باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی- Aquos R۱۱ دارای بدنه مقاوم در برابر آب و گرد و غبار با رتبهبندی IP۶۸/IP۶۹ است. ابعاد آن ۱۵۶ در ۷۴ در ۸.۹ میلیمتر و وزن آن ۱۹۵ گرم است.
صفحه نمایش آن یک نمایشگر ۶.۵ اینچی PRO IGZO LTPO OLED با وضوح ۱۰۸۰ در ۲۳۴۰ پیکسل، نرخ تازهسازی ۲۴۰ هرتز، تراکم پیکسلی تقریباً ۳۹۶ پیکسل در هر اینچ و روشنایی تا ۳۶۰۰ نیت است. همچنین از فناوریهای HDR و Dolby Vision برای تجربه تماشای استثنایی ویدیوها و عکسها پشتیبانی میکند.
این دستگاه با اندروید ۱۶ اجرا میشود و از پردازنده کوالکام SM۸۷۳۵ اسنپدراگون ۸ s نسل ۴، پردازنده گرافیکی آدرنو ۸۲۵، ۱۲ گیگابایت رم و ۲۵۶/۵۱۲ گیگابایت حافظه داخلی بهره میبرد.
دوربین اصلی آن از نوع سه لنز با وضوح (۵۰+۵۰+۳۸.۵) مگاپیکسل و دوربین جلوی آن ۵۰ مگاپیکسل است.
شارپ همچنین این گوشی را به درگاه نانو سیم کارت و فناوری eSIM برای اتصال تلفن همراه، پورت USB Type-C ۳.۲، NFC، اسکنر اثر انگشت و باتری ۵۱۰۰ میلیآمپر ساعتی با پشتیبانی از شارژ سریع ۳۶ واتی مجهز کرده است.
منبع: روسیا الیوم