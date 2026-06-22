باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - بر اساس گزارشهای منتشرشده از سوی رسانههای رسمی چین مانند شبکه «سیسیتیوی» (CCTV) و روزنامه «گلوبال تایمز»، فرآیند شلیک موشک استراتژیک مافوق صوت موسوم به «دونگفنگ-۱۷» در چند مرحله صورت گرفته است.
تاکتیک شلیک تصادفی (نامشخص): تصاویر نشان دادند که یک خودروی پرتابگر استتارشده و متحرک در حاشیه یک جاده عمومی که از قبل تجهیز نشده بود، مستقر شد و اقدام به پرتاب عمودی و غافلگیرانه موشک کرد. این امر توانایی موشک را برای عملیات در خارج از سکوهای ثابت و سنتی اثبات میکند.
محیط رزمایش: این پرتاب همزمان با رزمایشهای زنده و مشترک یگانهای مختلف ارتش چین در عمق صحرای «گوبی» انجام شد. نیروها در این تمرین نظامی با شبیهسازی شرایط جنگی پیچیده، از جمله اختلالات شدید الکترونیکی و پاتکهای دقیق مواجه شدند.
انعطافپذیری نسل جدید: کارشناسان نظامی چین اظهار داشتند که ارتقای این سامانه موجب کوتاهتر شدن زنجیره صدور فرمان و کاهش زمان لازم برای آمادهسازی نیروی ضارب شده است؛ به طوری که اکنون واحدهای پرتاب میتوانند بدون محدودیتهای جغرافیایی یا شرایط آبهوایی عملیات انجام دهند.
گلایدر هایپرسونیک: تصاویر بر طراحی آیرودینامیک کلاهک موشک (موجسوار) تمرکز داشتند. این کلاهک پس از جدایی، با سرعتی فراتر از ۵ ماخ و در مسیرهای متعرج به پرواز درمیآید که ردیابی آن را برای رادارهای غربی بسیار دشوار میسازد.
«دونگفنگ-۱۷» (DF-۱۷) یک موشک بالستیک میانبرد ساخت چین است که از سوخت جامد استفاده میکند و به یک کلاهک گلایدر هایپرسونیک مجهز است.
چین در سال ۲۰۱۹ به طور رسمی از این موشک رونمایی کرد؛ سلاحی که با سرعتی بیش از ۵ برابر سرعت صوت، یک جهش کوانتومی در تسلیحات نظامی نیروی موشکی استراتژیک این کشور به شمار میرود.
منبع: اسپوتنیک