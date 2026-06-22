نخستین درمان آندوسکوپیک دیورتیکول محل اتصال مری در کودکان با روش POEM در بیمارستان نمازی شیراز انجام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم آندوسکوپی درمانی بیمارستان نمازی شیراز برای نخستین بار در کشور موفق به انجام درمان پیشرفته آندوسکوپیک دیورتیکول محل اتصال مری در کودکان با استفاده از روش «پوام از راه دهان» (POEM) شد؛ دستاوردی که گامی مهم در توسعه درمانهای نوین و کمتهاجمی در حوزه فوقتخصصی گوارش کودکان به شمار میرود.
محمد رحمانیان رئیس بیمارستان نمازی، با اعلام این خبر گفت: این روش درمانی پیشرفته برای نخستین بار در کشور در بیمارستان نمازی انجام شده و امکان درمان برخی عوارض پیچیده مری را بدون نیاز به جراحی باز فراهم میکند.
رئیس بیمارستان نمازی با تأکید بر اهمیت کار گروهی گفت: این اقدام درمانی با تلاش دکتر ایرج شهرامیان و همکاری اعضای تیم آندوسکوپی درمانی شامل حمید رزمخواه، زهرا فروغمهر، فرخنده عباسی و محبوبه رحمانی انجام شد. همچنین تیم بیهوشی به سرپرستی دکتر اسماعیل ابوالفتحی و با همراهی فاطمه رستمصولت، دستیار بیهوشی، نقش مؤثری در اجرای موفق این روش داشتند.
رحمانیان خاطرنشان کرد: انجام موفق این درمان، بیانگر توانمندی علمی و فنی گروه کودکان و تیمهای تخصصی بیمارستان نمازی در بهکارگیری روشهای پیشرفته و کمتهاجمی روز دنیا و گامی مؤثر در ارتقای خدمات فوقتخصصی گوارش کودکان در جنوب کشور است.
او افزود: موفقیت در اجرای این روش، نتیجه دانش، تجربه و تلاش تیم آندوسکوپی درمانی بیمارستان در بهکارگیری فناوریها و تکنیکهای نوین پزشکی است و میتواند زمینهساز گسترش خدمات فوقتخصصی گوارش کودکان در کشور باشد.
ایرج شهرامیان، فوقتخصص گوارش و کبد کودکان، با توضیح این روش درمانی اظهار کرد: دیورتیکول محل اتصال مری از عوارض برخی جراحیهای مری است که میتواند موجب اختلال در بلع، گیر کردن غذا و برگشت محتویات غذایی شود و در بسیاری از موارد، بیماران به جراحی مجدد نیاز پیدا میکنند.
او ادامه داد: در روش POEM، دیواره مشترک میان مری و دیورتیکول از طریق آندوسکوپی برش داده میشود و درمان از داخل مری انجام میگیرد. این تکنیک علاوه بر کاهش درد بیمار، موجب کوتاه شدن مدت بستری و تسریع روند بهبودی میشود.
منبع: علوم پزشکی شیراز