تلویزیون رسمی چین برای نخستین بار تصاویر انحصاری و زنده‌ای از شلیک غافلگیرانه موشک فوق‌صوت و بومی دونگ فنگ در صحرای گوبی منتشر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - بر اساس گزارش‌های منتشرشده از سوی رسانه‌های رسمی چین مانند شبکه «سی‌سی‌تی‌وی» (CCTV) و روزنامه «گلوبال تایمز»، فرآیند شلیک موشک استراتژیک مافوق صوت موسوم به «دونگ‌فنگ-۱۷» در چند مرحله صورت گرفته است.

تاکتیک شلیک تصادفی (نامشخص): تصاویر نشان دادند که یک خودروی پرتابگر استتارشده و متحرک در حاشیه یک جاده عمومی که از قبل تجهیز نشده بود، مستقر شد و اقدام به پرتاب عمودی و غافلگیرانه موشک کرد. این امر توانایی موشک را برای عملیات در خارج از سکو‌های ثابت و سنتی اثبات می‌کند.

محیط رزمایش: این پرتاب هم‌زمان با رزمایش‌های زنده و مشترک یگان‌های مختلف ارتش چین در عمق صحرای «گوبی» انجام شد. نیرو‌ها در این تمرین نظامی با شبیه‌سازی شرایط جنگی پیچیده، از جمله اختلالات شدید الکترونیکی و پاتک‌های دقیق مواجه شدند.

انعطاف‌پذیری نسل جدید: کارشناسان نظامی چین اظهار داشتند که ارتقای این سامانه موجب کوتاه‌تر شدن زنجیره صدور فرمان و کاهش زمان لازم برای آماده‌سازی نیروی ضارب شده است؛ به طوری که اکنون واحد‌های پرتاب می‌توانند بدون محدودیت‌های جغرافیایی یا شرایط آب‌هوایی عملیات انجام دهند.

گلایدر هایپرسونیک: تصاویر بر طراحی آیرودینامیک کلاهک موشک (موج‌سوار) تمرکز داشتند. این کلاهک پس از جدایی، با سرعتی فراتر از ۵ ماخ و در مسیر‌های متعرج به پرواز درمی‌آید که ردیابی آن را برای رادار‌های غربی بسیار دشوار می‌سازد.

«دونگ‌فنگ-۱۷» (DF-۱۷) یک موشک بالستیک میان‌برد ساخت چین است که از سوخت جامد استفاده می‌کند و به یک کلاهک گلایدر هایپرسونیک مجهز است.

چین در سال ۲۰۱۹ به طور رسمی از این موشک رونمایی کرد؛ سلاحی که با سرعتی بیش از ۵ برابر سرعت صوت، یک جهش کوانتومی در تسلیحات نظامی نیروی موشکی استراتژیک این کشور به شمار می‌رود.

منبع: اسپوتنیک

برچسب ها: موشک هایپرسونیک ، ارتش چین
خبرهای مرتبط
ادعای آمریکا: با توان هسته‌ای از ژاپن دفاع می‌کنیم
اقدام تایوان علیه چین؛ تشویق اتباع چینی به گزارش اطلاعات
از هراس هیروشیما تا ضرورت بازدارندگی هسته‌ای؛ ژاپن بر سر دوراهی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
افت قیمت طلا همزمان با تقویت دلار
خط ارتباط مستقیم میان ایران و آمریکا برقرار می‌شود
ترامپ: رای سنا، به ایران کمک می‌کند
ناوشکن هسته‌ای کره شمالی وارد خدمت شد
مسکو: تشدید تنش با روسیه تبعات سنگینی برای غرب خواهد داشت
دانمارک اعزام نیرو به گرینلند را آغاز می‌کند
هزینه جنگ‌های اسرائیل از ۲۲۸ میلیارد دلار فراتر رفت
پنتاگون مدعی شد نخستین آزمایش گنبد طلایی موفق بود
ترامپ از کاهش نیافتن قیمت بنزین ناراضی است
آخرین اخبار
ترامپ از کاهش نیافتن قیمت بنزین ناراضی است
پنتاگون مدعی شد نخستین آزمایش گنبد طلایی موفق بود
هزینه جنگ‌های اسرائیل از ۲۲۸ میلیارد دلار فراتر رفت
خط ارتباط مستقیم میان ایران و آمریکا برقرار می‌شود
افت قیمت طلا همزمان با تقویت دلار
دانمارک اعزام نیرو به گرینلند را آغاز می‌کند
ناوشکن هسته‌ای کره شمالی وارد خدمت شد
ترامپ: رای سنا، به ایران کمک می‌کند
مسکو: تشدید تنش با روسیه تبعات سنگینی برای غرب خواهد داشت
سنای آمریکا به توقف جنگ علیه ایران رأی داد
هشدار سازمان ملل درباره کمبود مایحتاج ۱.۷ میلیون فلسطینی در غزه
مکرون: فرانسه آماده حمایت از آتش‌بس در لبنان است
روبیو: آمریکا مستقیماً با لبنان تعامل خواهد کرد
دانمارک سربازان وظیفه را در گرینلند مستقر می‌کند
دبیرکل حزب الله: اشغالگران باید طبق یک جدول زمانی از لبنان خارج شوند
تحریم‌های جدید آمریکا علیه کوبا
افزایش شمار شهدای لبنان در پی حملات رژیم صهیونیستی
رئیس جمهور لبنان خواستار پایان اشغال اسرائیل در جنوب شد
نتانیاهو: باید از وابستگی نظامی به آمریکا رها شویم!
پنجمین دور مذاکرات لبنان و اسرائیل در واشنگتن آغاز شد
پوتین: غرب برای اوکراین کار می‌کند