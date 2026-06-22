عبدالاحد مومند اولین و تنها فضانورد افغانستان در سن ۶۷ سالگی درگذشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی- تلو نیوز از مرگ عبدالاحد مومند، اولین و تنها فضانورد افغانستان، در سن ۶۷ سالگی در آلمان پس از مبارزه طولانی با بیماری خبر داد.

این کانال تلویزیونی گزارش داد که خانواده این فضانورد که در اشتوتگارت ساکن هستند، مرگ او را تأیید کرده و اظهار داشتند که او از سرطان رنج می‌برده است.

مومند تحصیلات خود را در اتحاد جماهیر شوروی از سال ۱۹۷۸ آغاز کرد و در کالج‌های هوانوردی نظامی در کراسنودار و کیف تحصیل کرد. او در سال ۱۹۸۷ از آکادمی نیروی هوایی گاگارین فارغ‌التحصیل شد و پس از پرواز فضایی، در آکادمی ستاد کل نیرو‌های مسلح شوروی ثبت نام کرد.

سفر او به مدار زمین بین ۲۹ آگوست و ۷ سپتامبر ۱۹۸۸، به عنوان بخشی از برنامه‌های فضایی اینترکاسموس شوروی و شمشاد افغانستان، با فضاپیمای سایوز TM-۶، به همراه فضانوردان ولادیمیر لیاخوف و والری پولیاکوف انجام شد. مومند پرچم افغانستان و یک نسخه از قرآن را با خود حمل می‌کرد.

مومند در طول سفر مداری خود، از افغانستان از فضا عکس گرفت. پس از بازگشت، عنوان قهرمان اتحاد جماهیر شوروی به او اعطا شد. سپس در شعبه افغانستان موسسه تحقیقات فضایی آکادمی علوم روسیه مشغول به کار شد. او همچنین عنوان قهرمان جمهوری دموکراتیک افغانستان (۱۹۸۸)، نشان خورشید آزادی افغانستان (۱۹۸۸) و مدال روسیه برای شایستگی در اکتشافات فضایی (۲۰۱۱) را دریافت کرد.

منبع: TASS