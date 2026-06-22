باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - رویداد ملی «پرده نو» با هدف احیای هنر نقاشی قهوهخانهای و پردهخوانی از طریق تلفیق سنت و تکنولوژی هوش مصنوعی، به همت مرکز نوآوری «جیران» و با حمایت اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فارس برگزار میشود. فراخوان این رویداد از سوم تیرماه آغاز شده و علاقمندان تا سوم مردادماه فرصت دارند آثار خود را ارسال کنند.
به گفته دبیر اجرایی رویداد، محمدامین نجفی، هدف این است که با خلق محتوای غنی رسانهای در حوزههای فرهنگ، مذهب و میراث ایران، همزمان با ترویج این آیینها، دقت ابزارهای هوش مصنوعی نیز در بازنمایی واقعیتهای فرهنگی ایران افزایش یابد.
گام دوم این پروژه در مرکز نوآوری جیران، طراحی یک ابزار هوش مصنوعی بومی بهعنوان مرجع تخصصی خواهد بود.
مجید سلیمی، معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی فارس، با تأکید بر لزوم سازگاری هنرهای سنتی با نیازهای دنیای امروز برای جلوگیری از فراموشی آنها، تصریح کرد: پردهخوانی فراتر از صنایع دستی است. ما به دنبال آن هستیم که با تغییر فرم و محتوا، ضمن حفظ قالبهای سنتی، مخاطبان جدیدی جذب کنیم.
به گفته او، امتیاز ویژهای برای خلاقیت و نوآوری در این رویداد در نظر گرفته شده و ممکن است فرمهای کاملاً متفاوتی از نقالی و نقاشی سنتی خلق شود.
زینب ذوالفقاری، دبیر علمی این رویداد، با اشاره به اینکه بسیاری از نسلهای جوان با این میراث کهن ناآشنا هستند، بیان کرد: این رویداد با موضوع واقعه عاشورا در ایام محرم و صفر آغاز شده و در ادامه به داستانهای ملی نظیر آرش کمانگیر میپردازد.
او افزود: تمرکز محتوایی آثار بر بیان بنمایههای انسانی مانند کرامت انسان در بحران، آزادی، وفاداری به حقیقت و امید به آینده است تا هنر سنتی با دیدگاههای امروزی باززندهسازی شود.
ارزیابی آثار ارسالی توسط تیمی متشکل از اساتید دانشگاه شیراز (در حوزههای هوش مصنوعی و پردهخوانی)، هنرمندان نقال و فعالان تکنولوژی انجام خواهد شد. در نهایت، سه اثر برگزیده در تاریخ ۱۳ مردادماه (احتمالاً در ارگ کریمخانی شیراز) توسط نقالان برجسته اجرا خواهند شد.
علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در این رویداد میتوانند به کانال جشنواره در پیامرسان «بله» با عنوان «پرده نو» مراجعه کرده یا از طریق سایت اداره کل میراث فرهنگی فارس به نشانی WWW.FARSCHTO.IR اقدام کنند.