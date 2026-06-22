کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران پس از تساوی برابر بلژیک تأکید کرد با همین روحیه بالا برای کسب نتیجه مقابل مصر به میدان خواهد رفت.

باشگاه خبرنگاران جوان- علیرضا جهانبخش پس از تساوی بدون گل دیدار ایران و بلژیک، اظهار داشت: احساس تلخ و شیرینی است. قبل بازی می‌دانستیم بازی سختی داریم و احترام زیادی برای بلژیک و بازیکنان خوبش قائل بودیم. البته بازی را خیلی خوب شروع کرده و در نیمه اول خیلی نزدیک بود به نتیجه برسیم که متاسفانه این گل آفساید اعلام شد.



وی افزود: در نیمه دوم پس از ۱۰ نفره شدن بلژیک؟ دو تا سه فرصت خوب ایجاد کردیم که متاسفانه ثمری نداشت. پس از بازی در رختکن حس کردیم می‌توانستیم حتی بیشتر از این تساوی هم کسب کنیم. از طرفی از عملکرد تیم خوشحالیم و روحیه تیمی فوق‌العاده‌ای را نشان دادیم.



کاپیتان تیم ملی ایران اضافه کرد: با وجود شرایطی که در آن هستیم فکر می‌کنم اتحاد بالای خود را نشان داده و عملکردی عالی داشتیم. همه بازیکنان چه آنهایی که بازی را شروع کردند و چه نفرات نیمکت‌نشین و همچنین اعضای کادرفنی، امروز اتحاد تیم را نشان دادند و امیدوارم بتوانیم در بازی مقابل مصر هم با انرژی گذاشتن، بهترین نتیجه را کسب کنیم.



جهانبخش در مورد شرایط سخت تیم ملی و کارشکنی‌های میزبان گفت: چیز زیادی نمی‌خواهیم. فقط شرایطی برابر با ۴۷ تیم دیگر را می‌خواهیم. امیدواریم بتوان همه افراد تصمیم‌گیرنده را برای کمک به ما متقاعد کرد. امیدوارم بتوانیم هرچه زودتر به شرایط جدید در شهر و محلی که قرار است بازی کنیم، عادت کنیم. رعایت عدالت برای همه تیم‌ها درخواست زیادی نیست.



وی تاکید کرد: البته این بخشی از فرهنگ ماست که در شرایط دشوار، بهتر عمل می‌کنیم. این موضوع ما را حتی متحدتر کرد و امروز شخصیت تیمی فوق‌العاده‌ای نشان دادیم که بخشی از آن به دلیل شرایطی است که در آن هستیم.



او ادامه داد: امیدواریم برای دیدار با مصر زودتر به سیاتل برویم، زیرا شهر متفاوتی است که حتی از مکان فعلی ما در تیخوانا دورتر است. در ضمن، درباره تیخوانا باید بگویم، عاشق مردم مکزیک هستیم و همه حس مشابهی به این شهر دارند. باورنکردنی است که تا چه حد به گرمی از ما استقبال شد و مهمان‌نوازی در آنجا شگفت‌انگیز است. حس قلبی عمیقی بین بازیکنان و تیم ما با مردم مکزیک شکل گرفته است. می‌خواهم به زبان اسپانیایی بگویم: «متشکرم»



وینگر تیم ملی در مورد انگیزه بازیکنان این تیم برای ثبت بهترین جام جهانی تاریخ ایران گفت: این همان روحیه‌ای است که در تیم داریم. شرایط ایده‌آل نبوده است، اما نمی‌خواهیم مدام آن را تکرار کنیم، چون همه آگاه هستند. بازی به بازی پیش می‌رویم. در بازی امروز عملکردمان شگفت‌انگیز بود، اما نمی‌توانیم بازی بعدی مقابل مصر را دست‌کم بگیریم. می‌دانیم چقدر اهمیت دارد. در جام‌های جهانی قبلی تلاش کردیم بهترین عملکرد را داشته باشیم، اما در لحظات آخر موفق نشدیم.



وی تصریح کرد: حالا مهم‌ترین چیز این است که خوب ریکاوری کنیم تا مطمئن شویم برای بازی بعدی آماده‌ایم. امیدوارم همان انرژی و روحیه را در بازی مقابل مصر به کار بگیریم و بهترین نمایش را برای مردم عزیزمان در خانه داشته باشیم. می‌دانیم آنها لایق چیز‌های زیادی هستند. حتی افرادی که امروز با ایدئولوژی‌ها و فرهنگ‌های متفاوت از شهر‌های مختلف ایران به ورزشگاه آمدند و این چیزی است که مردم را متحد می‌کند. این اتحاد ما را قوی‌تر می‌کند و نتیجه را به خدا می‌سپاریم.



بازیکن تیم ملی در خصوص دیدار مقابل مصر گفت: هنوز یک بازی دیگر در پیش داریم، اما همان اتحاد تیمی را نشان خواهیم داد. سعی می‌کنیم بهترین عملکردمان را ارائه دهیم. می‌دانیم که این برای مردم ما در خانه، در جام جهانی، با تمام شرایطی که در طول سال‌ها تجربه کرده‌ایم، چه معنایی دارد، اما در پایان روز، آنها همیشه از تیم ملی حمایت می‌کنند.



جهانبخش تاکید کرد: تیم ملی همیشه آنجا بوده است و چند مورد وجود دارد که با همه ایرانیان در سراسر جهان بسیار مشترک است. یکی تیم ملی است و یکی قرمه‌سبزی است. این دو مورد را نمی‌توان کنار گذاشت. خوشحالیم که تیم ملی همیشه سعی می‌کند بهترین عملکردش را ارائه دهد، مهم نیست کجا و چه زمانی. قلبمان را برای مردم‌مان در زمین گذاشته‌ایم و امروز هم همین را نشان دادیم، امیدوارم در بازی آخر هم همین‌طور باشد.



وی در مورد حمایت هواداران مکزیکی از تیم ملی و سفر آنها به لس‌آنجلس گفت: از وقتی آنجا هستیم، همیشه می‌شنویم که می‌گویند: ایران، هرمنو (برادر)، جاهراس مکزیکانو (ایران، برادر، ما مکزیکی هستیم). این نشان‌دهنده میزان عشقی است که به ما می‌دهند و کار را برای ما خیلی آسان‌تر می‌کند. برای همه بازیکنان ما، وقتی در تیخوانا هستیم، نوعی حس خانه بودن وجود دارد و آمدن آنها تا اینجا برای حمایت از ما، معنای زیادی برای ما دارد.

کاپیتان تیم ملی تصریح کرد: حداقل چهار یا پنج روز دیگر آنجا هستیم، امیدوارم کمی بیشتر بماند. واقعا قدردان آنها هستیم و امیدوارم اوقات خوب و سرگرم‌کننده‌تری با هم داشته باشیم.



وینگر تیم ملی در مورد اینکه این جام جهانی، جام آخر تعداد زیادی از بازیکنان تیم ملی است، گفت: امروز در رختکن گفتیم که هر احساسی که داریم باید امشب با خودمان داشته باشیم و از فردا برای بازی آخر به خوبی ریکاوری کنیم. در تورنمنت‌های اخیر، جام ملت‌های آسیا و جام جهانی، در لحظات آخر به آنچه که لیاقتش را داشتیم نرسیدیم. اکنون یکی از آن زمان‌هاست، بنابراین همه‌چیز در کنترل خودمان است که آنچه باید انجام دهیم را انجام دهیم.



جهانبخش اضافه کرد: ابتدا برای مردم‌مان در خانه و سپس برای خودمان، چون برخی از ما بیش از ۱۰، ۱۲ سال است که کنار هم بازی می‌کنیم. امیدوارم بتوانیم بهترین عملکردمان را در بازی آخر داشته باشیم. احترام زیادی برای تیم مصر قائل هستیم. آنها بازیکنان خوبی دارند و مطمئنم برای کسب نتیجه خوب می‌آیند. کار‌هایی که می‌توانیم کنترل کنیم، ریکاوری خوب، آماده شدن برای بازی بعد و مطمئن شدن از آمادگی‌مان است.



وی ادامه داد: البته این برای چند نفر از بازیکنان که قبلاً دو یا سه جام جهانی را با هم تجربه کرده‌اند، معنای زیادی دارد. بهترین تلاشمان را برای بهترین عملکرد انجام خواهیم داد و امیدواریم بهترین نتیجه را بگیریم.



کاپیتان تیم ملی در مورد افرادی که به اتوبوس تیم ملی حمله کرده بودند، گفت: ما هر دو را می‌پذیریم. برای هر تیمی روز‌های خوب و بد وجود دارد و ما برای تمام ایرانیان در ایران و خارج از ایران بازی می‌کنیم، با هر ایدئولوژی و ترجیحی که دارند. مطمئن می‌شویم که آنها را خوشحال کنیم، چون مطمئنم در پایان روز، آنها با تمام وجود تیم ملی را دوست دارند.



جهانبخش تصریح کرد: به همه آنها احترام می‌گذاریم و مهم‌ترین کاری که می‌توانیم به عنوان یک تیم انجام دهیم، ارائه عملکرد خوب است تا مطمئن شویم که قلب‌مان را در زمین می‌گذاریم و هر کاری برای خوشحال کردنشان انجام دهیم.

وی خاطرنشان کرد: مسائل چیزی است که باید به مردم با هر ایده‌ای که دارند احترام بگذاریم. بهترین کاری که می‌توانیم انجام دهیم بازی کردن فوتبال است و امیدواریم بتوانیم به بهترین شکل ممکن آن را انجام دهیم