل جدید کولرهای صنعتی، پوشال های سنتی به طور کامل حذف شده و جای خود را به پدهای سلولزی متراکم داده اند. استفاده از پد سلولزی ساخته شده با کاغذهای کرافت اروپایی، علاوه بر افزایش چشمگیر سطح تماس آب و هوا، بازدهی خنک کنندگی را تا بالای ۸۰ درصد افزایش می دهد.

این پدها به دلیل ساختار منسجم و رزین های مخصوص، به مرور زمان ریزش نمی کنند، دچار افتادگی نمی شوند و مانع از ورود گرد و غبار، باکتری ها و قارچ ها به داخل سالن تولید می گردند. در واقع شما با یک سیستم سرمایشی کاملاً بهداشتی و با طول عمر بالا روبرو هستید که هزینه های نگهداری سالانه را به حداقل می رساند.

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مقایسه فنی؛ کولر سلولزی صنعتی در برابر چیلرها و سیستم های پوشالی قدیمی

برای یک تصمیم گیری هوشمندانه مدیریتی، بررسی گزینه های مختلف خنک سازی از نظر کارایی، مصرف انرژی و هزینه های اولیه ضرورت دارد. در ادامه عملکرد کولرهای مدرن سلولزی را با سایر روش ها مقایسه می کنیم:

هزینه اولیه و سرمایه گذاری:

راه اندازی سیستم های تبریدی مانند چیلرها و روف تاپ پکیج ها برای سالن های بزرگ صنعتی نیازمند بودجه اولیه بسیار سنگینی است؛ در حالی که بررسی قیمت کولر صنعتی آبی نشان می دهد این سیستم ها با یک چهارم هزینه چیلرها قابل اجرا هستند.

مصرف برق و انرژی :

سیستم های مبتنی بر کمپرسور مصرف برق سرسام آوری دارند که جریان آمپر بالایی را از شبکه کارخانه می کشد. کولرهای صنعتی سلولزی تنها با اتکا به کارکرد فن و پمپ آب، مصرف برق را تا ۸۰ درصد نسبت به چیلرها کاهش می دهند.

ثبات راندمان خنک سازی :

در کولرهای پوشالی قدیمی، پس از مدتی پوشال ها نشست کرده و نقاط خشکی ایجاد می کنند که باعث ورود هوای داغ به سالن می شود؛ اما پدهای سلولزی اروپایی تا سال ها شکل هندسی خود را حفظ کرده و خنکای یکنواختی تولید می کنند.

محاسبه ظرفیت؛ چطور تعداد و توان کولر را برای یک سالن ۶۰۰۰ متر مکعبی محاسبه کنیم؟

یکی از مهم ترین مراحل خرید سیستم سرمایشی، محاسبات دقیق ظرفیت هوادهی (بر حسب CFM یا مترمکعب بر ساعت) است تا از اتلاف سرمایه یا عدم خنک سازی مناسب جلوگیری شود. برای مثال، یک کارگاه صنعتی با مساحت ۲۰۰۰ متر مربع و ارتفاع ۳ متر را در نظر بگیرید؛ حجم کل این سالن ۶۰۰۰ متر مکعب است. به طور استاندارد در فضاهای صنعتی بسته به میزان حرارت دستگاه ها، نوع فعالیت و موقعیت جغرافیایی، نیاز است که هوا بین ۲۰ تا ۳۰ بار در ساعت تعویض شود.

اگر میانگین تعویض هوا را ۲۵ بار در ساعت در نظر بگیریم، ظرفیت هوادهی مورد نیاز ما از فرمول زیر محاسبه می شود:

$$۶۰۰۰ \times ۲۵ = ۱۵۰,۰۰۰ \text{ m}^۳/\text{h}$$

با تبدیل این عدد به واحد رایج صنعتی CFM (فوت مکعب در دقیقه)، به ظرفیتی در حدود ۸۸,۰۰۰ CFM نیاز داریم. برای تامین این حجم از هوادهی، مهندسان صنایع معمولاً از ترکیب چند دستگاه قدرتمند استفاده می کنند. یکی از بهترین گزینه ها برای این مقیاس، استفاده از دستگاه کولر صنعتی 60000 EIG است. با توجه به ظرفیت بالای این مدل، شما می توانید با جانمایی دقیق تعداد مشخصی از این دستگاه در نقاط مختلف سالن، کانال کشی بهینه و هوادهی کاملاً یکنواخت و پرفشاری را در تمام سطح کارگاه تجربه کنید.

از کجا میتوانیم کولرهای صنعتی خریداری کنیم ؟

از جمله نکات بسیار مهم در خریداری کولر های صنعتی آبی، توجه به گارانتی و خدمات پس از فروش تولید کننده می باشد. با توجه به اینکه این دستگاه ها نیازمند سرویس های دوره ای سالانه هستند، خریدار باید دسترسی آسانی به قطعات دستگاه داشته باشد و از این رو خدمات پس از فروش بسیار مهم است. کارخانه EIG با وبسایت www.eig-shop.com یکی از مرجع های معرفی و فروش انواع کولر صنعتی می باشد که میتوانید در سایت این تولید کننده انواع مدل های موجود را مشاهده کرده و بهترین مدل مورد نیاز را با بهترین قیمت و حتی به صورت اقساطی و چکی خریدرای کنید.

سوالات متداول

در ادامه به برخی از سوالات متداول کاربران به صورت کوتاهی پاسخ داده ایم :

۱. چرا طول عمر پدهای سلولزی کرافت اروپایی بیشتر از پوشال است؟

کاغذهای کرافت اروپایی به کار رفته در این کولرها دارای پیوندهای شیمیایی مستحکم و پوشش رزینی ویژه ای هستند. این ساختار مانع از دفرمه شدن، گندیدگی و تجزیه پد در مواجهه مداوم با آب می شود و برخلاف پوشال که باید هر سال تعویض شود، بین ۳ تا ۵ سال بازدهی اولیه خود را حفظ می کند.

۲. آیا کولر صنعتی سلولزی برای صنایع حساس به رطوبت مناسب است؟

این کولرها برای فضاهایی که نیاز به تعویض هوای مداوم دارند (مانند صنایع نساجی، تزریق پلاستیک، بسته بندی و کارگاه های چوب) ایده آل هستند. میزان رطوبت تزریقی این دستگاه ها کنترل شده است و با طراحی سیستم تخلیه و اگزاست فن مناسب، رطوبت در سالن تجمع پیدا نمی کند.

۳. تفاوت اصلی موتور و قطعات برقی کولرهای صنعتی با مدل های خانگی چیست؟

در مدل های صنعتی از الکتروموتورهای سه فاز یا تک فاز با کلاس حفاظتی بالا (IP55) استفاده می شود که در برابر نفوذ گرد و غبار و رطوبت محیط های کارگاهی کاملاً مقاوم هستند. همچنین سیستم های حفاظتی مانند کلیدهای مینیاتوری و کنترل فاز برای جلوگیری از سوختن موتور در اثر نوسانات برق روی آن ها تعبیه شده است.

۴. برای کارگاهی با آلودگی و گرد و غبار زیاد، استفاده از این کولرها مشکلی ایجاد نمی کند؟

خیر، ساختار متراکم و زاویه دار پدهای سلولزی مانند یک فیلتر هوای طبیعی عمل می کند و بخش عمده ای از ذرات معلق و گرد و غبار محیط را به خود جذب کرده و با جریان آب به کف تشتک هدایت می کند. شستشوی دوره ای پدها به سادگی این مشکل را برطرف می سازد.

۵. نحوه سرویس و نگهداری سالانه کولرهای صنعتی آبی سلولزی به چه صورت است؟

سرویس این دستگاه ها بسیار ساده تر و کم هزینه تر از سیستم های گازی است. این فرآیند عمدتاً شامل شستشوی تشتک کف، بررسی سلامت پمپ آب و تسمه ها، و رسوب زدایی احتمالی پدهای سلولزی با فشار آب (بدون مواد اسیدی) در ابتدای فصل گرما می شود.