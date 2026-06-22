مبلغ حاصل از پخش تلویزیونی مسابقات جام جهانی، بیش از ۶۰ درصد از کل درآمد فیفا را تشکیل می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان - طبق اعلام شرکت مشاوره و تحلیل کسب و کارهای مرتبط با سرگرمی آمپر (Ampere)، انتظار می‌رود جام جهانی ۲۰۲۶ با درآمدی حدود ۶ میلیارد دلاری، پرسودترین دوره تاریخ این رقابت‌ها باشد. درآمد حاصل از حق پخش تلویزیونی این مسابقات با رقمی بیش از ۳.۸ میلیارد دلار، بیش از ۶۰ درصد از کل درآمد فیفا را تشکیل می‌دهد و نسبت به جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، رشد ۲۲.۵ درصدی را تجربه خواهد کرد.

در مقایسه با جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، فیفا با افزایش تعداد تیم‌ها از ۳۲ به ۴۸ تیم و افزایش تعداد مسابقات، ۲۲.۵ درصد بیشتر از حقوق رسانه‌ای درآمد کسب خواهد کرد.

به طور طبیعی، بازار اروپا با ارزش ۱.۴ میلیارد دلار، باارزش‌ترین بازار است. بازار بریتانیا به تنهایی ۳۵۰ میلیون دلار از محل حق پخش برای فیفا درآمد دارد که بسیار بیشتر از فرانسه (۱۵۰ میلیون دلار) و آلمان (۱۲۰ میلیون دلار) است. پس از آن، بازار آمریکای شمالی قرار دارد که میزبان این مسابقات است و حقوق پخش تلویزیونی در آن بیش از یک میلیارد دلار درآمد دارد.

حقوق فروخته شده در آسیا و اقیانوسیه نیز منبع درآمد قابل توجهی بیش از ۷۰۰ میلیون دلار را نشان می‌دهد، اگرچه قرارداد با چین بسیار کمتر از حد انتظار بود و هند نیز سرانجام توانست با ۴۰ میلیون دلار حق پخش این رقابت‌ها را خریداری کند. حق پخش بازار آمریکای جنوبی ۳۶۰ میلیون و بازار آفریقا حدود ۲۰۰ میلیون دلار ارزش دارد.

مبالغ دقیق پرداخت شده برای در اختیار گرفتن حق پخش مسابقات جام جهانی به صورت رسمی اعلام نمی‌شود و به عوامل مختلفی بستگی دارد. به عنوان مال فیفا از چین مبلغی بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون دلار درخواست کرده بود که پس از چانه زنی و با توجه به عدم صعود چین به این رقابت‌ها و همچنین اختلاف زمانی به حدود ۶۰ میلیون دلار کاهش یافت. همچنین برخی از این قراردادها شامل مسابقات جام جهانی ۲۰۳۰ نیز می‌شود که بر مبلغ قرارداد تاثیر می‌گذارد. 

منبع: ایسنا

برچسب ها: جام جهانی2026 ، جام جهانی فوتبال ، فیفا
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