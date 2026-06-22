باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی- مطالعهای که توسط دانشمندان در هند انجام شده نشان داده است که مصرف مکملهای پروبیوتیک به کاهش علائم افسردگی و اضطراب در بزرگسالان مسن کمک میکند.
این مطالعه شامل ۵۸ شرکتکننده بالای ۶۰ سال بود که از افسردگی خفیف رنج میبردند و همگی تحت درمان استاندارد ضد افسردگی بودند. محققان تصمیم گرفتند علاوه بر داروهایشان، روزانه به نیمی از شرکتکنندگان مکملهای پروبیوتیک بدهند، در حالی که نیمی دیگر دارونما دریافت کردند. این آزمایش ۱۲ هفته طول کشید و پس از آن محققان بیماران را به مدت سه ماه دیگر پیگیری کردند.
نتایج نشان داد افرادی که مکملهای پروبیوتیک مصرف کردند، در مقایسه با گروه دارونما، کاهش قابل توجهی در علائم افسردگی و اضطراب را تجربه کردند. محققان همچنین تغییراتی در ترکیب میکروبیوم روده و سطح نشانگرهای زیستی مرتبط با عملکرد مغز مشاهده کردند. هیچ تفاوت معنیداری در کیفیت کلی زندگی بین دو گروه ثبت نشد.
برخی مطالعات نشان دادهاند که مکملهای پروبیوتیک بر باکتریهای مفید روده تأثیر مثبت میگذارند و هضم و متابولیسم مواد مغذی را بهبود میبخشند که به نوبه خود بر هورمونهای مسئول تثبیت سیستم عصبی تأثیر میگذارد.
بسیاری از متخصصان سلامت همچنین اظهار میکنند که مصرف مکملهای پروبیوتیک ممکن است به تقویت سیستم ایمنی و مبارزه با برخی بیماریهای دستگاه گوارش کمک کند.
منبع: Lenta.ru