فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص) کشور گفت: نیرو‌های مسلح ایران در آمادگی صددرصدی قرار دارند و ما برای هر سناریوی دشمن آماده‌ایم.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیرسرتیپ علیرضا الهامی فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص) کشور روز دوشنبه اول تیرماه ۱۴۰۵ با حضور در منطقه پدافند هوایی شمال‌غرب ارتش، از بخش‌های مختلف این یگان بازدید کرد.

وی در این بازدید، ضمن تسلیت ایام شهادت سرور و سالار شهیدان و گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید عزیز و شجاع ایران اسلامی اظهار کرد: پدافندهوایی تاریخ پرافتخاری را در این جنگ رمضان برای حفاظت از حدودوثغور ایران اسلامی به ثبت رساند و یک تجربه ماندگار از فرزندان غیور و جان برکف نیروی پدافند هوایی بود که برای آیندگان به یادگار گذاشته شد.

فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیاء تاکید کرد: جنگ حق و باطل از ابتدای تاریخ تا به الان وجود داشته است و بعد از این هم وجود خواهد داشت و مردم مبعوث شده ایران اسلامی امروز با لبیک به ندای رهبر عزیزمان، در مقابل ظلم و ظالم ایستاده است و حماسه‌های بی‌بدیلی را در خیابان‌ها آفریده‌اند و نیرو‌های مسلح ایران نیز امروز در آمادگی صددرصدی قرار دارند و ما برای هر سناریوی دشمن آماده‌ایم.

سرتیپ الهامی در ادامه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مجموعه پدافند هوایی کشور، تصریح کرد: سلحشوری و مردانگی که کارکنان غیرتمند پدافندهوایی در ارتش و سپاه در جغرافیای پر برکت و مقدس ایران اسلامی به نمایش گذاشتند مایه مباهات تمامی آزادی خواهان شده است و امروز هم یگان‌های عملیاتی پدافندهوایی در سراسر کشور همچنان مستحکم پای کار دفاع از آسمان مقدس ایران اسلامی ایستاده‌اند و این شجاعت و شور اشتیاق کارکنان جان برکف پدافند هوایی باعث دلگرمی مردم شریف ایران اسلامی است.

وی گفت: ما در یک جنگ نابرابر با سربلندی و افتخار بیرون آمدیم و لازم است تجربیات ارزشمندی که در جنگ ۱۲ روزه و در جنگ رمضان بدست آوردیم برای آیندگان ثبت و ضبط شود.

منبع: ارتش

برچسب ها: پدافند هوایی ، خاتم الانبیاء
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۸ ۰۱ تير ۱۴۰۵
انتقام ناو دنا را بگیرید
۱
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۵ ۰۱ تير ۱۴۰۵
خدا قوت امیر
۱
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۹ ۰۱ تير ۱۴۰۵
انتقام ناو دنا چی شد
۱
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۸ ۰۱ تير ۱۴۰۵
فرمانده عزیز لطفا بیش از پیش با فرمانده کل قوا هماهنگ باشید.
والسلام
۲
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۰ ۰۱ تير ۱۴۰۵
وقتی ما می‌توانیم در میدان پیروز شویم چرا مذاکره کنیم ؟! در حالی که دشمن به ما حمله کرد و مرتکب جنایت شد !
۶
۲۰
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